NTK Thái Công gây tranh cãi với quan điểm: Đừng lên Facebook hỏi lương bao nhiêu!

Quách Thái Công là nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt. Sang Đức từ năm 10 tuổi, sống và trưởng thành ở Đức hơn 32 năm qua, anh đã theo đuổi và tốt nghiệp chuyên ngành thời trang và nhiếp ảnh. Thái Công đến với thiết kế nội thất hoàn toàn ngẫu nhiên khi trưng bày các bức hình mình chụp trong một không gian nội thất đã được sự ủng hộ của rất nhiều khách hàng.

Từ đó anh đã theo đuổi những lớp học chuyên môn và cùng với kinh nghiệm thực tế, Thái Công đã hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và trang trí nội thất được 20 năm. Anh đạt được nhiều giải thưởng cao quý như Infinity Award do Hội đồng ICP ở New York - Hoa Kỳ, Sư Tử Vàng ở Cannes - Pháp và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh.

NTK nổi tiếng Quách Thái Công. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, NTK Quách Thái Công cũng sở hữu một công ty nội thất nổi đình nổi đám trên thị trường thiết kế Việt Nam và có văn phòng tại Đức. Mới đây, trong một video chia sẻ trên TikTok liên quan đến vấn đề tuyển dụng, NTK Thái Công đã đưa ra quan điểm thu hút sự chú ý của dư luận.

Cụ thể, NTK nổi tiếng này chia sẻ:

"Cái đề tài lương cũng rất quan trọng. Nếu mà các bạn hiểu về đi làm rồi thì các bạn không bao giờ viết một cái comment (bình luận) trên YouTube hay là trên Facebook và hỏi lương bao nhiêu tiền. Người nào mà viết cái câu đó là vô cái blacklist (danh sách đen) của Thái Công liền ngay lập tức.

Tất cả các bạn biết nếu mà các bạn đi làm bất kì vị trí nào trong công ty thì cái tiền lương của các bạn là một điều bí mật. Trong hợp đồng có đề luôn là nếu người khác biết mức lương của bạn thì sẽ bị đuổi ngay lập tức mà không phải ở công ty Thái Công không mà công ty trên khắp nơi đều như vậy".

Chia sẻ của NTK Thái Công gây tranh cãi trên mạng xã hội. (Nguồn video: TikTok @batt222)

Sau khi chia sẻ này được đăng tải lên MXH, cộng đồng mạng ngay lập tức "chia phe" tranh cãi. Người thì cho rằng đi làm mà không hỏi đến lương thì chẳng lẽ đi làm vì đam mê? Người lại đưa ra lập luận bênh vực NTK nổi tiếng, cho rằng Thái Công chỉ đang nêu quan điểm về vấn đề bảo mật lương khi đi làm, chứ không phải đi làm mà không để ý tới lương.

- Tất nhiên việc hỏi lương công khai khi chưa cả phỏng vấn chỉ nhìn thôi đã thấy không hợp lý rồi và thậm chí khi phỏng vấn nhìn hồ sơ cũng chưa đánh giá hoàn toàn về năng lực của bạn được, nếu là người có năng lực sẽ dùng thực lực để chứng minh bản thân và có được mức lương hợp lý thôi.

- Thường mà nói chuyện qua điện thoại trước phỏng vấn, mình sẽ hỏi mức lương khoảng bao nhiêu luôn. Được thì đi phỏng vấn, không được thì nghỉ khỏe khỏi đi, đỡ mất thời gian của nhau. Chứ đậu phỏng vấn mà trả thấp mình cũng không làm. Xin việc cũng chẳng qua là cuộc mua bán thôi, tôi bán chất xám anh mua thì lý do gì không được hỏi giá?

- Mình thấy đúng mà, ý Thái Công là không hỏi lương công khai trên mạng xã hội. Khi đến phỏng vấn thì thoả thuận lương. Làm các công ty tập đoàn lớn thì lương của cá nhân đều được giữ kín.

Có thể thấy, điều mà Thái Công muốn nói trong đoạn clip ngắn này là vấn đề bảo mật lương của nhà tuyển dụng đối với người lao động trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook... Nghĩa là theo quan điểm của NTK này, người lao động không nên công khai hỏi lương vì phía nhà tuyển dụng như NTK Thái Công muốn bảo mật lương của từng nhân sự trong công ty. Thay vào đó, người lao động nếu tìm thông tin tuyển dụng trên các trang mạng xã hội mà muốn biết mức lương thì có thể inbox hoặc gọi điện trực tiếp để hỏi cho "tinh tế" hơn chẳng hạn!