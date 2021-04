Những vai diễn làm nên tên tuổi của 'quả bom gợi cảm' Margot Robbie

TPO - Được biết tới với vẻ đẹp sexy và gợi cảm trên màn ảnh, nữ diễn viên người Úc Margot Robbie được ví như “quả bom sex” để lại ấn tượng trong mọi vai diễn.

Margot Robbie là nữ diễn viên điện ảnh người Úc, sinh năm 1990. Hoạt động nghệ thuật từ năm 2007 đến nay, Margot đã tham gia nhiều dự án phim chất lượng. Cô không chỉ nổi tiếng bởi ngoại hình nóng bỏng hàng đầu Hollywood mà còn nhờ tài năng diễn xuất đã giúp cô nhận đề cử vô số giải thưởng lớn nhỏ.

1. Tonya Harding trong I, Tonya (2017)

2. Naomi LaPaglia trong The Wolf of Wall Street (2013)

3. Sharon Tate trong Once Upon a Time in Hollywood (2019)

4. Harley Quinn trong Birds of Prey (2020)

5. Charlotte trong About Time (2013)