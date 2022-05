TP - Các chuyên gia động vật hoang dã ở vùng Normandy (Pháp) cảnh báo công chúng về vấn đề bất thường: những con hươu say xỉn chạy loạn. Theo tổ chức 30 Millions Friends (một nhóm cứu hộ động vật Pháp), hươu ở vùng Normandy vào thời điểm này trong năm sẽ ăn nụ tầm xuân có chứa nhiều đường, khiến chúng “say” như thể đã uống rượu.

Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã Pháp đã cảnh báo những người đi bộ đường dài và lái xe nên cẩn thận về những va chạm có thể xảy ra với những con hươu say xỉn. Họ cũng cảnh báo mọi người nên giữ khoảng cách an toàn với bất kỳ con hươu nào có biểu hiện lạ. Các nhân viên cứu hỏa ở thành phố Rouen đã phải giải cứu một con hươu bị rơi xuống sông Seine, cũng như một con hươu khác ở Vernon trong tình trạng say xỉn ở một khu vườn gần trung tâm thị trấn.

Thùy Anh (theo upi.com)

Phát hiện di tích La Mã ở cửa hàng đồ cũ

Một phụ nữ từ bang Texas (Mỹ) đã mua một bức tượng với giá 34,99 USD (807 nghìn VND) từ một cửa hàng đồ cũ vì nghi đó là một di tích La Mã 2.000 năm tuổi. Sau khi mua bức tượng, bà Laura Young đã nghiên cứu nó và phát hiện ra đó là một tác phẩm từ thời Julio-Claudian khắc họa chỉ huy La Mã Nero Claudius Drusus Germanicus. “Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng tìm thấy”, bà Young nói.

Sau đó, bức tượng được xác định đã xuất hiện trong tư liệu của một bảo tàng nghệ thuật Đức từ 100 năm trước. Dường như nó đã được mang đến Mỹ bởi một người lính Thế chiến thứ hai. Tác phẩm sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật San Antonio ở Texas trong một năm trước khi quay trở về Đức.

Thùy Anh (theo upi.com)

Hành khách... điều khiển máy bay

Một hành khách đã hạ cánh khẩn cấp máy bay khi phi công đột ngột ngất xỉu ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương bang Florida (Mỹ) với sự trợ giúp của kiểm soát viên không lưu. Theo công ty Flight Aware, chiếc máy bay nhỏ cất cánh hôm thứ Ba (10/5) từ Sân bay Quốc tế Marsh Harbour ở Bahamas chỉ với hai hành khách.

Kiểm soát viên không lưu Robert Morgan đã hướng dẫn hành khách hạ cánh an toàn, sau khi họ phát tín hiệu khẩn cấp đến trạm kiểm soát. Các nhân viên cứu hộ đã trợ giúp phi công bị ngất xỉu và không có hành khách nào bị thương.

Ông Morgan cho biết, ông ấy chỉ đang làm công việc của mình, nhưng ở một quy mô ông không hề ngờ đến. “Chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim vậy”, ông nói.

Thành Long (theo apnews.com)

Chó sói đi lạc trong thành phố

Sau khi giải cứu một “chú chó con bị lạc” ngoài đường, một gia đình từ Massachusetts (Mỹ) đã rất sốc khi phát hiện ra đó thực chất là một con chó sói. Trung tâm Động vật Hoang dã thành phố Cape Cod cho biết, trong một bài đăng trên Facebook rằng một gia đình đã phát hiện ra con chó nhỏ đang lang thang một mình bên lề một con đường đông đúc.

Sau khi đưa nó về nhà, gia đình nhanh chóng bắt đầu nghi ngờ “chú chó con” là một động vật hoang dã và liên hệ với Trung tâm Động vật Hoang dã, nơi xác nhận rằng nó là một con chó sói phương Đông. Theo trung tâm, con chó con đã được xét nghiệm âm tính với bệnh dại và hiện sẽ được nuôi cùng với một con chó sói mồ côi khác cho đến khi chúng đủ lớn để được thả trở lại tự nhiên.

Thành Long (theo cnn.com)

36 cặp song sinh cùng tốt nghiệp

Buổi lễ tốt nghiệp sắp tới của một khu trường học ở Texas (Mỹ) trở nên vô cùng đặc biệt khi 35 cặp sinh đôi và một cặp sinh ba sẽ bước lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp. Khu trường học Mansfield đã tổ chức sự kiện đặc biệt tại Sân vận động Vernon Newsom để tuyên dương 36 cặp song sinh và sinh ba của các lớp cuối cấp trường trung học phổ thông. “Là anh em sinh đôi thật tuyệt. Chúng tôi có thể không trông giống hệt nhau, nhưng sự gắn kết vẫn rất bền chặt”, em Angela Morka, một học sinh của trường Mansfield cùng anh em sinh đôi Anthony, cho biết.

Angela sẽ bắt đầu theo học Đại học Yale vào mùa thu, trong khi Anthony sẽ theo học Đại học Houston. “Đó là sự thay đổi vì chúng tôi sẽ không ở gần nhau như trước nữa, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn ở đó vì nhau”, em Anthony Morka nói.

Trọng Hoàng (theo indianexpress.com)