Những lưu ý khi lái ô tô du xuân dịp Tết

TPO - Rạng sáng 25/1 (26 tháng Chạp), các chợ đầu mối lớn của TPHCM bắt đầu nhập hàng với số lượng lớn. Trong ba ngày cao điểm từ 26 – 28 tháng Chạp, đa số đều tăng 50% so với ngày thường, cá biệt một số mặt hàng tăng 100% để đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày cận Tết.

TPO - UBND TP. Hà Nội đã quyết định thu hồi 1.673 m2 đất tại số 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) do Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội quản lý, sử dụng. Lý do thu hồi là do khu đất trên không được gia hạn sau kết luận kiểm tra của Sở TN&MT Hà Nội.