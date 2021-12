Những phong tục của các nước đón Tết Dương lịch

icon Gió Nam

icon Gió Tây

icon Gió Bắc

Người dân nước Pháp thường ra đường xem hướng gió để đoán thời vận trong năm mới. Nếu gió Nam thổi báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, đây sẽ là một năm bình an và thời tiết có thể sẽ nóng bức. Nếu gió Tây thổi, sẽ là một năm may mắn đối với nghề đánh cá và những người nuôi bò sữa. Nếu gió Đông thổi, cây trái sẽ bội thu, nhà nhà no ấm. Nếu gió Bắc thổi là điềm không tốt, đây sẽ là một năm mùa màng thất bát.