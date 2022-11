Những thực phẩm là chất ‘kịch độc’, không muốn gan hỏng sớm thì nên tránh xa

TPO - Nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày có thể là 'thủ phạm' gây hại khủng khiếp cho gan. Các chuyên gia y tế khuyên bạn, để bảo vệ lá gan, hãy tránh xa những thực phẩm gây hại cho gan dưới đây.

Thực phẩm đóng hộp

Nhiều người vì quá bận rộn nên thường xuyên sử dụng thực phẩm đóng hộp bởi sự tiện lợi. Tuy nhiên, thực phẩm đóng hộp lại chứa rất nhiều chất bảo quản thực phẩm.

Nếu thường xuyên ăn những loại thực phẩm đóng hộp, nó sẽ tích tụ nhiều chất có hại sẽ có thể làm giảm hoạt động của gan và thận. Đó là lí do các chuyên gia y tế khuyên bạn nên hạn chế thực phẩm không tốt cho gan này.

Măng tươi

Măng tươi là món ăn yêu thích của nhiều người, tuy nhiên, món ăn này lại là nguyên nhân gây hại cho gan của bạn. Trong măng tươi có chứa hàm lượng cyanide rất cao, khoảng 230 mg/1 kg măng củ.

Các chuyên gia nhận định, khi ăn phải măng có chứa nhiều cyanide, dưới tác động của các enzym đường tiêu hóa, cyanide biến thành axit cyanhydric (HCN), đây là chất cực độc với cơ thể, gây hại cho gan.

Dưa muối

Dưa muối được coi là món khoái khẩu không thể thiếu trong các bữa ăn của người Việt Nam. Tuy nhiên, món dưa muối lại được các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên ăn nhiều bởi nó là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương cho gan.

Trong dưa chua có lượng lớn nitrite và lượng muối tương đối cao. Nếu ăn thực phẩm này trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể hấp thu quá nhiều nitrite và muối, điều này gây gánh nặng cho gan, khiến gan dễ bị bệnh, thậm chí còn gây ung thư gan.

Ngoài ra, dưa muối còn được thêm một số chất phụ gia, cũng sẽ gây tổn thương cho gan.

Rượu

Các chuyên gia cũng chỉ ra, chỉ 10% lượng cồn đào thải qua đường mồ hôi, hơi thở, nước tiểu; còn 90% còn lại đi thẳng qua gan, khiến gan nhiễm độc nặng nề, từ đó gây hại cho cơ thể.

Do đó, việc uống càng nhiều rượu càng khiến gan phải lọc thải nhiều hơn, điều này rất bất lợi cho gan.

Các chuyên gia cảnh báo các loại rượu đều gây hại cho gan. Khi uống rượu vào cơ thể, loại thức uống có cồn này được hấp thụ trực tiếp vào máu chứ không cần phải thông qua quá trình tiêu hóa như các loại thức ăn khác.

Thịt nguội

Các loại thịt nguội, thịt xông khói, thịt chế biến sẵn có hàm lượng muối cực kỳ cao, có thể gây hại cho gan của bạn. Đúng là cơ thể chúng ta cần một ít natri trong cơ thể để giúp điều chỉnh huyết áp, nhưng với lượng natri cao có thể tạo ra chất lỏng dư thừa trong gan và cơ thể.

Hơn nữa, nhiều loại thịt chế biến sẵn chứa chất béo không lành mạnh, có thể tạo nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, là một bệnh lý đang phát triển ở Mỹ. Nói chung, một ý tưởng khôn ngoan bảo vệ gan là bạn phải kiểm soát tốt lượng natri tiêu thụ hàng ngày. Tốt nhất, không dùng quá lượng 1 muỗng nhỏ cà phê muối hàng ngày.

Muối

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều muối cũng có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ. Ăn uống quá nhiều muối góp phần làm tổn thương gan ở người lớn và phát triển phôi. Lượng muối ăn vào tăng lên có liên quan đến huyết áp cao, là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim và đột quỵ.

Ngoài ra, quá nhiều muối có thể dẫn đến sự thay đổi trong các tế bào gan liên quan đến xơ hóa. Vì vậy, cần giảm lượng muối trong bữa ăn của bạn.

Gừng

Gừng là thực phẩm rất tốt đối với mọi người, nhưng do gừng có chứa nhiều volatile khi biến chất sinh ra chất safrole gây nên biến tính xấu, không tốt đối với những người bệnh gan, đặc biệt là viêm gan.

Nó làm hoại tử tế bào gan và gây ảnh hưởng cho gan dẫn đến chứng gan nặng bị bất bình thường, làm cho bệnh viêm gan ngày càng trở nên xấu đi.

Tỏi

Vì chất volatile trong tỏi nó làm ảnh hưởng giảm số lượng hồng cầu và huyết sắc tố trong máu. Từ đó có thể dẫn tới hiện tượng thiếu máu và gây bất lợi cho những người mắc bệnh viêm gan.

Đồ nướng

Đây là món ăn hấp dẫn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, theo bác sĩ Khanh, đồ nướng là món ăn có thể làm hại gan. Vì trong quá trình chế biến, thịt nướng trực tiếp ở nhiệt độ cao, chất béo bị phân hủy sau đó hợp với protein trong thịt có thể tạo ra chất benzopyrene gây ung thư. Ngoài ra, khói bốc lên từ lò nướng cũng có chứa chất gây ung thư làm tăng gánh nặng cho gan, thận. Nếu muốn lá gan khỏe mạnh thì bạn cần hạn chế dùng món ăn này.

Thực phẩm tốt cho gan

Trà xanh

Trà xanh có chứa nhiều loại chất chống oxy hóa là catechin. Loại chất này có tác dụng chống lại một số bệnh ung thư, trong đó có cả ung thư gan. Vì thế, mỗi ngày chúng ta nên thưởng thức một ly trà để cơ thể có cơ hội hấp thụ nhiều hơn chất catechin.

Quả bơ

Bơ rất giàu vitamin E, C cùng glutathione, vitamin C và E với cách thức hoạt động giống như chất chống oxy hóa trung hòa gốc tự do và bảo vệ các tế bào gan không bị hư hại. Chẳng những thế, loại quả này còn chứa vitamin E và K giúp làm sạch chất độc trong gan, chống viêm, điều chỉnh lượng cholesterol trong cơ thể. Vì thế mỗi ngày ăn 3 - 4 quả bơ cũng rất tốt gan.

Hạnh nhân

Sở dĩ nói hạnh nhân là một trong những thực phẩm tốt cho gan là vì nó rất giàu vitamin E giúp cơ thể chống lại gan nhiễm mỡ. Không những thế, hạnh nhân còn rất tốt cho tim mạch của con người. Vì thế, mỗi ngày ăn vài hạt hạnh nhân hoặc món ăn từ hạnh nhân sẽ giúp cải thiện tốt cho chức năng gan và tim mạch.

Rau họ cải

Súp lơ, bắp cải, cải xoăn,... là những loại rau họ cải có nhiều quercetin đóng vai trò bảo vệ gan và thanh trừ độc tố cho cơ thể. Bên cạnh đó, rau cải còn hỗ trợ giải độc cho gan từ đó giảm nguy cơ đối với ung thư gan.

Sữa chua

Sữa chua vốn là men vi sinh nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Khi đi vào cơ thể, chế phẩm sinh học này sẽ nhanh chóng làm giảm tổn thương gan, điều chỉnh chất béo và giảm mỡ cho gan.

Atiso

Các dưỡng chất có trong atiso đóng vai trò không nhỏ trong việc đào thải và ngăn ngừa độc tố. Không những vậy, atiso còn có thể cải thiện thị lực, giảm nguy cơ đối với bệnh viêm loét dạ dày và tim mạch.