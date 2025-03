Những thú quý hiếm nhất trong sách đỏ: Có 1 loài đã bị tuyên bố tuyệt chủng ở Việt Nam

icon 15

Câu trả lời đúng là đáp án C: Từng được tìm thấy trên khắp Đông Nam Á, tê giác Java đã phải chịu sự suy giảm đáng kinh ngạc về số lượng do nạn săn bắt và mất môi trường sống. Quần thể tê giác Java hoang dã đơn độc là một trong những loài tê giác hiếm nhất - khoảng 75 cá thể, hiện chỉ có thể được tìm thấy trên đảo Java, Indonesia. Vườn quốc gia Ujung Kulon (Di sản Thế giới) là nơi ẩn náu cuối cùng còn sót lại của loài tê giác Java. Nhưng khu vực này cũng bị cây cọ Arenga xâm chiếm, khiến tê giác có ít thức ăn hơn cũng như bị hạn chế môi trường sống hơn để. Bên cạnh đó, quần thể tê giác Java nhỏ bé cũng rất dễ bị tuyệt chủng do thiên tai, dịch bệnh, săn trộm và tiềm ẩn nguy cơ cận huyết.