'Nổ' sắp nhậm chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương để lừa đảo 4,5 tỷ đồng

TPO - Ông Phạm Ngọc Diễn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã ở Kon Tum, tự nhận sắp làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng để lừa, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng của người dân.

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kon Tum đã bắt tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Diễn (50 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Nông - Công nghiệp xanh Kon Tum) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum nhận được tố giác của ông P.T.T về việc bị ông Diễn lừa, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng.

Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 10/2022, ông Diễn giới thiệu với ông T. về việc mình sắp nhậm chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng. Đồng thời, đưa ra thông tin có chủ trương cấp dự án 100ha sâm Ngọc Linh nhằm nhận tiền góp vốn, đầu tư vào dự án trồng sâm.

Nghe thông tin trên, ông T. tin tưởng, chuyển cho ông Diễn 4,5 tỷ đồng để thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp và được công nhận là thành viên góp vốn trong Liên hiệp Hợp tác xã Nông - Công nghiệp xanh Kon Tum. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông T. nhiều lần liên lạc với ông Diễn nhưng không được.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum xác định, ông Phạm Ngọc Diễn đưa ra nhiều thông tin, tài liệu gian dối như tư cách pháp nhân của Liên hiệp Hợp tác xã để huy động vốn từ các cá nhân; tự nhận chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng; mạo nhận đã có chủ trương cấp 100ha trồng sâm Ngọc Linh cho Liên hiệp Hợp tác xã và cần 10 tỷ đồng để hoàn thiện thủ tục pháp lý cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 100ha trên... để lừa ông T. góp tiền.

Đặc biệt, khi đưa ông T. đến vườn sâm tại tiểu khu 240 thuộc địa phận xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), ông này còn tự dựng bảng hiệu “Liên hiệp Hợp tác xã Nông - Công nghiệp xanh Kon Tum, Trung tâm phân tích giám sát ADN sâm Ngọc Linh” để lừa ông T.

Với tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt giam ông Phạm Ngọc Diễn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đề nghị những ai có liên quan (nạn nhân) đến hành vi phạm tội của ông Diễn, liên hệ Công an tỉnh phối hợp, giải quyết.