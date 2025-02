Những dự án BĐS nghìn tỷ nào ở TPHCM được gỡ vướng?

TPO - Sau khi đã xử lý xong các vi phạm, các cư dân đã mua căn hộ tại dự án New City, Lakeview City, The Tresor, The Water Bay sẽ được cấp sổ hồng.

Xác định được giá đất Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa có hiệu lực từ 1/4/2025, giúp hàng loạt dự án có cơ hội hồi sinh. Đối với TPHCM, nghị quyết đã tháo gỡ khó khăn cho các dự án quy mô lên đến hàng chục ha tại TP. Thủ Đức và quận 4, trong đó có những dự án đã bàn giao nhưng cũng có dự án đã ngưng trệ nhiều năm. Đối với xử lý về giá đất, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án tại TPHCM trong báo cáo kết quả kiểm tra số 332/BC-TTCP ngày 9/12/2020 của Thanh tra Chính phủ (gọi tắt là báo cáo 332), nghị quyết gỡ vướng về khâu định giá đất cho các dự án. Trong đó, nghị quyết quy định thời điểm xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất đối với dự án 1.330 căn hộ trong báo cáo 332 được xác định trên nguyên tắc “đối với phần diện tích đất tương đương với tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư đã tạm nộp cho cơ quan nhà nước thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm thanh lý hợp đồng với nhà đầu tư (ngày 30/3/2018)”. Đối với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất, nghị quyết quy định thời điểm xác định giá đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất (ngày 11/12/2020). Dự án đầu tư xây dựng 1.330 căn hộ (tên thương mại là New City có địa chỉ tại số 17 đại lộ Mai Chí Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM) thuộc khu đất 38,4 ha phường Bình Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt - Công ty CP Sản xuất Thương mại Thành Thành Công làm chủ đầu tư. Các căn hộ tại chung cư New City nằm trong hơn 5.600 căn hộ dôi dư, UBND TPHCM không còn nhu cầu sử dụng tái định cư cho người dân bị giải tỏa tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dù đã hoàn tất xây dựng, bàn giao cho người mua nhà nhưng nhiều năm qua, tiền sử dụng đất tại chung cư New City chưa được định giá khiến người dân chưa được cấp sổ hồng do còn nhiều vướng mắc, trong đó có vướng mắc liên quan đến thời điểm xác định giá đất. Dự án tiếp theo được nghị quyết nhắc đến là khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh (tên thương mại là The Water Bay) và khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (tên thương mại là Lakeview City) do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư. Theo nghị quyết, thời điểm xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất đối với khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh và khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc trong báo cáo 332 được xác định, đối với phần diện tích đất hoán đổi tương ứng với số tiền nhà đầu tư đã đầu tư tại khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh đến thời điểm năm 2008 (chi phí bồi thường, hỗ trợ, đầu tư xây dựng đã được kiểm toán, thẩm định), thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh (ngày 20/11/2008). Đối với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (18/4/2017). Dự án 30,2 ha được Novaland giới thiệu ra thị trường năm 2018 với tên gọi The Water Bay, nằm trên trục đường Mai Chí Thọ, dự án có quy mô 12 block, cung ứng khoảng 5.000 căn hộ, 3.000 officetel và 250 shophouse. Sẽ được cấp sổ hồng Theo đại diện của Novaland, tổng số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City là gần 5.176 tỷ đồng dựa trên thông báo của cơ quan thuế ngày 8/1/2021 sẽ được xác định lại. Cụ thể, từ ngày 1/4/2025, các sở, ban ngành TPHCM sẽ tổ chức thực hiện theo trình tự, thủ tục để xử lý và tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc cho dự án Lakeview City. Khi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của dự án Lakeview City được xác định cụ thể, Novaland sẽ có căn cứ để thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính của dự án này, làm cơ sở để tiến tới cấp sổ cho cư dân dự án trong thời gian tới. Đáng chú ý, khoản trích lập dự phòng 4.358 tỷ đồng của dự án Lakeview City tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2024 của Novaland, theo quan điểm riêng của đơn vị kiểm toán, sẽ được điều chỉnh và thực hiện hoàn nhập khi đủ điều kiện trong năm 2025. Đây là cơ sở để Novaland có nguồn tiền để triển khai các kế hoạch kinh doanh sắp tới, cũng như đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với các bên liên quan. Còn với dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn (tên thương mại là The Tresor) do Novaland làm đơn vị phát triển, nghị quyết đã đưa ra phương án xử lý về tiếp tục sử dụng đất, xác định giá đất, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án tại số 39 - 39B Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4) trong kết luận thanh tra số 757 ngày 13/5/2021 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, nghị quyết quy định nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng đất để thực hiện dự án sau khi đã xử lý về hành chính, hình sự đối với các cá nhân, tổ chức có vi phạm, sai phạm, khắc phục hậu quả các vi phạm về kinh tế, thu hồi lợi ích vật chất do hành vi vi phạm theo bản án đã có hiệu lực pháp luật. Như vậy, sau khi đã xử lý xong các vi phạm, các cư dân đã mua căn hộ tại dự án này sẽ được cấp sổ hồng. Trước đó, dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn từng khiến bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bị bắt giam. Khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn rộng 6.202 m2 có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước do Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa quản lý. Hai đơn vị này lập công ty làm dự án bất động sản rồi chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác, đẩy nhiều lãnh đạo ngành cao su vào lao lý. Kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2021 từng chỉ ra Công ty Phú Việt Tín (chủ đầu tư ban đầu của khu đất, được góp vốn bởi 2 công ty ngành cao su) không lập dự án đầu tư là vi phạm Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 12 ngày 12/2/2009 của Chính phủ. Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định, việc UBND TPHCM có quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Công ty Phú Việt Tín (pháp nhân mới) làm nhà đầu tư thực hiện dự án số 39 - 39B Bến Vân Đồn mà không thông qua đấu giá là không đúng với Luật Đất đai 2003 và Thông tư số 03/2009 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. 