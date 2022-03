Những bóng hồng được tuyên dương Gương mặt trẻ Thái Nguyên tiêu biểu năm 2021

TPO - Nữ vô địch Muay Thế giới Bàng Thị Mai, "Sao Tháng Giêng" Đinh Thanh Hiền, tình nguyện viên chống dịch COVID-19 Nguyễn Thị Khánh Huyền, Tiến sĩ Phạm Thị Tuấn Linh là những cô gái được vinh danh trong số 10 Gương mặt trẻ Thái Nguyên năm 2021.

Trong không khí Tháng Thanh niên, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022),Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thái Nguyên tiêu biểu năm 2021.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thanh Hải - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Thái - Thái Nguyên qua các thời kỳ.

Anh Đoàn Quang Duy - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ 108 hồ sơ đề cử, thông qua Hội đồng xét chọn và qua vòng bình chọn trực tuyến trên các trang mạng xã hội đã lựa chọn ra 10 gương mặt trẻ Thái Nguyên tiêu biểu năm 2021.

10 gương mặt được tuyên dương thuộc các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, an ninh trật tự - an toàn xã hội, quốc phòng, quản lý hành chính nhà nước, thể dục thể thao, hoạt động xã hội.

Thành tích 10 gương mặt trẻ Thái Nguyên tiêu biểu năm 2021:

1. Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 2001) Sinh viên năm 3, Khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Y Dược – ĐHTN: Lĩnh vực hoạt động xã hội

Khánh Huyền đã tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Đồng Nai; tham gia, phối hợp tổ chức 4 chương trình hiến máu: "Chủ nhật Đỏ 2021", Hiến máu cứu người, đẩy lùi dịch bệnh COVID 19", "Giọt hồng tri ân IV", "Giọt hồng Blouse trắng TUMP " trong năm 2021.

Khánh Huyền là một trong 10 cá nhân được T.Ư Đoàn trao Giải thưởng tình nguyện Quốc gia năm 2021; nhận Bằng khen của Bộ Y tế; Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.

2. Hoàng Xuân Ngọc (SN 2001, dân tộc Nùng) Đội trưởng Đội Hiến máu cấp cứu tỉnh Thái Nguyên: Lĩnh vực hoạt động xã hội.

Xuân Ngọc đã có nhiều đóng góp trong công tác vận động hiến máu cứu người phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên; đã 7 lần hiến máu và trực tiếp vận người dân hiến tiểu cầu cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên gần 500 lượt trong năm 2021. Ngọc được nhận Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên.

3. Trần Anh Hải (SN 1991, dân tộc Sán Chí) Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên: Lĩnh vực an ninh trật tự - an toàn xã hội.

Hải là cán bộ trinh sát trẻ với tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao. Trong năm 2021, anh Hải từng trực tiếp đấu tranh, xây dựng kế hoạch phá án và bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT và trốn thuế tại Thái Nguyên và nhiều tỉnh thành khác.

Bên cạnh đó, anh đã đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng làm dụng chức quyền để chiếm đoạt tài sản; nhóm đối tượng làm phiếu kết quả xét nghiệm PCR giả để qua chốt kiểm dịch COVID-19.

4. Đinh Thanh Hiền (SN 1998), Sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học CNTT và Truyền thông, ĐH Thái Nguyên; Chủ nhiệm CLB Tin học Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông: Lĩnh vực học tập.

Hiền nhận giải thưởng “Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ” năm 2021; nhận giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp trung ương năm 2021; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm 2021, cấp trung ương năm 2019 và 2020. Hiền đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi tiếng Anh; lập trình như giải Encouragement Award cuộc thi lập trình quốc tế ASEAN-INDIA HACKATHON 2021...

5. Bùi Đình Thái (SN 1987), Bí thư Đoàn cơ sở Viettel Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel: Lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước

Anh Thái được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2021. Anh đã triển khai Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh Thái Nguyên đồng bộ, hiện đại với nhiều hạng mục đột phá, sáng tạo trong đó ứng dụng công dân số C-ThaiNguyen; triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; hệ thống tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19.... Anh cũng đã triển khai các nền tảng tập trung góp phần xây dựng chính quyền số. Năm 2021, anh trực tiếp xây dựng và triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên.

6. Đào Mạnh Hà (SN 1990), Khoa nội Tiêu hóa, Bệnh viện quân y 91, Cục hậu cần, Quân khu 1: Lĩnh vực quốc phòng.

Năm 2021, anh Hà được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huy Chương chiến sỹ vẻ vang hạng 3 vì đã có 10 năm phục vụ liên tục trong LLVTND góp phần xây dựng quân đội củng cố quốc phòng và bảo vệ tổ quốc.

Anh đã tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương năm 2021 và được UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen. Anh cũng được T.Ư Đoàn tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19.

7. Lê Văn Hiếu (SN 1998) Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại BIO-Organic: Lĩnh vực kinh doanh.

Khởi nghiệp từ năm 2016 trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đến nay doanh nghiệp anh phát triển với vốn điều lệ 7 tỷ đồng. Doanh thu những năm 2019, 2020 đạt trên 20 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 100 lao động trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, tổng doanh thu đơn vị đạt 35 tỷ đồng.

8. TS Phạm Thị Tuấn Linh (SN 1990)- Giảng viên Khoa quốc tế, ĐH Thái Nguyên: Lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Chị Linh đã công bố 31 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước - quốc tế và báo cáo khoa học tại các hội thảo trong nước - quốc tế. Trong đó, 10 bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí danh tiếng thuộc danh mục ISI Q1 top 25% tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành uy tín nhất theo xếp hạng của Web of Science - WoS, với vai trò tác giả chính và đồng tác giả. Đồng thời, là thành viên nghiên cứu nhiều đề tài khoa học và công nghệ; chủ trì và tham gia biên soạn giáo trình, tham khảo, chuyên khảo.

9. Nguyễn Văn Quảng (SN 1988), Phó chủ tịch Hội LHTN Huyện Đại Từ, Chủ tịch HĐQT, GĐ HTX Nông nghiệp xây dựng Đông Bắc: Lĩnh vực lao động sản xuất.

HTX đang cung cấp thực phẩm cho 10 bếp ăn bán trú của 10 trường học mầm non trên địa bàn huyện Đại Từ và thu gom rác thải sinh hoạt của 5 xã trên địa bàn Huyện Đại Từ. Tạo việc làm ổn định cho 10 đoàn viên thanh niên với thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng/tháng, doanh thu hàng năm gần 5 tỷ đồng nộp thuế cho nhà nước gần 50 triệu đồng/năm.

10. Bàng Thị Mai (SN 1999, dân tộc Cao Lan) Vận động viên - Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên: Lĩnh vực thể dục thể thao.

Từ năm 2012 đến năm 2022 là vận động viên đội tuyển Wushu Tán thủ - Muay-Kickboxing -Võ cổ truyền tỉnh Thái Nguyên. Đã đạt được một số thành tích nhất định như: Huy chương vàng Thế giới, huy chương đồng Châu Á, huy chương bạc Đại hội TDTT toàn quốc, huy chương vàng, bạc, đồng trong các giải toàn quốc.

Riêng năm 2021, đoạt 1 HCV vô địch Muay Thế giới, 1 HCV giải vô địch Muay toàn quốc, 1 HCV giải vô địch Kickxing toàn quốc, 1 HCV giải vô địch Cúp Kickxing toàn quốc, 1 HCV giải vô địch Cúp Muay toàn quốc.