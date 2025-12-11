Những người ‘thắp sáng phum sóc’: Hành trình lặng lẽ của những Người có uy tín ở An Giang

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có những con người thầm lặng góp sức từng ngày mà không đợi ai ghi công. Họ là những Người có uy tín - những nhịp cầu bền bỉ gắn kết chính quyền với nhân dân, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm trong cộng đồng. Ở An Giang, những đóng góp bền bỉ ấy đang tạo nên “mảng sáng” ấm áp nơi các phum sóc Khmer.

Những nhịp cầu nối dài từ trái tim người có uy tín

Sau sáp nhập, xã Long Thạnh có 21 người có uy tín. Tên tuổi họ gắn liền với những việc làm thiết thực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nổi bật trong số đó là Thượng tọa Danh Quol, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Nha Si Cũ. Từ lâu, Thượng tọa đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bà con, không chỉ trong Phật sự mà còn trong đời sống cộng đồng.

Với tâm niệm “người tu hành cũng là công dân của đất nước”, Thượng tọa Danh Quol cùng phật tử và mạnh thường quân triển khai hàng loạt chương trình an sinh: trao quà, hỗ trợ bảo hiểm y tế, cấp học bổng và tặng sách vở cho học sinh nghèo. Chính Thượng tọa là người vận động xây dựng 1,3 km đường giao thông nông thôn và 4 cây cầu với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, những công trình làm thay đổi bộ mặt làng quê.

Thượng tọa Danh Quol, Trụ trì chùa Nha Si Cũ, được Bộ Công an biểu dương là điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018 - 2024.

Điều khiến Thượng tọa luôn canh cánh không phải là giá trị tiền bạc, mà là niềm vui khi thấy bà con thoát nghèo, học sinh đến trường thuận lợi hay căn nhà dột nát của phật tử được sửa lại khang trang.

Không chỉ thiện nguyện, Thượng tọa Danh Quol còn là người kiên trì tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào Khmer. Qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, hội hè, bà con hiểu hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình, thêm vững tin vào đường lối chung, giữ gìn an ninh trật tự và sống tốt đời, đẹp đạo.

Tại xã Ô Lâm - nơi người Khmer chiếm hơn 65% dân số, ông Chau Sóc Sa, người có uy tín ở ấp Phước Lợi, là cái tên quen thuộc trong nhiều cuộc hòa giải cộng đồng. Từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã (1989 - 1993), ông thấu hiểu từng hoàn cảnh, từng nếp nhà trong phum sóc. Tài liệu pháp luật được Sở Dân tộc và Tôn giáo cung cấp luôn đặt ngay ngắn ở nơi trang trọng trong nhà như lời nhắc nhở về trách nhiệm với cộng đồng.

Có vụ việc tưởng chừng nhỏ nhưng lại dễ gây tổn thương tình thân: người ông kiện cháu nội vì không được hỗ trợ khi cần mua gạo, thuốc men sau khi gia đình người cháu nhận tiền bồi thường đất thừa kế. Ông Sa đã đến từng nhà, kiên nhẫn phân tích đạo lý, nguồn gốc đất đai và trách nhiệm của con cháu với bậc cao niên. Nhờ sự chân tình ấy, người cháu hiểu ra, đồng ý chăm sóc ông nội. “Giải quyết được vậy, cả phum sóc đều nhẹ lòng”, ông Sa kể.

Ông Chau Sóc Sa, Người có uy tín ở ấp Phước Lợi, trao đổi cùng cán bộ Phòng Văn hóa xã Ô Lâm về các chính sách mới liên quan đến đời sống đồng bào Khmer.

Ngoài hòa giải, ông còn vận động bà con hiến đất làm đường, giúp trẻ em khó khăn đến trường, tham gia giữ gìn môi trường và bản sắc văn hóa.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Ô Lâm, người có uy tín chính là cầu nối để bà con hiểu đúng và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhờ sự đồng hành của họ, Ô Lâm đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự.

Ngọn lửa bền bỉ gìn giữ văn hóa, nâng bước tương lai phum sóc

Nếu phải chọn hình ảnh tiêu biểu cho lòng kiên trì và đức hy sinh, nhiều người dân Xà Xiêm sẽ nhắc tên Thượng tọa Hà Văn Phụng - vị sư Khmer dành cả đời để nâng bước cộng đồng. Sinh năm 1966 trong nghèo khó, Thượng tọa thấm thía cảnh cơ cực của đồng bào mình. Xuất gia năm 1994, ông tâm nguyện “tu là hành”: không chỉ tụng kinh mà phải hành thiện, giúp đời.

Khi được giao trụ trì chùa Xà Xiêm Cũ năm 2004, điều khiến Thượng tọa đau đáu nhất là đường sá đi lại của bà con: cầu khỉ chênh vênh, trẻ em mùa mưa lội bùn đến trường. Ông tự hỏi: “Nếu mình không bắt đầu, ai sẽ giúp bà con thay đổi?”.

Thượng tọa Hà Văn Phụng gieo niềm tin nơi phum sóc bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực vì cuộc sống của bà con.

Không học kỹ thuật xây dựng, Thượng tọa tự mày mò đo đạc, phác thảo thiết kế, vận động mạnh thường quân hỗ trợ vật liệu; phật tử góp công để giảm chi phí. Nhờ cách làm cộng đồng ấy, nhiều công trình chỉ tốn 70% so với thông thường. Chùa lo phần ăn uống, bà con thay phiên nhau phụ hồ, trộn bê tông.

Từ năm 2005 đến nay, Thượng tọa Hà Văn Phụng đã chủ trì thiết kế và thi công 6 cây cầu bê tông, 2 tuyến đường nông thôn. Có cây cầu trị giá hơn 1 tỷ đồng, dù được UBND xã hỗ trợ 300 triệu, ông xin trả lại 100 triệu để giúp nơi khó khăn hơn.

Hằng năm vào dịp hè, chùa Thứ Năm (xã Đông Thái) tổ chức lớp dạy tiếng Khmer thu hút hàng trăm học sinh tham gia.

Không chỉ làm cầu đường, mỗi năm Thượng tọa còn vận động hơn 500 phần quà cho hộ nghèo, hỗ trợ chùa hiến đất xây trường học, mở lớp dạy chữ Khmer cho gần 200 chư tăng và thanh thiếu niên. Những lớp học dưới mái chùa ấy đã trở thành nơi gìn giữ tiếng nói, chữ viết - niềm tự hào của người Khmer Nam Bộ.

Nhờ sự tận tâm của Thượng tọa, phum sóc ngày càng đoàn kết. “Sư làm trước, làm thật lòng, nên mình cũng muốn góp một tay”, nhiều người dân chia sẻ.

Ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, đánh giá Thượng tọa Hà Văn Phụng là tấm gương tiêu biểu, tích cực vận động đồng bào Khmer xây dựng nông thôn mới, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống.

“Thượng tọa còn kiên quyết đấu tranh trước các quan điểm sai lệch về chính sách dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, ông Phúc cho biết.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, công tác giáo dục vùng dân tộc thiểu số luôn được ưu tiên. Tỉnh đã đầu tư nâng cấp hệ thống trường lớp, miễn, giảm học phí cho học sinh DTTS; đưa vào sử dụng 9 trường dân tộc nội trú và chuẩn bị xây 3 trường mới ở biên giới. Tỷ lệ huy động học sinh DTTS đến trường hằng năm đạt trên 98%.

Toàn tỉnh có 47 điểm trường dạy tiếng Khmer; gần 100 chùa mở lớp dạy chữ mỗi dịp hè. Số lớp và số học sinh tăng mạnh trong hai năm gần đây. Tỉnh cũng ban hành nghị quyết đặc thù để hỗ trợ giáo viên dạy chữ DTTS - một chính sách quan trọng trong bảo tồn văn hóa Khmer.

Từ những cây cầu bắc qua kênh rạch đến những lớp học hè dưới mái chùa, từ những cuộc hòa giải lặng lẽ đến những phần quà sẻ chia… Người có uy tín chính là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho sự đổi thay ở phum sóc. Họ thầm lặng nhưng bền bỉ, góp phần tạo dựng An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình và đoàn kết.