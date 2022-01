Những hình ảnh hiếm hoi về hôn lễ của Park Shin Hye và chồng kém tuổi

Theo Dispatch, hôn lễ của Park Shin Hye và Choi Tae Joon được tổ chức tại một nhà thờ ở Seoul, Hàn Quốc, với sự hiện diện của đông đảo người thân trong gia đình, bạn bè và người quen của cặp đôi nổi tiếng.

Cô dâu và chú rể thề nguyện trước mặt người chủ hôn. Choi Tae Joon mỉm cười hạnh phúc.

Một trong những điểm nổi bật trong đám cưới là màn biểu diễn chúc mừng từ những người bạn thân trong giới giải trí, bao gồm Lee Hong Ki của F.T. Island, D.O của EXO, Crush và Lee Juk.

Đặc biệt nhất là phần trình diễn của Lee Hong Ki. Anh chọn thể hiện ca khúc “I'm Saying”, nhạc phim của bộ phim truyền hình ăn khách của SBS “Heirs” (Những người thừa kế), do Park Shin Hye đóng chính cùng tài tử Lee Min Ho. Được biết, Lee Hong Ki duy trì tình bạn thân thiết với người đẹp 32 tuổi kể từ khi hợp tác trong bộ phim “You Are So Handsome” (Cô nàng đẹp trai) vào năm 2009. Bên cạnh đó, Hong Ki và chú rể từng cùng tham gia show thiếu nhi nổi tiếng của Hàn Quốc “Magic Kid Masuri”.

Nhiều nghệ sĩ biểu diễn chúc mừng tại hôn lễ của Park Shin Hye và Choi Tae Joon.

Rapper Zico, một người bạn lâu năm của Choi Tae Joon, khiến nhiều người xúc động với bức thư viết riêng cho cặp tân hôn.

Ngoài ra, hôn lễ còn có sự góp mặt của loạt sao hạng A K-biz như Ryu Joon Yeol, Seolhyun (AOA), Nam Goong Min, Lee Seo Jin, Lee Se Young, Seulong (2AM), Chansung (2PM), Kim Bum…

“Đó là lễ cưới của một cặp trai tài gái sắc. Chứng kiến giây phút thiêng liêng của hai người, tất cả khách mời đều chúc phúc và chia vui cùng họ”, một khách mời chia sẻ.

Hôn lễ diễn ra riêng tư nên hình ảnh rò rỉ ra bên ngoài đều có chất lượng kém.

Theo All K-pop, đám cưới của Park Shin Hye và chồng kém 1 tuổi diễn ra riêng tư, không cho phép báo đài tham dự. Trước khi hôn lễ diễn ra, cặp đôi tung loạt ảnh cưới để chia sẻ niềm vui đến người hâm mộ.

Park Shin Hye và Choi Tae Joon chính thức hẹn hò vào năm 2018 sau khi quen biết qua bộ phim “The King of Dramas”.

Cô dâu Park Shin Hye dịu dàng, ngọt ngào như bước ra từ truyện cổ tích.

Đang mang thai, nữ diễn viên 9x không bị thay đổi về ngoại hình.

Chú rể Choi Tae Joon bảnh bao, lịch lãm.

Cô dâu hơn chú rể 1 tuổi nhưng không có sự chênh lệch ngoại hình.

Tú Oanh