Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh tiếp tục khởi sắc

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Tây Ninh, tính đến nay, toàn tỉnh có diện tích gieo trồng cây hằng năm khoảng193.920 ha, bằng 78,7% so kế hoạch năm. Cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến rõ nét theo hướng tập trung, từng bước phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến nông sản, chuyển đổi giống đối với các vùng trồng không đáp ứng thị trường. Từ đầu năm đến nay, nông dân trong tỉnh đã chuyển đổi 73,5 ha (giảm 495 ha so với cùng kỳ).

Tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn bò tiếp tục phát triển ổn định với 101.000 con, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 5.610 tấn; chăn nuôi heo với tổng đàn khoảng 282.774 con, tăng 34,7% so cùng kỳ, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng ước đạt 38.750 tấn; ước tính có 9.600 con trâu, sản lượng đạt 490 tấn và khoảng 9,4 triệu con gia cầm, sản lượng đạt 43.160 tấn.

Tây Ninh tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại tập trung, bảo đảm an toàn sinh học với 580 trang trại chăn nuôi gia súc và 111 trang trại chăn nuôi gia cầm.

Thuỷ sản tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, diện tích thả nuôi mới thuỷ sản ước đạt 426,73 ha, bằng 85,6% so cùng kỳ; diện tích thả nuôi tập trung chủ yếu tại các huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng; sản lượng con giống đạt 39,2 triệu con; sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt 10.874,9 tấn, bằng 87,02% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác thuỷ sản 1.512,99 tấn, bằng 97,73% so với cùng kỳ.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đầu năm đến nay, tỉnh công nhận 6 xã NTM, 9 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có 61/71 xã đạt chuẩn NTM, 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thị xã Hoà Thành được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; thành phố Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu hoàn chỉnh hồ sơ để trình Bộ NN&PTNT thẩm định.

Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, toàn tỉnh có 68 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Các cơ quan chuyên môn của Sở NN&PTNT đã tích cực triển khai các nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, duy trì các hoạt động hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao và nhân rộng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2023, trong những tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp tập trung theo dõi tình hình sản xuất, thực hiện tốt công tác quản lý rừng, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mật độ chăn nuôi; hỗ trợ các nhà đầu tư hình thành chuỗi chăn nuôi; Đẩy nhanh công tác giải ngân đầu tư công và tổ chức thẩm tra, đánh giá các sản phẩm OCOP và trình hồ sơ NTM cho Bộ NN&PTNT phê duyệt…