Những cô giáo đặc biệt của học trò đặc biệt

Trong không khí hân hoan của tháng tri ân thầy cô giáo, kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2023); lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, sở ban ngành và ngành giáo dục địa phương đã chung vui và sẻ chia với các thầy cô giáo và học sinh Trường MN Happy school & Trung tâm HTPT GD hòa nhập KazuO.

Trường Mầm non Happy School và Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Kazuo Lạng Sơn là 2 cơ sở giáo dục tư thục trực thuộc Công ty TNHH An Phát Lạng Sơn. Các cơ sở này ở số 22, Thác Mạ 2, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn có diện tích hàng trăm m2, thoáng mát, rộng rãi, khang trang, sạch đẹp.

Bà Đoàn Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Kazuo Lạng Sơn được thành lập tháng 11 năm 2020, số lượng ban đầu là 3 học sinh và 12 giáo viên; sau ba năm hoạt động, hiện nay số lượng học sinh là 105 trẻ và 37 thầy cô giáo.

Trường Mầm non Happy School thành lập vào tháng 7 năm 2022, ban đầu có 95 học sinh và 15 cô giáo, đến thời điểm hiện tại số lượng học sinh đã là 362 cháu và 57 giáo viên, cán bộ nhân viên.

Để có những thành tích đáng tự hào đó, Trường Mầm non Happy School không ngừng cải tiến để mang đến một nền giáo dục phong phú nhằm phát huy tối đa khả năng vốn có của mỗi trẻ. Với phương pháp giảng dạy lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng rèn luyện kỹ năng. Và trên hết, trường mầm non Happy School luôn chú trọng để tạo nên một môi trường giáo dục xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc, tôn trọng sự khác biệt và tố chất riêng của từng trẻ, từ đó định hình tính cách và định hướng cho trẻ phát triển trong tương lai….

Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Kazuo Lạng Sơn là trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ duy nhất được thành lập bởi sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, có vai trò quan trọng trong việc giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ và trẻ có một số rối loạn phát triển khác, hướng đến việc tiếp cận các mô hình, chương trình tiên tiến trên thế giới, cập nhật phù hợp với bối cảnh Việt Nam để từng bước xây dựng trung tâm trở thành một tổ chức uy tín, chất lượng cao, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trung tâm giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ tại Lạng Sơn.

Đối với môi trường giáo dục đặc biệt của Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Kazuo Lạng Sơn, bà Hứa Thị Ngoan, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trẻ đến với nhà trường đa số trí tuệ khá thấp, nhiều em nói không rõ tiếng, đôi khi không biết cả tên mình, hay khóc, ăn vạ, lăn lộn bất kì lúc nào. Những điều đơn giản như ăn cơm, uống nước cũng thật khó khăn.Trước hoàn cảnh đó, ban đầu có những cô giáo chán nản bỏ cuộc, nhưng rất nhiều cô vẫn trụ lại hàng ngày, hàng giờ cố gắng, cần mẫn, tỉ mẩn, từng chút, từng chút một ...

“Chúng tôi làm công việc này, bằng cả tấm lòng, bằng tình yêu thương, bằng cả sự kiên trì, nỗ lực, chỉ mong sao các con tiến bộ...Toàn thời gian cho trẻ, các công việc chuyên môn đều tranh thủ buổi trưa, buổi tối hoặc ngày chủ nhật. Một ánh nhìn, một hành động đơn giản, hay 1 tiếng trẻ cất lên.... những sự thay đổi dù rất nhỏ, trước đó con chưa từng làm được đều làm các cô sung sướng, hạnh phúc và là động lực to lớn để các cô cố gắng thêm mỗi ngày”, bà Hứa Thị Ngoan tâm sự.

*Trái ngọt tự hào

Ngày 17/11/2023, bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn và đoàn công tác của tỉnh đến thăm Trường Mầm non Happy School và Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Kazuo Lạng Sơn. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ vui mừng, xúc động được tới thăm hai ngôi trường, được lắng nghe ý kiến của các thầy cô, chia sẻ của các em học sinh.

Bà Đoàn Thị hậu nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng, nhà nước luôn đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống vui tươi, an toàn, lành mạnh; coi đây là vấn đề vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược, lâu dài. Công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em được cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân chăm lo, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự tham gia, ủng hộ của nhân dân, nhiều trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên biệt đã được xây dựng và đưa vào hoạt động nhằm cải thiện điều kiện học tập và chất lượng cuộc sống của trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, theo tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau…

Đến chung vui với nhà trường Kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2023), bà Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn đã cảm động, đồng thời ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, công sức, tâm huyết, trí tuệ của tập thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của nhà trường và trung tâm đã giúp cho diện mạo của giáo dục của thành phố được phát triển như ngày hôm nay.

Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Đoàn Thị Loan bày tỏ niềm tin và hy vọng nhà trường và trung tâm tiếp tục có những bước tiến phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tạo dựng môi trường học tập bình đẳng, tốt nhất, tiếp tục quan tâm đến các em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời mong muốn các thầy, cô giáo sẽ tiếp tục cống hiến, yêu nghề, đào tạo những thế hệ học sinh xứng đáng là những mầm xanh tương lai của tỉnh Lạng Sơn và cả nước.

“Chúng ta phải coi việc chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật, người yếu thế, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng, theo tinh thần "không có ai bị bỏ lại phía sau”, bà Đoàn Thị Loan, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn.