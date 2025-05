NSND Quế Trân và khoảng bình yên sau ánh hào quang sân khấu

Khi ánh đèn sân khấu dần khép lại sau mỗi buổi diễn, giữa những tiếng vỗ tay nồng nhiệt và cảm xúc đọng lại trong lòng khán giả, nghệ sĩ thường lặng lẽ bước vào một thế giới khác – nơi không còn tiếng nhạc, không còn vai diễn, chỉ còn con người thật của họ. Với NSND Quế Trân, đó là thế giới của sự bình yên, của gia đình, tình yêu thương và một trái tim trọn vẹn dành cho cải lương - nghệ thuật cô đã theo đuổi suốt hơn hai thập kỷ.

Sinh năm 1981 tại TP.HCM, Quế Trân không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là truyền nhân của dòng tộc tuồng cổ lừng danh – gia đình Bầu Thắng – Minh Tơ. Là con gái của cố NSND Thanh Tòng – một tượng đài cải lương, Quế Trân lớn lên trong không khí nghệ thuật từ thuở nằm nôi. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không gói gọn bởi định danh “con nhà nòi" như người đời thường hay mặc định,mà được viết nên bởi chính sự khổ luyện và bản lĩnh của một nghệ sĩ trẻ luôn cầu toàn với nghề.

Ngay từ năm 1999, ở tuổi 18, Quế Trân đã khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng khi giành Huy chương Vàng tại Giải Trần Hữu Trang với vai Thiên Kiều công chúa trong vở Trắng hoa mai. Giọng ca trong trẻo, ngọt ngào, cách ca diễn linh hoạt và chiều sâu nội tâm trong mỗi vai diễn giúp cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong làng cải lương.

Năm 2011, ở tuổi 30, Quế Trân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ của cô trong việc gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật cải lương truyền thống. Đến cuối năm 2023, cô chính thức được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, trở thành nghệ sĩ cải lương trẻ nhất tại thời điểm ấy được vinh danh với danh hiệu cao quý này.

Danh hiệu NSND với cô không chỉ là sự công nhận mà còn là trách nhiệm tiếp tục lan tỏa giá trị của nghệ thuật truyền thống giữa thời đại phát triển của công nghệ và văn hóa đại chúng. Cô thường xuyên tham gia các chương trình giao lưu, biểu diễn phục vụ cộng đồng, đưa cải lương đến gần hơn với giới trẻ và khán giả hiện đại.

Giống như nhiều nghệ sĩ khác, NSND Quế Trân cũng từng phải đánh đổi đời sống cá nhân để theo đuổi con đường nghệ thuật đầy thử thách. Tuy nhiên, những năm gần đây, khán giả có dịp nhìn thấy một Quế Trân lặng lẽ hơn, bình yên hơn và rạng rỡ theo một cách rất riêng. Khán giả và những người yêu mến cô đều có thể cảm nhận rõ hạnh phúc lấp lánh trong mắt người nghệ sĩ này, nhưng trong phát ngôn chính thức, cô chưa từng chia sẻ bất cứ thông tin gì cụ thể. Trong

vài lần hiếm hoi chia sẻ với báo chí, cô thừa nhận đang có một cuộc sống “bình thường như bao người phụ nữ khác”, “có một khoảng trời riêng, bình lặng”. Chỉ có vậy thôi. Có lẽ, Quế Trân đã lựa chọn cách bảo vệ khoảng lặng bình yên ấy theo cách riêng của mình, như một cách trân trọng hạnh phúc mà có lẽ người phụ nữ nào cũng mong đợi. Ở đó, cô được làm vợ, làm mẹ, và nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ người bạn đời. Gia đình với cô là điểm tựa, là nơi để mỗi khi rời xa vai diễn, rũ bỏ ánh đèn sân khấu, Quế Trân có thể sống với chính mình, không lớp hóa trang, không kịch bản, chỉ là một người phụ nữ yêu thương và được yêu thương.

Vì thế thường xuyên đứng trên sân khấu trong những vai diễn đầy bi kịch và xúc cảm, ngoài đời, NSND Quế Trân lại là một người phụ nữ nhẹ nhàng, sống kín đáo và đặc biệt dành nhiều tình cảm cho gia đình nhỏ của mình. Và có lẽ trong sâu thẳm trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ, dù không chia sẻ, không nói ra, nhưng cô ấy sẵn lòng hi sinh nhiều hơn thế để “khoảng trời riêng” của mình được bình bình an an.

Ở tuổi 44, NSND Quế Trân không còn mải miết “chạy show” như thuở đôi mươi, nhưng cô vẫn chọn cho mình những vở diễn, những chương trình có chiều sâu nghệ thuật để xuất hiện. Với cô, cải lương không chỉ là nghề, đó là nghiệp, là hơi thở, là một phần máu thịt không thể rời bỏ.

NSND Quế Trân - người nghệ sĩ với giọng ca dịu dàng và tâm hồn đẹp như chính những vai diễn mà cô từng thể hiện, đã chứng minh rằng, sau ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ vẫn có thể tìm thấy cho mình một khoảng trời riêng ấm áp và bình yên. Và chính khoảng bình yên ấy, lại là chất liệu quý giá để mỗi lần bước lên sân khấu, cô lại thăng hoa và chạm vào trái tim người xem theo cách dịu dàng nhất.