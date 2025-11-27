Những lời mời hợp tác "kém duyên": Hồn nhiên hay thiếu tôn trọng?

HHTO - Sự việc một KOL lên bài chê trách cách nhiều bạn trẻ tiếp cận, mời hợp tác "kém duyên', thậm chí thiếu tôn trọng đang thu hút cuộc tranh luận trên Threads: Phải chăng nhiều bạn đang nhầm lẫn giữa cá tính và sự thiếu chuyên nghiệp; quá đề cao tổ chức của mình mà thiếu tôn trọng đối tác?

Mất điểm từ "bộ nhận diện"

Câu chuyện một sinh viên gửi lời mời hợp tác qua TikTok với cái tên tài khoản thô tục, suồng sã đang thu hút cuộc tranh luận trên Threads. Bên cạnh việc chọn sai kênh liên lạc thì cách đặt vấn đề, liệt kê "quyền lợi và nghĩa vụ" cứng nhắc đối với khách mời trong khi đang ở tâm thế "nhờ vả" cũng khiến người nhận khó chấp nhận.

Netizen bày tỏ quan điểm xoay quanh câu chuyện lời mời kém duyên - thiếu chuyên nghiệp.

Không chỉ những lời mời hợp tác được gửi qua mạng xã hội, văn hóa viết email mời tài trợ cũng đã nhiều lần trở thành chủ đề tranh luận. Trúc Nguyễn - trưởng nhóm Marketing của một doanh nghiệp tại TP.HCM cho biết, thời gian gần đây số lượng hồ sơ xin tài trợ chị nhận được tăng lên, đồng nghĩa với yêu cầu về sự chỉn chu cũng khắt khe hơn.

Chị Trúc Nguyễn cho biết chị từng nhận được email mời tài trợ với tiêu đề "hỏn lọn" chỉ gồm tên sự kiện kèm cụm từ "đề nghị hỗ trợ". Ở góc độ doanh nghiệp, hai chữ "đề nghị" dễ gây hiểu lầm là một mệnh lệnh thay vì lời ngỏ ý hợp tác. Cách đặt vấn đề này khiến người nhận cảm thấy thiếu sự tôn trọng ngay từ những dòng đầu tiên, không còn hứng thú để tìm hiểu nội dung bên trong.

Thiếu phép tắc xã giao tối thiểu

Đi sâu vào quá trình làm việc, sự hụt hẫng của người đi trước còn đến từ cách ứng xử và kỹ năng thương lượng. Đặng Đức Hiếu (Chuyên viên Tổ chức sự kiện & MC) kể, nhiều bạn dùng nick ảo (clone) liên hệ, hoặc gửi lời mời nhờ anh hỗ trợ rồi để đó. Khi Đức Hiếu phản hồi báo bận, thay vì một lời cảm ơn xã giao, thứ anh nhận lại là sự im lặng tuyệt đối. Tất nhiên với cách làm đó, các bạn cũng đánh mất cơ hội hợp tác lần sau.

Sự thiếu chuẩn bị cũng là điểm trừ của nhiều bạn trẻ khi đi mời tài trợ. Theo chị Trúc Nguyễn, lẽ ra trước khi ngồi vào bàn đàm phán, các bạn cần chuẩn bị sẵn một khung tỷ lệ tối thiểu đối với mong muốn, hình thức tài trợ (chấp nhận bao nhiêu % voucher, bắt buộc bao nhiêu % tiền mặt) để linh hoạt trao đổi.

Thế nhưng, nhiều bạn dù là người đứng đầu tổ chức lại không suy xét bước này, dẫn đến sự lúng túng, bị động khi doanh nghiệp đặt vấn đề, lộ ra sự thiếu chuyên nghiệp. Chị Trúc cho rằng các bạn đang tập trung quá nhiều vào bề nổi mà quên mất việc trau dồi những kỹ năng cốt lõi.

Ranh giới giữa tự tin và tự cao

Một khía cạnh khác mà các bạn trẻ cần lưu ý khi liên hệ mời hỗ trợ/ tài trợ là việc định vị bản thân cho đúng. Anh Đức Hiếu nhớ lại lần làm giám khảo cho một cuộc thi sinh viên. Sau những góp ý chuyên môn thẳng thắn, anh nhận thấy thái độ tiếp nhận của ban tổ chức chưa thực sự cởi mở.

"Các bạn làm rất nhiều thứ ở phần hình thức, nhưng cái cốt lõi cần thiết bên trong thì các bạn bỏ qua. Thường gặp trường hợp này thì Hiếu cũng sẽ im lặng và rút lui, vì Hiếu thấy các bạn chỉ muốn thể hiện quan điểm hơn là muốn lắng nghe", Đức Hiếu bộc bạch.

Nhìn nhận vấn đề này, bạn Phạm Ngọc Duy (thành viên Ban chủ nhiệm một CLB của trường đại học) chia sẻ một thực tế: "Mình thấy các bạn trẻ bây giờ rất tự tin và tự tin là tốt, tuy nhiên sự tự tin này dần bị biến chất và trở thành sự tự cao".

Ngọc Duy cho rằng việc quá đề cao tổ chức hoặc chưa xác định đúng vị thế khi làm việc với các khách mời có tên tuổi là nguyên nhân dẫn đến những va chạm không đáng có.

Ngọc Duy cũng cho biết các bạn sinh viên thường lên ý tưởng rồi gửi mail.

Một phần nguyên nhân cũng đến từ thực tế là phần lớn các CLB sinh viên hoạt động theo hình thức tự quản và chuyển giao giữa các nhiệm kỳ khá nhanh. Việc thiếu vắng những người hướng dẫn có chuyên môn, kinh nghiệm khiến các bạn thiếu kiến thức thực tế, dẫn đến sự lúng túng, va vấp khi "vào đời".

Bên cạnh việc thừa nhận những thiếu sót trong kỹ năng, Phạm Ngọc Duy cũng mong mọi người nhìn vấn đề bằng nhẹ nhàng, bao dung hơn: "Mình thấy người lớn bức xúc là đúng, nhưng đừng gán nhãn cho cả một thế hệ, vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều bạn trẻ hiểu chuyện đang cố gắng từng ngày".

Những dòng tin nhắn chưa khéo hay tiêu đề email còn thiếu sót trong nhiều trường hợp không xuất phát từ sự cao ngạo hay cố ý mà đơn thuần do thiếu kinh nghiệm khi các bạn chập chững những bước đầu tiên trên hành trình đi làm. Mạng xã hội mở ra thêm nhiều kênh kết nối nhưng các tiêu chuẩn về tôn trọng và chuyên nghiệp là không thể bỏ qua. Các bạn trẻ cần tự học bài học của mình nhưng những lời góp ý, chỉ dẫn từ những người đi trước cũng vô cùng quý báu.