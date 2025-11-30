Những “chiến thần lách luật” nhà Say Hi: B Ray “tự lực cánh sinh”, HIEUTHUHAI đấu giá đỉnh

HHTO - Trong bất kỳ cuộc chơi nào, kẽ hở luật lệ luôn tạo nên những khoảnh khắc vừa hài hước vừa khó lường. Với vũ trụ “Say Hi”, người hâm mộ gọi vui HIEUTHUHAI, Phương Ly và B Ray là những “chiến thần lách luật” khi biết tận dụng tối đa lợi thế mà không vi phạm bất kỳ quy định nào của chương trình.

Cuộc chiến đua vote của Anh Trai "Say Hi" 2025 ngày càng căng thẳng khi các vị trí trong Top 5 liên tục biến động. Trong khi nhiều Anh Trai kêu gọi bình chọn nhẹ nhàng qua TikTok hay broadcast cá nhân thì B Ray chọn cách “độc lạ”: Mở livestream liên tục để vừa kêu gọi fan, vừa tự tay vote cho chính mình.

Sau những nỗ lực kêu gọi, tính đến trưa ngày 30/11, B Ray đã vượt lên Mason Nguyễn, giành vị trí top 5 với 625.400 lượt bình chọn.

Tính đến hiện tại, B Ray đã mở 3 livestream để thực hiện chiến dịch "khều" vote. Trong buổi livestream đầu tiên, B Ray thể hiện quyết tâm vươn lên Top 4 với lý do muốn chia cắt "đôi uyên ương" Mason Nguyễn - CONGB.

Dù quyết tâm vượt lên Mason Nguyễn nhưng B Ray vẫn tỏ rõ quan điểm: “Các bạn nói em Bách (Mason Nguyễn) không xứng đáng để vô top 5 là tôi không đồng ý. Em Bách của tôi xứng đáng”.

Sau khi đọc kỹ thể lệ, B Ray đã nhanh trí phát hiện bản thân có quyền tự vote cho chính mình. Ngay sau đó, nam rapper liền công khai kế hoạch mua 20 tài khoản vip để tự vote, đồng thời kêu gọi bình chọn từ cộng đồng fan của các Anh Trai khác, thậm chí cả fan của “đối thủ”.

B Ray kêu gọi các HiMom, HiDad, FC của các Anh Trai mùa 1 bằng cách gửi mail cho chương trình, thậm chí “làm phiền” cả giám đốc âm nhạc Justa Tee để giúp fan kêu gọi concert Day 9.

Đáng chú ý, nam rapper cho biết anh sẽ dùng số tiền tương đương với khoản tiền mà fan đã bỏ ra vote cho mình để ủng hộ vào quỹ cứu trợ thiên tai. Hành động này nhận được nhiều lời khen của khán giả vì vừa tạo tiếng cười, vừa có giá trị nhân văn.

Trước chiến thuật tranh hạng độc lạ của B Ray, người hâm mộ nhớ đến màn đấu giá “huyền thoại” của Anh Trai “Say Hi” mùa 1, nơi HIEUTHUHAI thể hiện sự thông minh, làm chủ phiên đấu giá và thành công mang về hai bài hát yêu thích mà không bị mất quá nhiều điểm. Theo đó, không có lợi thế về quỹ điểm nên thay vì cân đo đong đếm chia điểm để đấu giá hai bài, HIEUTHUHAI quyết định “all-in” bài đầu tiên và nhận bài cuối với số điểm thấp để hạn chế tối đa tổn thất cho đội. Màn “lách luật” của HIEUTHUHAI đã khiến chương trình phải siết chặt luật chơi hơn cho các vòng đấu giá sau này.

Từ đội thấp điểm nhất, HIEUTHUHAI đã đưa đội lên Top 1 livestage và dẫn tất cả các thành viên vào vòng trong.

Tại Em Xinh “Say Hi”, Phương Ly cũng khiến các Em Xinh và khán giả bất ngờ với độ nhanh trí khi chơi game trong tập 1. Trong khi đội Châu Bùi “chơi liêm”, mang giày vào chân trong lúc nối hàng thì Phương Ly và Pháo đã nghĩ ra cách tận dụng chiều dài của các đôi giày “miễn sao chân mình vẫn chạm giày thì tức là mình không gian lận”. Juky San còn xung phong làm “trưởng FC” của Phương Ly sau màn “lách luật” hài hước của đàn chị.