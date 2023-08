Những thực phẩm không nên ăn quá nhiều kẻo 'hại đủ đường'

TPO - Thực phẩm là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào tốt cũng có thể tiêu thụ bao nhiêu cũng được. Dưới đây là một số thực phẩm bạn không nên ăn uống quá nhiều.

Nhiều thực phẩm mang lại những chất dinh dưỡng tốt và cảm giác ngon miệng cho con người mỗi khi ăn. Tuy nhiên, có những thực phẩm nếu bạn ăn hàng ngày với số lượng lớn không những không có lợi mà còn gây hại cho sức khỏe. Tiêu thụ những thực phẩm này một cách hợp lý là chìa khóa quan trọng để có một sức khỏe tốt.

Cá ngừ

Cá ngừ cũng là nguồn cung cấp protein nạc, giàu Omega 3 và vitamin B12. Ăn cá ngừ rất tốt cho tim mạch và tăng cường sức khỏe của mắt, hệ thống miễn dịch và giảm huyết áp.

Tuy nhiên, cá hồi, cá ngừ và các loại cá khác có chứa thủy ngân, khiến nó trở thành một loại thực phẩm nguy hiểm khi tiêu thụ với số lượng lớn và thường xuyên. Bạn có thể sẽ bị ngộ độc do thủy ngân, biểu hiện ở việc giảm trí nhớ hoặc thị lực, run và tê.

Cá hồi

Cá hồi là một nguồn cung cấp protein nạc và axit béo omega-3 rất tốt để giảm viêm. Một phần cá hồi nặng 85g cung cấp gần 30% nhu cầu protein hàng ngày của một người trưởng thành.

Mặc dù cá hồi là lựa chọn hàng đầu của nhiều người quan tâm đến sức khỏe, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều omega-3 có thể có tác động tiêu cực đến số lượng tiểu cầu trong máu của bạn và thậm chí có thể làm loãng máu.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn quá nhiều cá, bao gồm cả cá hồi, có thể làm tăng nồng độ thủy ngân trong máu.

Trái ngược với cá hồi hoang dã, cá hồi nuôi được phát hiện có lượng chất béo và calo cao gần gấp đôi, khi tiêu thụ nhiều có thể gây nên bệnh béo phì.

Quế

Quế được coi là một siêu thực phẩm do hàm lượng chất chống oxy hóa cao và nhiều dược tính. Quế có khả năng làm giảm lượng đường trong máu, giảm viêm và ngăn ngừa bệnh tim.

Tuy vậy, ăn quá nhiều quế sẽ có hại cho sức khỏe, do quế chứa coumarin. Coumarin đặc biệt nguy hiểm đối với những người có vấn đề về gan và có thể gây tổn thương gan khi hấp thụ quá nhiều.

Bông cải xanh

Bông cải xanh giàu chất xơ, protein, vitamin C, kali và các vitamin và khoáng chất khác. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều bông cải xanh và các loại rau họ cải khác có thể gây kích ứng ruột hoặc khiến bạn bị đầy hơi.

Việc ăn quá nhiều bông cải xanh có tác động tiêu cực đến những người đang dùng thuốc điều trị bệnh tim và loãng máu do hàm lượng vitamin K cao.

Bơ

Một khẩu phần bơ cung cấp 1/4 nhu cầu vitamin K của người trưởng thành, 1/5 nhu cầu folate và 1/10 nhu cầu vitamin E hàng ngày của chúng ta. Bơ cũng giàu Omega 3 và chất xơ, nhưng ăn quá nhiều bơ cũng có thể dẫn đến viêm, đầy hơi và khó chịu ở dạ dày.

Mặt khác, bơ không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có lượng calo cao. Vì vậy nếu ăn quá nhiều bơ sẽ dẫn đến tăng cân. Nếu bạn muốn thêm bơ vào chế độ ăn hàng ngày của mình, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn 50 gram hoặc khoảng một phần ba đến một nửa quả bơ.

Dứa

Dứa (hay còn gọi là thơm) là một loại trái cây miền nhiệt đới chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất vừa có tác dụng rất tốt để làm đẹp và trị nhiều bệnh như: Tăng sức đề kháng, tăng quá trình phát triển xương, sụn, răng lợi, chữa táo bón, kích thích tiêu hóa…Tuy nhiên nếu không sử dụng dứa một cách khoa học, hợp lý và đúng lượng cần thiết hàng ngày, dứa cũng sẽ là loại thực phẩm gây nguy hiểm đối với sức khỏe của bạn.

Dứa chứa một loại enzyme phân giải protein rất mạnh, giúp cho cơ thể tiêu hóa chất đạm, nhiều hơn là tiêu mỡ. Tuy dứa có nhiều tác dụng, nhưng ăn dứa trước bữa cơm lại dễ bị rát lưỡi và đôi khi dẫn đến dị ứng cấp tốc.

Trà xanh

Trà xanh đã được coi là một trong những đồ uống lành mạnh nhất trên thế giới do hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Các chất chống oxy hóa trong trà xanh đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim, đốt cháy chất béo và cải thiện chức năng não. Mặc dù trà xanh có vô số lợi ích, nhưng nếu uống quá nhiều trà xanh có thể gây ra các tác dụng phụ tiêu cực, đặc biệt là do hàm lượng caffeine cao.

Ảnh hưởng của việc tiêu thụ quá nhiều caffeine bao gồm mất ngủ, đau đầu, đánh trống ngực và ợ chua. Đối với những người có khả năng dung nạp thấp với các sản phẩm có chứa caffein, trà xanh cũng có thể gây ra tình trạng chua và khó tiêu. Theo các chuyên gia, 3 đến 5 tách trà xanh mỗi ngày là quá đủ đối với người lớn bình thường.

Gan lợn

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người rất thích ăn gan lợn vì gan lợn là thực phẩm giàu vitamin A và chất sắt. Tuy nhiên, gan cũng là nơi tập trung các chất cặn bã gây hại sức khỏe. Các ký sinh trùng như sán lá cũng thường trú ngụ ở bộ phận này. Ngoài ra, ở những con lợn bị bệnh, gan sẽ chứa nhiều virut và độc tố gây bệnh.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, tuyệt đối không được ăn quá nhiều vì hàm lượng cholesterol trong gan lợn rất cao, có thể gây các bệnh như xơ vữa động mạch và làm bệnh tim nặng hơn, đặc biệt là những người mắc bệnh tăng huyết áp hoặc mạch vành nên hạn chế ăn gan lợn; không ăn gan lợn cùng với vitamin C (gan xào giá đỗ) vì trong giá đỗ có rất nhiều vitamin C, khi xào chung hai loại thực phẩm này, vitamin C trong giá đỗ sẽ bị ôxy hóa hết và món ăn sẽ không còn chất dinh dưỡng.

Tỏi

Mặc dù tỏi có khá nhiều công dụng với sức khỏe nhưng cũng phải chú ý vì tỏi tươi có khả năng giết tinh trùng. Những người trong độ tuổi sinh đẻ nếu ăn quá nhiều sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản.

Cà rốt

Lượng beta carotene trong cà rốt được chứng minh có khả năng phòng ngừa các căn bệnh ung thư, đặc biệt khi vào cơ thể nó chuyển hóa thành vitamin A, B, E và các khoáng chất như can xi, ma giê, mangan, sắt, đồng… là những chất mà cơ thể không thể thiếu. Tuy nhiên nếu tiêu thụ quá nhiều cà rốt, cơ thể hấp thụ quá nhiều beta carotene, làn da có nguy cơ chuyển sang màu vàng. Hiện tượng này thường xảy ra phổ biến ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, và kể cả những người nghiện cà rốt.

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn quá nhiều cà rốt, dung nạp vào cơ thể một lượng lớn carotenoid có thể gây vô kinh và ức chế sự rụng trứng, giảm chức năng buồng trứng bình thường. Vì vậy, phụ nữ muốn mang thai không nên ăn cà rốt.

Thực phẩm nhiều tinh bột

Một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) phát hiện khoai tây, bánh mì là những thực phẩm chứa nhiều tinh bột, sẽ khiến bạn tăng cân nhanh chóng nếu ăn hàng ngày. Tinh bột trong bánh mì, khoai tây gây ra tình trạng đường huyết tăng giảm đột ngột lúc ăn, khiến cơ thể trở nên uể oải, lười vận động.

Đường và bánh kẹo ngọt

Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng. Tuy nhiên, năng lượng được cung cấp phải tương ứng với hoạt động của cơ thể. Khi dư thừa, một phần gluxít sẽ được dự trữ trong các bắp thịt và gan, phần khác sẽ được chuyển thành axit béo hoặc triglycerit làm gia tăng lượng mỡ trong cơ thể. Do đó, ăn thừa chất đường là một trong những nguyên nhân dẫn đến béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch. Ăn nhiều đường dễ dẫn đến rối loạn chuyển hoá, rối loạn nội tiết và suy dinh dưỡng

Rau dưa muối

Không nên ăn dưa cà muối xổi vì ngoài những bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa thường gặp (tiêu chảy, lỵ trực khuẩn, tả, thương hàn…), ăn quá nhiều dưa muối xổi còn có nguy cơ mắc ung thư. Bởi các loại nguyên liệu rau củ quả dùng muối dưa thường được bón bằng phân đạm urê nên vẫn còn tồn dư một lượng nitrat đáng kể. Nitric vào dạ dày sẽ kết hợp với các thức ăn thịt, cá, cua, mắm… tạo thành hợp chất nitrosamine, mà nhiều nghiên cứu đã kết luận là chất có khả năng gây ung thư.

Trứng muối

Trứng muối là thực phẩm bổ, dễ ăn nên không chỉ trẻ con mà người lớn cũng rất thích dùng. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, trứng muối có sử dụng xút, vôi muối, chì ô xy hóa để ủ trứng nên không có lợi cho sức khỏe.

Đặc biệt hàm lượng chì nếu thẩm thấu vào cơ thể vượt quá hàm lượng cho phép sẽ gây nên các hiện tượng không tốt cho sức khỏe như: Đau đầu, giảm trí nhớ, ảnh hưởng tới gan, thận... Mặt khác, chì còn ảnh hưởng không tốt tới sự hấp thu canxi.

Rau má

Đây là loại rau thường được sử dụng rộng rãi làm nước ép, ăn sống hay nấu canh đều rất ngon miệng và có tác dụng thanh nhiệt, giảm hẳn các vết thâm trên cơ thể nhưng không phải vì thế mà các bạn lại muốn ăn bao nhiều tùy thích, hãy ăn với một lượng vừa đủ bởi nếu bạn ăn quá nhiều rau má sẽ dẫn đến bị loãng máu, rất nguy hiểm.

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương với một số thành phần protein ức chế tinh hoàn, có thể gây teo tinh hoàn, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản bình thường, đó là lý do những người trẻ trong độ tuổi sinh đẻ không nên ăn loại hạt này.

Cà phê

Bên cạnh những lợi ích mang lại như: giúp giảm cân, ngừa ung thư, lợi tiểu, giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi mật, ngừa xơ gan, tăng cường hoạt động não bộ…, thì cà phê cũng là tác nhân làm rối loạn nhịp tim, tắc mạch máu, gây buồn nôn, tạo cảm giác lo lắng, bồn chồn, run rẩy, khó ngủ… nếu dùng nhiều.

Nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rằng, cà phê có tác động trực tiếp đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Trong những phụ nữ này, ở những người uống hơn 1 tách cà phê mỗi ngày thì khả năng mang thai giảm đi một nửa so với những người phụ nữ không uống nước giải khát này. Vì vậy, họ cho rằng nếu phụ nữ dự định có thai thì bạn nên uống cà phê ít hơn.

Mướp đắng

Mướp đắng có vị hơi đắng nhưng có thể chế biến thành nhiều món ăn rất ngon, mát nên được chị em nội trợ rất tin dùng hàng ngày, tuy nhiên khổ qua là thực phẩm có tác dụng giảm huyết áp chính vì thế bạn không nên ăn quá nhiều sẽ dẫn đến huyết áp thấp gây đau đầu, chóng mặt đặc biệt đối với những bệnh nhân có huyết áp thấp thì nên hạn chế sử dụng sẽ tốt hơn.