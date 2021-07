Những cách bảo vệ con trẻ khỏi lan can và cửa sổ nhà cao tầng không phải ai cũng biết

TPO - Bên cạnh việc lắp thêm lưới, rào chắn, kính che,... các bậc phụ huynh cần phải tuyệt đối lưu ý những điều này để bảo vệ con trẻ khỏi một số hiểm họa khi sống ở tòa nhà cao tầng.

Sống ở các tòa chung cư cao tầng đang dần phổ biến tại các thành phố, nhất là khi quỹ đất xây dựng nhà ở ngày càng eo hẹp. Tuy nhiên, bên cạnh tiện ích, các công trình này cũng tồn tại một số hiểm họa khôn lường, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Thời gian qua, đã có không ít vụ việc trẻ em rơi từ ban công, lô gia, cửa sổ từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong khiến nhiều người lo lắng và dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn ở các căn hộ chung cư đối với đơn vị quản lý cũng như lời cảnh tỉnh về sự bất cẩn của các bậc phụ huynh khi nhà có trẻ nhỏ.

Chia sẻ với Tiền Phong về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng các chung cư, nhà cao tầng ở nước ta, kiến trúc sư (KTS) Phạm Thanh Tùng – Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết: Đối với nhà cao tầng, không có ban công chỉ có lô gia. Lan can của lô gia cao ít nhất 1m1, các khe hở giữa các lan can phải cách nhau dưới 10cm và không được làm thanh ngang để đề phòng việc trẻ tự chân trèo qua lan can, hoặc chui đầu qua được.

Cũng theo KTS Tùng, đối với cửa sổ tại các chung cư, nhà cao tầng không được mở rộng, cửa sổ mở đẩy rộng là phải có chấn song sắt. Tuy nhiên, để phục vụ công tác cứu hoả, các cửa sổ chung cư, nhà cao tầng hiện nay không được làm chấn song cửa. Do đó hiện nay, cửa sổ nhà cao tầng, chung cư là cửa sổ mở nghiêng, không mở quá 15 độ, để đề phòng không ai trèo qua được.

Bên cạnh các yếu tố về hạ tầng, nhiều chuyên gia trên thế giới cho rằng phụ huynh có thể cải thiện một số vấn đề như sau:

Đầu tiên là kiểm tra ban công, lô gia, cửa sổ và lan can của nhà mình. Nếu nhận thấy chúng không đảm bảo các tiêu chuẩn đã được quy định cần có kiến nghị với ban quản lý tòa nhà để cải thiện.

Thứ hai, gia chủ có thể cân nhắc việc lắp đặt lưới, thanh chắn, kính cường lực, bạt che trên cửa sổ và ban công nếu quản lý tòa nhà cho phép điều này.

Thứ ba, để ghế, bàn và đồ đạc khác tránh xa lan can ban công. Bởi trẻ em là chúa tò mò, chúng có xu hướng trèo lên đồ đạc xung quanh nhà, do đó hãy giữ cho ban công và cửa sổ tránh xa những đồ đạc kể trên.

Thứ tư, luôn phải khóa cửa ban công và cửa sổ khi ra ngoài để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra khi con bạn ở nhà hoặc đề phòng trộm.

Thứ năm, dạy con trẻ về sự an toàn và đặt ra các quy tắc đơn giản nhưng nghiêm ngặt. Chẳng hạn như không được ra ban công khi không có người lớn, không được trèo lên lan can hay đồ đạc gần cửa sổ. Bằng cách phát triển những thói quen này, trẻ sẽ dần có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân.

Thứ sáu, không bao giờ được để con ở nhà một mình hoặc để trẻ tự trông nhau. Chỉ cần vài giây là có thể xảy ra tai nạn vì thế đừng bao giờ để con bạn ở nhà một mình. Trong trường hợp cần thiết, hãy nhờ người lớn có trách nhiệm trông chừng trẻ.