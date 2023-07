Những điểm cộng của “An Lạc Truyện”: Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba đã khá hơn

TPO - Mặc dù có nhiều điểm trừ quá rõ ràng như kỹ xảo ba xu, lồng tiếng không khớp khẩu hình miệng, “An Lạc Truyện” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính cũng có những điểm cộng riêng.

Nội dung phá án xen lẫn quyền mưu hấp dẫn

Bộ phim cổ trang An Lạc Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư xoay quanh nhân vật chính Đế Tử Nguyên (Địch Lệ Nhiệt Ba), vốn là con gái của nhà quan lớn khai quốc công thần. Bị gán tội kết cấu với địch phản quốc, cả gia tộc nhà họ Đế bị xử tử, chỉ Đế Tử Nguyên được tha tội chết nhưng cô cũng phải sống trên núi vĩnh viễn không được xuống núi.

Nhiều năm sau, Đế Tử Nguyên trở lại với thân phận mới là Nhậm An Lạc, một nữ tặc chủ của An Lạc Trại. Cô tiếp cận thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), nhìn bên ngoài tưởng chừng vì say mê thái tử mà muốn làm thái tử phi, nhưng thực chất cô đang ấp ủ kế hoạch báo thù cho gia tộc họ Đế. Nhậm An Lạc xâm nhập vào hoàng cung với danh phận quan lớn ở đại lý tự - nơi xử án ngày xưa.

Với thiết lập như vậy, An Lạc Truyện lồng ghép kế hoạch báo thù thâm sâu, phức tạp cùng với việc phá án những vụ án nhỏ lẻ hơn khi nữ chính Nhậm An Lạc làm quan ở đại lý tự, như gian lận khoa thi, tham nhũng tiền cứu trợ dân nơi lũ lụt... Điều này giúp nhịp điệu của bộ phim khá nhanh, nhiều tình tiết để xem, tránh được lối mòn chỉ tập trung vào tình yêu của khá nhiều phim cổ trang Hoa ngữ.

Tình cảm yêu - hận giằng xé cuốn hút

Thái tử Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên đã có hôn ước ngay từ khi còn nhỏ, nhưng vì tội danh phản quốc của gia tộc nhà họ Đế, mối duyên này gần như vô vọng. Đế Tử Nguyên thoát tội chết, nhưng cô buộc phải sống trên núi. Dù mười năm xa cách, Hàn Diệp vẫn hàng năm gửi quà lên núi, tìm cách để Đế Tử Nguyên được xuống núi, kiên quyết không cưới ai khác ngoài cô. Hàn Diệp không ngờ rằng Đế Tử Nguyên đã trở lại bên cạnh mình, nhưng với một thân phận khác là Nhậm An Lạc.

Mối quan hệ giữa Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên là một mối quan hệ yêu - hận phức tạp, giằng xé. Cả hai có hôn ước, đã từng rất thân thiết khi còn nhỏ, nhưng đồng thời cũng có một gia tộc đã bị xử oan chắn giữa. Hàn Diệp một lòng đợi Đế Tử Nguyên, nhưng cô có một mối thù nhà - một nợ máu cần trả, và người cô nhắm đến là cha của Hàn Diệp.

Chính vì thế, người xem cảm thấy tò mò về khoảnh khắc Hàn Diệp sẽ nhận ra Nhậm An Lạc chính là Đế Tử Nguyên, chuyện gì sẽ xảy ra? Cả hai có thể bỏ qua gia tộc của mình để về bên nhau, hay sẽ dẹp tình riêng và buộc nhau đứng ở hai đầu chiến tuyến?

Diễn xuất không xuất sắc nhưng chưa là thảm họa

Bộ ba diễn viên chính của An Lạc Truyện là Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn và Lưu Vũ Ninh, đều không phải là những tên tuổi bảo chứng diễn xuất. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa lên sóng Công Tố còn bị chê về diễn xuất đơ cứng, gắng gồng thiếu tự nhiên, lạc quẻ giữa dàn diễn viên của phim. Lưu Vũ Ninh còn là ca sĩ tay ngang làm diễn viên.

Dù không xuất sắc nhưng diễn xuất của bộ ba diễn viên An Lạc Truyện chưa là thảm họa, không đến mức “phá mood” và khiến khán giả khó chịu phải bỏ phim. Màn thể hiện của bộ ba tạm ổn, trước mắt cũng đủ để khán giả theo dõi tình tiết câu chuyện.

Trong các diễn viên chính, Địch Lệ Nhiệt Ba là người bị đánh giá diễn xuất thấp nhất bởi số lần cô diễn bị chê nhiều hơn được khen. Với vai Nhậm An Lạc, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không hề có khoảnh khắc “diễn xuất xuất thần”, thậm chí cô có không ít những biểu cảm khi thì hơi quá, khi thì “không cảm xúc”. Như cảnh đu dây bay lên cột buồm ở tập 1, Địch Lệ Nhiệt Ba không biểu hiện cảm xúc cho thấy cô đang dùng sức, thêm kỹ xảo ba xu khiến cảnh này quá sức giả trân.

Nhưng vai diễn Nhậm An Lạc không phải là chiếc áo quá rộng với Địch Lệ Nhiệt Ba, ít nhất cô không lạc quẻ giữa bộ phim mình là nhân vật chính. Cô bớt đi các khoảnh khắc gồng cứng như trong Công Tố, tạo hình khỏe khoắn nhưng khá đẹp chứ không bị thô và bị dìm hàng như trong Trường Ca Hành.

Hai diễn viên nam cũng hòa vào được mạch phim, ít nhất khiến mạch phim không quá khó chịu để theo dõi. Tương tác chưa quá bùng nổ, nhưng bộ ba ít nhất không lạc quẻ, mỗi người mỗi ngả khi đứng cùng nhau.