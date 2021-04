NSƯT Chí Trung tiết lộ từng buôn xe máy, lãi tính bằng vàng

Mới đây, chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Chí Trung, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn viên Lý Hùng, Hoa hậu Tiểu Vy,..

Với sự dẫn dắt khéo léo, dí dỏm của MC Lại Văn Sâm, khách mời cùng khán giả được quay lại thời 7x, 8x chiêm nhưỡng chiếc xe máy Chaly.

Chiếc xe Chaly thời 7x, 8x trở lại trong "Ký ức vui vẻ".

Ngay khi hình ảnh chiếc xe, MC Lại Văn Sâm đã nhắc tới NSND Chí Trung: "Tôi biết Chí Trung hồi xưa có thời gian khá dài đi buôn xe máy đúng không?".

Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ : "Đây là một trong những dòng xe ưa thích của giới chợ xe bọn tôi, vì nó rất phù hợp với bà nội trợ. Nhìn cái xe này, tôi biết là đã sơn lại phải 3 lần rồi. Xe bị gỉ sét, phải chồng sơn lên rồi".

NSND Chí Trung tiết lộ thêm thời buôn xe anh có lãi vài chỉ vàng: "Tôi buôn xe này nhiều lắm, lúc đó lãi tính bằng vàng. Một cái xe này, trung bình lãi đến 4, 5 chỉ là chiến thắng lắm rồi, còn bình thường là 2 chỉ, 1 chỉ. Thời đó 1 chỉ vàng to lắm, chục chỉ vàng là mua được căn nhà rồi.

Tôi buôn tầm năm 1980 tới 1983. Sau đó người ta bắt đầu đánh xe bãi Nhật về bán như Club 81, Club 79…, lên đời hơn dòng xe này. Xe Chaly này nguồn gốc được đưa từ miền Nam ra, lúc đầu người ta rất chuộng nhưng nó hơi thấp, không khỏe, chỉ có 70 phân khối". Nghệ sĩ Chí Trung cho biết chính những năm tháng mưu sinh vất vả đã giúp anh biết sống mở lòng, bao dung và thấu hiểu người khác nhiều hơn…

NSND Chí Trung nhớ lại quá khứ đáng nhớ.

Cũng trong chương trình, khi nghe Chí Trung kể về thời đi buôn xe máy, ca sĩ Kha Ly thừa nhận: "Năm tôi học cấp hai, tôi rất khao khát có được chiếc xe Chaly này mà lúc đó không có đủ tiền để mua. Thấy các bạn chạy xe này, tôi nghĩ ước gì mình có một chiếc xe như vậy. Ngày đó trường tôi học xa nhà lắm, nên chỉ mong có được chiếc xe đi. Ai có được chiếc xe này phải nói là công chúa đó".

NSND Tự Long cũng lên tiếng: "Nhà nào mà có con gái nhỏ nhỏ, xinh xinh mà mua cho con "Chaly cúc cu" này mà đi thì chúng tôi ngưỡng mộ lắm".

Nhớ lại kỉ niệm về chiếc xe Chaly, Nhan Phúc Vinh cũng tâm sự với MC Lại Văn Sâm: “Ngày xưa cấp 2 con nít thích chạy xe máy lắm nhưng chưa đủ tuổi.. và đây chính là con xe đầu tiên cháu được dạy khi đi xe máy”.

Nhiều nghệ sĩ phấn khích khi được thấy lại chiếc xe "Chaly Cúc Cu".

Diễn viên Lý Hùng cũng chia sẻ kỷ niệm liên quan đến xe Chaly và Hoa hậu Giáng My. "Tôi nhớ thời ra Hà Nội đóng phim "Tráng sĩ bồ đề" cùng với Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, diễn viên Thu Hà. Lúc đó, quay bối cảnh tại công viên Thủ Lệ. Giáng My hồi đó to cao rồi, chỉ thấp hơn Tiểu Vy một chút nhưng đi chiếc Chaly. Tôi còn trẻ, từ Sài Gòn ra nên Giáng My chở tôi đi ăn kem Tràng Tiền.

Hai anh em đều to con mà ngồi lên chiếc Chaly bé như thế, chạy ngoài đường mà… không nhìn thấy chiếc xe luôn. Ngày đó đi Chaly là oách lắm rồi đấy. Đến giờ, tôi và Giáng My gặp nhau vẫn kể lại câu chuyện chở nhau trên xe Chaly...".