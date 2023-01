Nội dung tin nhắn với Kate khiến Meghan khóc trước đám cưới

TPO - Hoàng tử Harry tiết lộ trong cuốn hồi ký phát hiện Meghan khóc trên sàn nhà sau khi nhắn tin với chị dâu, Công nương Kate, vài ngày trước đám cưới năm 2018, liên quan đến chiếc váy phù dâu của Công chúa Charlotte.

Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động năm 2021, Oprah Winfrey có hỏi về tin đồn Meghan Markle khiến Công nương Kate khóc trước đám cưới của cô và Hoàng tử Harry. Cựu diễn viên sinh năm 1981 phủ nhận thông tin đó, còn tuyên bố người khóc chính là cô.

Hoàng tử Harry đã làm rõ câu trả lời của vợ trong cuốn hồi ký Spare. Anh tiết lộ tin nhắn giữa vợ và chị dâu. Thậm chí, Công chúa Charlotte, con gái William và Kate, cũng bị kéo vào mâu thuẫn của người lớn.

Theo Harry, 4 ngày trước đám cưới của vợ chồng anh vào ngày 19/5/2018, Meghan nhận được tin nhắn của Kate thông báo váy phù dâu có vấn đề, cần phải xử lý. Hoàng tử tóc đỏ cho biết do bận rộn chuẩn bị đám cưới cũng như phải giải quyết rắc rối về cha ruột, Thomas Markle, Meghan không trả lời ngay mà sáng hôm sau mới nhắn tin báo thợ may, tên là Ajay, đã có mặt để sửa váy.

Đáp lại, Kate than phiền về chiếc váy mà Công chúa Charlotte mặc trong ngày trọng đại của chú quá rộng và dài, khiến cô bé khóc khi thử ở nhà. Khi Meghan bảo đưa váy đi sửa, Kate yêu cầu làm lại tất cả váy phù dâu. Vương phi xứ Wales nói thêm đã thảo luận với nhà thiết kế trang phục cưới của cô và nhận được sự đồng ý hỗ trợ.

Qua lời kể của Harry, Meghan không muốn thêm việc vì chỉ còn vài ngày trước đám cưới. Cô hỏi chị dâu có biết chuyện xảy ra với bố cô không. Kate trả lời biết rõ nhưng vẫn muốn thay toàn bộ váy phù dâu, còn gợi ý tổ chức một bữa tiệc cho pageboy (chỉ những thị đồng trong đám cưới). Cuối cùng, Meghan chốt: “Tôi không biết phải nói gì nữa. Nếu chiếc váy không vừa, hãy đưa Charlotte đến gặp Ajay. Anh ấy đợi cả ngày rồi”. Công nương Kate đáp lại: “Tốt thôi”.

Harry kể thêm khi về nhà, anh phát hiện Meghan nằm trên sàn nhà khóc nức nở. Anh hoảng hốt lúc thấy vợ buồn bã nhưng vẫn giải thích “Kate không có ý xấu”. Harry càng tin tưởng vào quan điểm của mình khi Kate gửi hoa và thiệp xin lỗi vào sáng hôm sau.

Harry tố chị dâu cáu kỉnh vì Meghan mất một ngày mới trả lời tin nhắn. Anh cho rằng Kate cố tình làm khó vợ anh vì không hài lòng với cách cựu ngôi sao Suits lên kế hoạch cho đám cưới, còn Charlotte chỉ là cái cớ để cô bắt bẻ em dâu.

Harry kể thêm sau đó tin đồn Meghan khiến Kate khóc lan truyền. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex giận dữ đến mức gây chiến với văn phòng báo chí, yêu cầu họ đưa ra lời đính chính. Tuy nhiên, họ bị từ chối với lời giải thích điều đó có thể làm dấy lên nhiều câu hỏi về sự việc và tạo tiền lệ cho việc nói về những vấn đề riêng tư của gia đình. Harry cho rằng đó là bằng chứng khác cho thấy Hoàng gia Anh không sẵn sàng đứng ra bảo vệ họ.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Good Morning America ngày 9/1, Harry nhắc lại câu chuyện. Harry giải thích chiếc váy phù dâu là vấn đề nhỏ nhặt, nhưng anh nhận ra tất cả thông tin lan truyền trên báo chí đều nhắm vào vợ anh, tố cô khiến nhiều người trong gia đình anh khóc, do đó anh có trách nhiệm phải nói lên sự thật.

Không chỉ tố chị dâu làm khó Meghan về váy phù dâu, Harry còn cáo buộc Công nương Kate không vui khi vợ anh hỏi mượn son bóng năm 2018. “Kate sửng sốt, lục túi xách và miễn cưỡng rút ra một ống nhỏ. Meg nặn một ít lên ngón tay và thoa lên môi. Kate nhăn nhó”, anh viết.

Trả lời phỏng vấn Page Six, Tom Bower, tác giả cuốn tiểu sử Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, gọi những lời công kích của Harry là “lố bịch” và “đáng xấu hổ”. Ông tiết lộ Vương phi xứ Wales cảm thấy bị xúc phạm, cũng như tổn thương trước loạt tiếng xấu mà em chồng gán cho cô.

Nguồn tin của Daily Mail cũng bác bỏ những cáo buộc từ Harry. Nguồn tin khẳng định hoa và thiệp không phải để xin lỗi mà là cử chỉ thanh lịch nhằm giữ hòa khí.

Đông đảo cư dân mạng đứng về phía Công nương Kate. Họ chỉ trích Hoàng tử Harry nhỏ mọn, hẹp hòi khi những câu chuyện anh kể trong sách đều quá vụn vặt để kết tội ai đó. Một số khác nhận định phản ứng “nằm khóc nức nở trên sàn nhà” của Meghan là thái quá.

Tú Oanh