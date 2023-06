'Nơi giấc mơ tìm về' tập 25: Gia An (Lãnh Thanh) thừa nhận thích Phương (Việt Hoa)

TPO - Gia An (Lãnh Thanh) biết mình phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng Mai Anh, nhưng cũng thừa nhận có tình cảm với Phương (Việt Hoa). Gia An có manh mối về kẻ khiến Phương gặp tai nạn. Điều này khiến Mai Anh lo lắng.

Trong tập 25 Nơi giấc mơ tìm về, Gia An (Lãnh Thanh) biết mình phải chịu trách nhiệm với Mai Anh, nhưng cũng thừa nhận với bạn thân rằng có tình cảm với Phương (Việt Hoa). Anh nhận được lời khuyên không nên "đứng núi này trông núi nọ".

Gia An quen sống phóng túng, nổi tiếng đa tình và từng yêu nhiều cô gái. Bà Lan (NSND Lê Khanh) hiểu tính cháu trai và nghĩ tính cách mạnh mẽ, ghê gớm của Mai Anh sẽ "trị" được Gia An. Đó cũng là lý do bà Lan thúc ép hai người làm đám cưới.

Bà Lan cũng nhận ra thái độ của Gia An dành cho Phương không giống mối quan hệ sếp và nhân viên bình thường. "Bà rất tiếc, quá thất vọng. Đáng lẽ bà phải quản cháu thật chặt ngay từ đầu mới đúng. Không thể để cháu yêu đương lăng nhăng như thế này được", bà Lan mắng.

Gia An coi tình cảm anh dành cho Phương là bình thường, bà Lan lại khẳng định cháu trai không xứng với Phương. "Có người phụ nữ khác đang mang trong mình đứa con của cháu đấy", bà nói. Bà Lan cũng tuyên bố dòng họ chỉ chấp nhận một đứa cháu dâu duy nhất là Mai Anh.

Gia An quyết truy đến cùng nguyên nhân vụ tai nạn của Phương. Nhận được cuộc điện thoại báo có camera hành trình ghi lại được vụ va chạm, Gia An vội chạy đi. Mai Anh hoang mang sợ âm mưu của mình bị vạch trần.

"Bác sĩ bảo chị Phương chỉ chấn thương nhẹ, nay mai là khỏi. Nhà mình nhiều tiền, tìm người ta bắt đền làm gì", Mai Anh gàn. Cô cố tình vấp ngã để ngăn cản Gia An.

Công (Trung Ruồi) năm lần bảy lượt bòn tiền của bà Lý (Minh Phương). Anh ta ăn vạ ở bệnh viện, bắt mẹ vay tiền hộ. Hai mẹ con đang giằng co liền bị bà Lan bắt gặp. Bà Lan vội ngăn cản Công và mắng anh về hành vi hành hung người già.

Tập 25 phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 30/6.