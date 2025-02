Những điểm mới thu hút công dân có trình độ đại học tham gia nghĩa vụ CAND

TPO - Công tác tuyển quân của lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2025 sẽ có nhiều điểm mới như, thu hút công dân có trình độ đại học tham gia nghĩa vụ CAND; chiến sĩ nghĩa vụ có bằng đại học chính quy đạt loại khá trở lên, có đủ điều kiện sẽ được xét chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp…

Theo Quyết định số 105 ngày 23/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 7130 ngày 1/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an, công tác tuyển quân năm 2025 tiếp tục thực hiện theo Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018, các quy định của Chính phủ và Bộ Công an.

Thứ nhất, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an luôn chú trọng và chỉ đạo công tác tuyển quân, đồng thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả. Ngày 10/1/2025, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 13, theo đó lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng sẽ tham dự, chỉ đạo công tác giao nhận quân tại các địa phương, thăm hỏi, động viên cán bộ Công an làm công tác tuyển quân và các chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ. Điều này thể hiện rõ chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với nghĩa vụ tham gia CAND, đồng thời tạo điều kiện để chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ trong một không khí phấn khởi và tự hào.

Thứ hai, Công an cấp xã trên toàn quốc và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được sử dụng để xác định số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, từ đó phân bổ chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Công an cấp xã đã tích cực gặp gỡ, thăm hỏi, động viên công dân tham gia nghĩa vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" và "3 gặp, 4 biết". Các thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia CAND được phổ biến rộng rãi đến công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Thứ ba, công tác tuyên truyền về chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với nghĩa vụ tham gia CAND đã được các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài CAND tổ chức thực hiện sâu rộng, tạo tinh thần hăng hái cho công dân đăng ký tham gia nghĩa vụ.

Thứ tư, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác tuyển quân. Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng và số lượng theo yêu cầu.

Thứ năm, để nâng cao chất lượng nguồn tuyển, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 64/2023 quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ. Theo đó, chiến sĩ nghĩa vụ có bằng đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) đạt loại khá trở lên, có đủ điều kiện sẽ được xét chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp nếu đáp ứng các tiêu chí như hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi hết hạn phục vụ tại ngũ và đạt điểm thi từ 15 trở lên trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Những điểm nổi bật này góp phần đảm bảo công tác tuyển quân năm 2025 đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho lực lượng CAND.

Công dân có trình độ đại học và cao đẳng tham gia nghĩa vụ CAND sẽ tăng

Quy định mới đã thu hút đông đảo công dân có trình độ đại học tham gia nghĩa vụ trong CAND. Dự báo số công dân có trình độ đại học và cao đẳng tham gia nghĩa vụ CAND sẽ tăng so với năm 2024.

Năm 2023, Bộ Công an đã ban hành Đề án số 18 "Dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023-2030". Mục tiêu của Đề án là 100% thanh niên hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND sau khi xuất ngũ sẽ được tuyên truyền và tư vấn học nghề, hỗ trợ việc làm. Công an các đơn vị, địa phương đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan liên quan để thực hiện Đề án, hướng tới tạo cơ hội học nghề và việc làm ổn định cho chiến sĩ sau khi xuất ngũ.

Đề án cũng đã giao cho các cơ sở đào tạo nghề trong CAND tạo điều kiện cho hạ sĩ quan nghĩa vụ học nghề và hỗ trợ chi phí đào tạo. Công an các địa phương đã hợp tác với các đơn vị để giúp hạ sĩ quan nghĩa vụ sau khi xuất ngũ có thể học nghề, tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống tại địa phương.

Từ năm 2021, Bộ Công an đã triển khai các giải pháp mạnh mẽ để tăng cường công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, đảm bảo quân số sẵn sàng chiến đấu. Bộ Công an đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ tiêu tuyển quân năm 2025. Các công tác tuyên truyền, vận động công dân, đặc biệt là nữ công dân, đã giúp đảm bảo số lượng và chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tăng cao. Dự kiến số công dân đạt yêu cầu sẽ đạt tỷ lệ 103% so với chỉ tiêu, với tỷ lệ công dân nữ đạt 100% so với chỉ tiêu được giao.

Công dân tham gia nghĩa vụ trong CAND sẽ được huấn luyện theo các chương trình đặc thù thuộc các lực lượng như Cảnh sát cơ động, Cảnh vệ, Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, và Công an các tỉnh, thành phố. Trong suốt khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được trang bị các kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, quân sự và võ thuật CAND, cùng các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng và thể lực. Sau khi hoàn thành huấn luyện, chiến sĩ sẽ được phân công về các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, bao gồm: Đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh và nhu yếu phẩm. Được hưởng phụ cấp cấp bậc hàm và phụ cấp thêm nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 trở đi. Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong công tác, bảo vệ quyền lợi khi bị thương hoặc hi sinh. Được bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Được nghỉ phép hàng năm từ tháng thứ 13 trở đi và có thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác. Được hỗ trợ học nghề, trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm và được tạo điều kiện tham gia các trường đào tạo CAND sau khi xuất ngũ.