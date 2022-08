Những thực phẩm chớ ăn khi đói, thà để dạ dày trống rỗng còn hơn rước bệnh vào người

TPO - Khi đói, dạ dày trở nên nhạy cảm do đó không phải loại thực phẩm nào cũng ăn được vì có thể khiến dạ dày bị ảnh hưởng.

Quả hồng

Nếu bạn đang đói bụng thì tuyệt đối không nên ăn quả hồng, bởi quả hồng chứa nhiều pectin và axit tannic. Khi dạ dày trống rỗng nếu bạn ăn hồng sẽ khiến các chất trên phản ứng với axit dạ dày tạo thành các khối gel không hòa tan, dễ tạo thành sỏi dạ dày ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Nếu bạn ăn quá nhiều hồng những viên sỏi này không được đào thải ra ngoài theo đường tự nhiên có thể dẫn tới tình trạng tắc nghẽn đường tiêu hóa, gây đau bụng trên, nôn mửa... nguy hiểm tới tính mạng.

Quả chuối

Khi bạn đói bụng không nên ăn chuối bởi chuối chín chứa hàm lượng đường cao, và lượng lớn ăn vào khi bụng đói có thể gây mất cảm giác ngon miệng và làm tăng khả năng tiết axit trong dạ dày khiến bạn dễ mắc bệnh viêm loét dạ dày.

Bên cạnh đó, do chuối có hàm lượng đường tự nhiên cao trong chuối có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chuối sẽ tạm thời khiến bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ.

Khoai lang

Trong thành phần dinh dưỡng của khoai lang chứa tannin và nướu, có thể kích thích thành dạ dày tiết ra nhiều axit gây nên chứng ợ nóng đầy hơi khi bạn đang đói. Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên ăn khoai lang lúc đói sẽ gây nên chứng đầy hơi trướng bụng. Chính vì vậy, bạn không nên ăn khoai lang vào lúc đói nên lót dạ bằng một mẩu bánh mì, hoặc một loại thực phẩm khác rồi hãy ăn khoai lang nhé

Quả cam

Trong thành phần dinh dưỡng của quả cam chứa khá nhiều nguồn vitamin C tăng sức đề kháng tốt cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được ăn cam trong lúc bụng đang trống rỗng bởi quả cam có chứa nhiều axit hữu cơ, axit trái cây, axit maslinic, axit citric,...

Củ tỏi



Tỏi là loại thực phẩm cay, có nhiều công dụng chữa bệnh và tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu với cái bụng trống rỗng mà bạn lại ăn nhiều món ăn có chứa tỏi hoặc ăn sống sẽ vô cùng nguy hiểm.

Tỏi sẽ khiến lớp niêm mạc dạ dày của bạn bị kích thích mạnh, dẫn đến hiện tượng co rút đau bụng, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và đường ruột. Nếu thường xuyên ăn lúc đói sẽ dẫn đến tổn thương dạ dày.

Sữa và các chế phẩm từ sữa

Sữa và sữa đậu nành có chứa nhiều đạm, giàu vitamin nhưng nếu bạn dùng nó như một món đồ ăn nhanh chống lại cơn đói thì lại “phản tác dụng”.

Khi bụng đói mà ăn sữa chua, tính a xít trong dạ dày sẽ tiết ra tiêu diệt các vi khuẩn a-xit lactic có trong sữa chua. Do đó tác dụng của sữa chua bị giảm đi rất nhiều.

Ăn sữa chua đúng cách là ăn sau bữa ăn từ 1-2 giờ đồng hồ hoặc trước khi đi ngủ. Như vậy sữa chua sẽ phát huy hết tác dụng, giúp cơ thể tiêu hóa tốt thức ăn do dịch dạ dày đã được pha loãng, tính a-xít kiềm trong dạ dày làm cho các vi khuẩn a-xít lactic tăng trưởng thích hợp nhất.

Cà chua

Cà chua thường dùng để làm salad hay làm nguyên liệu tạo màu khi chế biến món ăn, tuy nhiên vẫn có người ăn sống hay dùng quả để ép lấy nước uống. Trong cà chua chứa nhiều thành phần như pecine, apocrustic và khi đói khì cơ thể chúng ta không thể chuyển hoá các chất này.

Nếu vào dạ này mà chúng tiếp xúc với axit và dịch tiêu hoá sẽ gây kết tủa, tạo cảm giác đầy bụng và khó tiêu lâu ngày sẽ dẫn đến các bệnh liên quan về dạ dày.

Thực phẩm lạnh

Với cái bụng đói mà bạn chọn ăn hoặc uống các thực phẩm lạnh là điều tối kỵ vì khi bạn ăn hoặc uống chúng có thể làm dạ dày bạn co thắt lại.

Nếu bạn thường xuyên ăn hoặc uống thực phẩm lạnh khi bụng rỗng về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của bạn và phát tác các bệnh như viêm loét dạ dày…

Trà xanh

Trà xanh có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe của bạn như khả năng phòng chống ung thư, làm chậm quá trình lão hóa, nhưng sẽ làm giảm chức năng tiêu hóa cho dạ dày của bạn, dễ dẫn đến hiện tượng chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi nếu bạn uống lúc đói.

Đường và các thức ăn chứa nhiều đường

Đường là một loại thực phẩm rất hay dùng hàng ngày để giải khát, chế biến món ăn… Tỏi rất tốt cho tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thụ thức ăn. Nhưng khi bụng đang đói cồn cào mà lại sử dụng đường hoặc các thực phẩm chứa nhiều đường như kẹo bánh, hoa quả ngọt sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. Vì lúc đó lượng đường trong máu tăng cao đột ngột dễ gây ra các chiệu trứng có hại cho sức khoẻ của bạn.

Rượu, bia

Uống rượu bia khi đói là một cách giết chết dạ dày. Khi đói mà uống rượu làm cho lượng đường trong máu bị hạ xuống thấp và dẫn đến hiện tượng toát mồ hôi, đau đầu, chóng mặt. Nếu như lượng đường hạ xuống quá thấp dễ dẫn đến hôn mê sâu.

Dứa

Dứa giàu enzyme mạnh, ăn dứa lúc đói sẽ làm tổn thương dạ dày và giảm thành phần dinh dưỡng trong dứa. Bởi vậy, loại quả này tốt nhất nên ăn sau bữa ăn mới hấp thụ được tốt.

Thức ăn cay

Thông thường, dạ dày bắt đầu tăng cường sản xuất dịch tiêu hóa trước bữa ăn. Các loại đồ ăn cay có thể kích thích niêm mạc dạ dày không tốt cho sức khỏe.

Mặc dù thực phẩm cay không phải là nguyên nhân chính gây ra chứng ợ nóng, loét dạ dày nhưng ăn cay thường xuyên có thể khiến những triệu chứng này trở nên nặng hơn.

Vì vậy, dù có là tín đồ của món cay, bạn cũng không nên ăn đồ cay khi đói bụng nhé.

Một số thực phẩm nên ăn khi đói

Các loại hạt như hạnh nhân, macca, óc chó…

Các loại hạt là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa lành mạnh tuyệt vời và là nguồn cung cấp protein và chất xơ tốt. Hãy luôn trữ sẵn các loại hạt để bất kỳ khi nào đói bạn cũng có thể nhâm nhi, chắc rằng bạn sẽ bớt đói mà còn không lo bị tăng cân nữa.

Quả bơ

Bơ có bộ ba chất béo lành mạnh, chất xơ và protein giúp cung cấp năng lượng mà bạn cần để duy trì trạng thái no. Đặc biệt bơ chứa một lượng lớn chất béo không bão hòa đơn, giúp mọi người cảm thấy no hơn sau khi ăn.

Bơ cũng là loại trái cây rất tốt cho người bị tiểu đường, người đang ăn kiêng để giảm cân.

Các loại đậu (đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu gà…)

Đậu rất giàu chất xơ, đặc biệt là tinh bột kháng, một loại chất xơ làm chậm quá trình giải phóng đường trong máu, giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định. Bạn càng ăn nhiều chất xơ trong đậu thì bạn càng cảm thấy no và hài lòng sau khi ăn.

Bột yến mạch

Một nghiên cứu từ tạp chí American College of Nutrition năm 2013 chỉ ra rằng ăn bột yến mạch làm tăng cảm giác no hơn so với ăn ngũ cốc ăn sáng bình thường.

Gạo lứt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt khác như gạo lứt hoạt động tương tự như yến mạch để giữ mức năng lượng ổn định. Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp các vitamin và khoáng chất, chất xơ quan trọng có lợi cho sức khỏe, đem lại cảm giác no lâu người ăn.