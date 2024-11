'Nổ' quan hệ với nhiều lãnh đạo để lừa đảo lấy tiền 'tách thửa'

TPO - Huỳnh Đức Hải “nổ” có quan hệ rộng để các bị hại tin tưởng và giao tiền đặt cọc hoặc lệ phí để thực hiện nhanh các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc tách thửa hay chuyển đối mục đích sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, Hải dùng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 23/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Huỳnh Đức Hải (44 tuổi, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Đức Hải vốn không hề có quen biết với “lãnh đạo” hay có khả năng thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến đất đai, thế nhưng, đối tượng lại đưa ra nhiều thông tin gian dối, “nổ” có quan hệ rộng để các bị hại tin tưởng và giao tiền đặt cọc hoặc lệ phí để thực hiện nhanh các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc tách thửa hay chuyển đối mục đích sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, Hải dùng để tiêu xài cá nhân.

Quá thời hạn giao giấy tờ theo như cam kết nhưng không thấy Hải có động tĩnh gì, các bị hại liên lạc nhưng không được nên mới vỡ lẽ mình đã bị lừa, buộc họ phải trình báo cơ quan Công an.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định, từ năm 2018 đến nay, Hải đã nhận tiền của nhiều người để làm các thủ tục liên quan đến đất đai và chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh và làm rõ các bị hại có liên quan đến Huỳnh Đức Hải.