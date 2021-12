Những vụ ‘đình đám’ trong ngành giáo dục năm 2021

TPO - Bất thường đề thi tốt nghiệp môn Sinh học; ông Lê Vinh Danh khiếu kiện Tổng Liên đoàn Lao động hay thầy giáo xin nghỉ vì "vấn nạn dối trá" là những vụ việc 'đình đám' trong ngành giáo dục năm 2021.

Bất thường đề thi tốt nghiệp: 'Bộ GD&ĐT im lặng quá lâu'?

Đề ôn tập ngay trước ngày thi môn Sinh học ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của thầy Phan Khắc Nghệ (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) được một giáo viên khác (thầy Đinh Đức Hiền) chỉ ra giống đề thi chính thức đến 80%.

Liên quan đến bất thường của đề thi môn sinh học tốt nghiệp THPT 2021, tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 28/12, trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho hay ngay sau khi dư luận, báo chí thông tin có dấu hiệu nghi vấn lộ, lọt đề thi, Bộ công an đã đề nghị Bộ GD&ĐT thành lập tổ công liên ngành vào cuộc xác minh.

"Sau khi xác minh, làm rõ chúng tôi đã phát hiện một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chúng tôi đã có một số kiến nghị liên quan đến công tác thi và ra đề thi để kỳ thi những năm tới được tổ chức tốt hơn. Đồng thời chúng tôi cũng đang điều tra, xác minh dấu hiệu lộ, lọt đề thi" - đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết.

Trao đổi với báo chí ngày 28/12, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết ngay từ đầu tháng 8/2021, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này. "Thực tế suốt 4 tháng qua, Bộ GD&ĐT tích cực phối hợp với Bộ Công an làm việc chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan. Bước đầu có kẽ hở đã khiến cho một vài cá nhân khai thác. Quan điểm xuyên suốt của Bộ GD&ĐT là nghiêm túc đánh giá, xử lý vi phạm và đánh giá khách quan tác động. Sẽ chấn chỉnh, có biện pháp xử lý cá nhân sai phạm" - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.

Vụ án ông Lê Vinh Danh khiếu kiện Tổng Liên đoàn Lao động

Ngày 19/4, một lãnh đạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) xác nhận đã nhận được quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của TAND TP.HCM gửi Tổng LĐLĐVN vào ngày 16/4.

Quyết định được TAND TP.HCM đưa ra sau khi đã nghiên cứu hồ sơ hành chính sơ thẩm thụ lý số 75/2021 ngày 17.3.2021 về việc “khiếu kiện hành vi hành chính” mà ông Lê Vinh Danh (58 tuổi, địa chỉ số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) là người có đơn khởi kiện Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN vào ngày 3.3.2021, về hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai theo Đơn khiếu nại đề ngày 15/12/2020 của ông Danh.

Theo đó, ông Danh khiếu nại Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ ngày 21/10/2020 về việc thi hành kỷ luật viên chức và Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 1662/QĐ-TLĐ ngày 4/12/2020 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN đối với Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ.

Trước đó, tháng 8/2020, Tổng LĐLĐVN công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, sau khi Đảng ủy khối ĐH-CĐ TP.HCM đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng của ông Danh với lý do ông Danh có khuyết điểm, vi phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kết luận.

Cho rằng quyết định tạm đình chỉ công tác nói trên ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, ông Lê Vinh Danh khởi kiện ra tòa, yêu cầu tòa án giải quyết theo hướng hủy quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông.

Sau khi xem xét đơn khởi kiện cùng tài liệu, chứng cứ kèm theo, TAND TP.HCM nhận thấy quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh là quyết định hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức. Căn cứ luật Tố tụng hành chính 2015, TAND TP.HCM nhận định khiếu kiện nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Tháng 3/2021, ông Lê Vinh Danh tiếp tục gửi đơn kiện hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN lên TAND TP.HCM. Theo đơn khởi kiện, ông Danh yêu cầu tòa án giải quyết bao gồm: hành vi hành chính không thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN, buộc Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 cho ông Lê Vinh Danh.

Cũng trong tháng 3, theo đề nghị của Thành ủy TP.HCM, Tổng LĐLĐVN đã chuyển hồ sơ sai phạm tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho cơ quan điều tra.

Thầy giáo xin nghỉ vì "vấn nạn dối trá"

Thầy Lê Trần Ngọc Sơn, người viết đơn xin nghỉ vì "vấn nạn dối trá" gây xôn xao được giải quyết nghỉ việc với 50 triệu đồng trợ cấp cùng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quyết định của Trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành, Đồng Nai, thầy Lê Trần Ngọc Sơn chính thức được giải quyết cho nghỉ việc từ ngày 1/1/2022. Lý do thôi việc là nghỉ theo nguyện vọng.

Theo quyết định này, thầy Lê Trần Ngọc Sơn nhận hơn 50 triệu đồng trợ cấp thôi việc một lần tính cho thời gian công tác từ năm 1998 đến 2008.

Còn thời gian công tác từ 2009 đến 2021 thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Đầu tháng 10 vừa qua, lá đơn xin nghỉ việc vì "quá nhiều điều phi giáo dục, vấn nạn dối trá " của thầy Lê Trần Ngọc Sơn gây xôn xao dư luận. Trong lá đơn này, hiệu trưởng Trường tiểu học An Lợi, ông Nguyễn Thanh Tùng ký tên, đóng dấu chấp thuận cho thầy Sơn nghỉ việc theo nguyện vọng.

Sau đó, Phòng GD&ĐT huyện Long Thành xác định thủ tục giải quyết đơn thôi việc của Trường tiểu học An Lợi đối với thầy Sơn là sai quy trình.

Phòng GD&ĐT mời hai bên lên làm việc, đề nghị ông Lê Trần Ngọc Sơn tiếp tục ở lại làm việc tại trường. Nếu ông Sơn vẫn quyết định xin thôi việc, quy trình xin nghỉ việc sẽ phải thực hiện lại.

Sau buổi họp, thầy Lê Trần Ngọc Sơn cho biết sẽ rút đơn và tiếp tục ở lại trường giảng dạy nếu các cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để những sai phạm của Ban giám hiệu trường, đồng thời hiệu trưởng và hiệu phó cũ của trường phải xin lỗi công khai.

Trước đó, vào năm 2019, thầy Sơn đã làm đơn tố cáo những sai phạm của Ban giám hiệu trường như làm giả biên bản tiêu chí thi đua, trù dập giáo viên, vu khống lên Phòng GD-ĐT huyện, UBND huyện...

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ xin nghỉ việc vì 'không đủ khả năng nhận nhiệm vụ giám đốc giao'

Ngày 28/5, UBND TP Cần Thơ và Sở Nội vụ đã tiếp nhận đơn xin nghỉ việc của phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, thạc sĩ Võ Minh Lợi. Trong đơn, ông Lợi nêu lý do xin nghỉ việc là "không đủ khả năng nhận nhiệm vụ của giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ giao".

Theo tìm hiểu, trước đó giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ có ban hành quyết định phân công ông Lợi làm chủ tịch hội đồng ra đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Tuy nhiên, ông Lợi xin không đảm nhận nhiệm vụ và khiếu nại quyết định phân công nói trên.

"Khi đưa ra quyết định là cả một sự khó khăn và trăn trở. Trong công việc cơ quan, tôi phụ trách tiểu học đã 3 năm nhưng giờ lại được phân công phụ trách ra đề tuyển sinh lớp 10. Tôi đã nói rất rõ với một người bình thường cũng biết phân công như vậy là bất hợp lý" - ông Lợi nói và cho biết thêm nếu có "phụ huynh nói ông thầy tiểu học mà ra đề thi tuyển sinh lớp 10 thì không biết sẽ nói sao".

"Nếu lỡ có vấn đề gì trục trặc tôi sẽ mang tiếng rất nặng. 'Hổ chết để da, người ta chết để tiếng'. Cái tôi cần là giữ gìn uy tín mà cả đời mình đã ấp ủ, xây dựng. Với việc phân công này, cái tôi cần là giữ gìn uy tín chuyên môn nên không thể vì chấp hành mà bản thân biết sai nhưng vẫn làm", ông Lợi nói thêm.

Liên quan đến Sở GD&ĐT Cần Thơ, hồi tháng 6/2021, bà Trần Hồng Thắm (46 tuổi) – Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ có đơn gửi lãnh đạo thành phố xin nghỉ việc với lý do “sức khỏe và hoàn cảnh gia đình”.

Trong đơn viết ngày 14/6, bà Thắm nêu: "Hiện nay tôi bị huyết áp cao phải uống thuốc hằng ngày (gần đây diễn biến huyết áp hay bất thường), bác sĩ chỉ định không được làm việc trong điều kiện cường độ lao động cao và áp lực công việc lớn. Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi người cán bộ không chỉ đủ điều kiện, tiêu chuẩn mà còn cần phải có sức khỏe thật tốt cả về thể trạng lẫn tinh thần để đảm đương nhiệm vụ".