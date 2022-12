Nỗ lực đạt chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT tại 3 'đầu tàu' kinh tế phía Nam

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa chủ trì làm việc với lãnh đạo BHXH TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, thanh kiểm tra và các nhiệm vụ trọng tâm thời điểm cuối năm 2022. Đây là 3 địa phương “đầu tàu” kinh tế phía Nam, việc các địa phương hoàn thành kế hoạch năm góp phần rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH.

Còn nhiều việc phải làm

Với Đồng Nai, ông Phạm Minh Thành, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai thông tin, trong 11 tháng năm 2022, toàn tỉnh có hơn 2,68 triệu người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, số người tham gia BHXH, BHTN đều tăng trên 27% so với năm trước, số thu đạt hơn 88% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tỷ lệ phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn Đồng Nai sau 11 tháng vẫn chưa đạt kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới để đạt mục tiêu còn rất nặng nề.

Theo ông Thành, hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ việc luân phiên, làm 4 ngày/tuần, hoặc nghỉ việc không lương. Các năm trước, quý 4 hàng năm số người tham gia BHXH đều tăng, nhưng quý 4 năm nay rất khác, số người tham gia tại các doanh nghiệp giảm. Trong 11 tháng qua, ở Đồng Nai, có hơn 41.500 người dừng tham gia BHXH, riêng tháng 12 này dự kiến có khoảng 2.700 người.

Tại Bình Dương, bà Lê Minh Lý, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, toàn địa bàn hiện có hơn 993 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 87% kế hoạch), hơn 10 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện (đạt gần 35% kế hoạch); hơn 2 triệu người tham gia BHYT (đạt 85% kế hoạch). Cùng với đó, số thu đạt 22.919 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, số nợ là 1.023 tỷ đồng, chiếm 4% so với số phải thu. Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, theo bà Lý là một “thách thức”.

Với TPHCM, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH thành phố chia sẻ, trong 11 tháng qua, nhiều chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ. Hiện, toàn thành phố có hơn 7,87 triệu người tham gia BHXH, BHYT, tăng 2,5% so với năm 2021, số người tham gia BHXH và BHYT đạt lần lượt 93% và 91% so với kế hoạch năm. Tuy nhiên, về BHXH tự nguyện vẫn đạt tỷ lệ khá thấp (hiện mới thu hút được 30.783 người tham gia).

Trong thời gian còn lại của năm nay, để đạt mục tiêu đặt ra, BHXH TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai còn phải nỗ lực rất nhiều. Do đó, lãnh đạo BHXH các tỉnh đặt nhiều giải pháp sẽ triển khai trong thời gian còn lại của năm, như: Hàng tuần họp các đơn vị, đại lý thu để đánh giá kết quả thực hiện của tuần trước và đề xuất giải pháp thực hiện của tuần tiếp theo; phối hợp với địa phương, các đại lý thu để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh kiểm tra để thu hồi nợ; rà soát dữ liệu thuế; BHXH cũng phối hợp với Công an để đốc thúc thu hồi nợ BHXH...

Trách nhiệm rất nặng nề

Ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) nhận định, đến nay, trong 3 địa phương của vùng Đông Nam Bộ, chỉ Đồng Nai giảm số người tham gia BHXH bắt buộc, hai địa phương còn lại đều tăng. Theo ông Hào, để hoàn thành nông thôn mới, các địa phương phải đạt 90% người dân tham gia BHYT, đây là điều kiện rất tốt để tăng bao phủ BHYT.

Ông Hào đề nghị các địa phương cần tăng cường phối hợp, giao ban hàng ngày, hàng tuần với các tổ chức dịch vụ thu để thúc đẩy phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Với BHYT học sinh, sinh viên, cần chú ý quan tâm các trường nghề. Các địa phương cũng cần tập trung huy động nguồn lực ủng hộ từ các mạnh thường quân để mua tặng sổ BHXH, thẻ BHYT hỗ trợ người dân.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ với những khó khăn mà BHXH 3 tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ gặp phải trong phát triển BHXH, BHYT, và ghi nhận kết quả các địa phương đã đạt được. Đáng chú ý, chỉ tiêu về BHYT học sinh, sinh viên tại các địa phương đều tăng, tỷ lệ nợ BHXH giảm, việc chấp hành pháp luật nghiêm minh hơn...

“Đây có thể nói là 3 địa phương đầu tàu của cả nước, trách nhiệm rất nặng nề. Chính vì vậy, việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch đặt ra không chỉ cho địa phương mình, mà cho cả ngành, cả nước, nên cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian còn lại của năm”, ông Mạnh nói.

Ông Mạnh cũng yêu cầu lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành có cách làm khoa học, hợp lý, nhất là phải nắm chắc từng chỉ tiêu để xem những ngày còn lại của năm hoàn thành được bao nhiêu. Việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT cán bộ cơ sở cần khéo léo, linh hoạt; các tổ chức dịch vụ thu cần theo sát, tăng cường phối hợp để làm tốt, thường xuyên tuyên truyền, vận động để người dân thấy được ý nghĩa của chính sách...