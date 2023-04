Ninh Bình ra ‘tối hậu thư’, yêu cầu xử lý công trình trái phép trong vùng lõi danh thắng Tràng An

TPO - Ngày 12/4, Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình, yêu cầu tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An.

Cụ thể, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký văn bản giao cho UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Ninh Bình trước ngày 20/4.

Trước đó, qua công tác tuần tra, phối hợp kiểm tra, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch Ninh Bình) đã phát hiện Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình đang xây dựng hàng loạt công trình trái phép trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư.

Theo hồ sơ xử lý vi phạm, tháng 11/2022, Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình đã xây dựng một nhà trong cụm nhà phục vụ bể bơi (ký hiệu số 10 trên bản vẽ tổng thể mặt bằng), sai vị trí so với bản vẽ mặt bằng tổng thể; có diện tích xây dựng lớn hơn 285m2 so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp ngày 29/6/2022).

Tháng 12/2022, Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình tiếp tục xây dựng một nhà kích thước 5x3m, một nhà kích thước 5x9m, không có trong giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên đất dự án thuộc vùng lõi Di sản thế giới Tràng An.

Về sự việc này, UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản thế giới Tràng An, đồng thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại, vi phạm pháp luật trong vùng lõi Di sản thế giới Tràng An.

Ngày 12/4, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Huyện uỷ Hoa Lư cho biết, liên quan đến vi phạm về trật tự xây dựng tại vùng lõi Di sản Tràng An, UBND huyện Hoa Lư đã xử phạt 110 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình. Tuy nhiên để xử lý dứt điểm trường hợp này, huyện đang xin ý kiến của UBND tỉnh Ninh Bình và cần phải thực hiện theo quy trình thủ tục pháp luật, vị lãnh đạo Huyện uỷ nói.