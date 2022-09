Nợ thuế quá hạn, FLC bị ngừng sử dụng hóa đơn

TPO - Do nợ thuế quá hạn, Tập đoàn FLC bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng hình thức ngừng sử dụng hóa đơn.

Cục Thuế Hà Nội vừa có quyết định về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tập đoàn FLC. Theo công văn này, lý do FLC bị cưỡng chế do có số tiền quá hạn nộp hơn 320 tỷ đồng, phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật Quản lý thuế. Sau khi bị cưỡng chế, Tập đoàn FLC sẽ không thể xuất hóa đơn cho các giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ của đơn vị này.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Cục Thuế TP.Hà Nội cũng đã ban hành 9 quyết định về việc phạt Tập đoàn FLC hơn 11 triệu đồng vì chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân, đồng thời cưỡng chế gần 72 tỷ đồng bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của FLC mở tại các ngân hàng: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, MB, OCB, VIB và VPBank.

Tháng 8 vừa qua, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cũng ban hành quyết định cưỡng chế thuế Tập đoàn FLC hơn 448 tỷ đồng bằng việc trích tiền từ tài khoản của FLC tại các ngân hàng cũng do đã quá hạn nộp thuế.

Doanh thu của FLC trong 6 tháng đầu nay giảm mạnh khi chỉ đạt gần 1.700 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết ngày 30/6, FLC có tổng nợ phải trả hơn 27.500 tỷ đồng, tăng khoảng 3.500 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu giảm khoảng 1.000 tỷ đồng do kết quả kinh doanh thua lỗ trong kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, từ ngày 9/9, cổ phiếu FLC đã bị ngưng giao dịch do doanh nghiệp này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.