Những loại rau là kháng sinh tự nhiên giá chỉ vài nghìn nhưng cực tốt cho sức khỏe

TPO - Rau họ cải được xem là siêu thực phẩm có tác dụng phòng chống ung thư hiệu quả, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt...

Rau họ cải luôn được coi là nguồn chất xơ dồi dào cũng như rất giàu các chất dinh dưỡng như: Carotenoid (beta-carotene, lutein, zeaxanthin), vitamin C, E, K; folate và khoáng chất. Ngoài ra, rau họ cải còn chứa glucosinolate là chất chứa lưu huỳnh, tạo ra mùi thơm hăng và vị đắng của các loại rau họ cải.

Thường xuyên ăn các loại rau họ cải sẽ làm giảm nguy cơ mắc 4 loại ung thư phổ biến là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư vú.

Dưới đây là 7 loại rau họ cải quen thuộc, giá chỉ khoảng vài nghìn đồng một bó. Vì vậy, bạn hãy cố gắng bổ sung nhóm rau này vào bữa ăn gia đình nhiều hơn.

Rau cải bắp

Rau bắp cải có chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất như vitamin K, kali, phốt pho,… Ăn rau bắp cải thường xuyên sẽ giúp bảo vệ sức khỏe làn da, tăng cường thị lực, giúp xương chắc khỏe và chống lại các nguy cơ gây ung thư.

Rau cải ngồng

Cứ mỗi 100g cải ngồng sẽ có khoảng 45mg vitamin C, tương đương với 75% nhu cầu vitamin C của cơ thể mỗi ngày. Vitamin C giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, ngừa nhiễm trùng, chống viêm, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Vào mùa đông, bổ sung vitamin C sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Vitamin B6 có trong rau cải ngồng giúp duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và điều chỉnh lượng đường trong máu. Cải ngồng cũng là thực phẩm không chứa cholesterol. Điều này tốt cho người bị bệnh cao huyết áp – đối tượng dễ gặp phải nguy cơ về bệnh tim mạch.

Rau cải xoong

Loại rau này có chứa nhiều chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, beta-carotene. Những chất này có tác dụng hạn chế nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, các vấn đề liên quan đến thị lực. Ngoài ra chúng còn hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa các bệnh về tim mạch.

Bông cải xanh

Trong bông cải xanh có chứa nhiều vitamin B, C, K, chất xơ và các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, kiểm soát lượng đường trong máu. Đặc biệt rất tốt đối với phụ nữ. Bên cạnh đó, các hoạt chất sinh học trong bông cải xanh cũng có khả năng làm chậm quá trình lão hóa của não bộ, ngăn ngừa tình trạng suy giảm trí nhớ.

Rau cải cúc

Rau cải cúc có chứa nhiều protid, vitamin A, B, C,… có tác dụng chống cháy nắng và ngăn ngừa hình thành các đốm nâu, giảm dị ứng, giúp các mô liên kết luôn khỏe mạnh, hỗ trợ lưu thông máu,… Ngoài ra, cải cúc chứa nhiều chất diệp lục, có tác dụng loại bỏ cholesterol dư thừa trong máu.

Rau cải xoăn

Đây là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe mà bạn nên bổ sung vào bữa ăn của mình. Chúng có chứa nhiều chất xơ, không chứa chất béo và có hàm lượng calo thấp.

Ngoài ra, cải xoăn còn có tác dụng cải thiện đường tiêu hóa, giảm cholesterol xấu trong máu, giúp xương chắc khỏe và mang lại giấc ngủ ngon.

Rau cải thìa

Trong rau cải thìa có chứa nhiều protein, chất xơ, có tác dụng kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn, có lợi cho việc kiểm soát cân nặng. Bên cạnh đó, rau cải thìa còn có hàm lượng folate, kali, vitamin C, B6, E và beta-carotene dồi dào giúp làm đẹp da, ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư.