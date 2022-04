Những khoảnh khắc đẹp của golfer trẻ nhất Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast

TPO - Do vượt ẩu và chở hàng cồng kềnh, chiếc xe máy đi từ phía sau đã va quệt mạnh vào một xe máy, gây ra tai nạn. Rất may, chiếc ô tô gắn camera hành trình đã kịp đánh lái sớm để tránh người đàn ông đang ngã ra đường. Sự việc xảy ra vào 21/4.

TPO - Ngày thi đấu thứ hai tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast chứng kiến những giây phút thăng hoa của các vận động viên, đặc biệt với cú hole in one của golfer bảng Nữ Lê Chúc An.