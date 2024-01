Những bậc Việt

TP - Năm xa ấy, báo Tiền Phong có cuộc hành hương về Chùa Hương. Trưởng Đại diện miền Trung, nhà báo kiêm thi sĩ Trần Tuấn (có thể do di hậu của cuộc nhậu hồi đêm hoặc ươn mình sao đó) mà leo đến đoạn chùa Giải Oan (hồi ấy chưa có cáp treo) lão phịch xuống rồi khượt ra. Lúc đầu ai cũng hoảng sợ lão có bề gì. Nhưng sau khi thoa dầu cạo gió, lão tỉnh táo trở lại nhưng dứt khoát không tiếp tục lộ trình nữa. Cứ khăng khăng cho lão nằm đây đợi mọi người quay xuống…

Cái giống thi sĩ hóa ra hoàn cảnh nào cũng có thể mần chủ được tình thế? Bằng cớ là đoạn hạ sơn, lão như con sáo sậu thao thao sẻ chia với mọi người rằng lão được may mắn nương mình trên một… bậc Việt. Gần chỗ lão nằm có hai người ăn mày. Dòng người cứ rào rào mải mốt những nhịp bước hành hương. Nhưng thi thoảng có khúc dừng cái việc bố thí ngắn ngủi. Riêng lão có lúc bừng mắt bởi thi thoảng lại ghé xuống những nhời hỏi thăm của một ông, bà cô cậu khách bộ hành nào đó rằng có cần giúp đỡ chi không? Nghe vậy lão thấy như hồi dương và tự dưng được choán cảm giác ấm áp rất lạ! Rằng những lời hỏi han thăm nom ấy chả phải là khách trần mà là âm thanh của ông Bụt, ông Phật!

Lộ trình chùa Hương có hàng trăm ngàn những bậc lên xuống mà Trần Tuấn gọi bằng cái tên ngồ ngộ, bậc Việt! Rồi lão cứ cảm khái ư ử câu “Chùa Tây Phương ba trăm sáu chục bậc lên/ Bụt ngồi cởi trần tủm tỉm”.

Tôi hỏi lão câu ấy của ai? Trần Tuấn lấp lửng rằng hình như của Huy Cận… Tôi biết lão này nhầm. Như tôi đã từng lầm. Và tác giả câu thơ ấy cũng nhầm.

Những bậc dẫn lên chùa Tây Phương ngày trước là đá ong chớm chút rêu rất ấn tượng (nay thay bằng đá cứng quèo, vô hồn) thực ra là những 390 bậc.

Đận xa ấy may mắn được tháp tùng thi sĩ Huy Cận đi chùa Tây Phương. Quây tụ quanh thi sĩ có nhiều anh chị viết lách. Trong không khí thân gần, một câu hỏi ngập ngừng vuột ra. Rằng thi sĩ có thể giải mã, à xin lỗi, giải thích thêm cái câu “Chùa Tây Phương ba trăm sáu chục bậc lên/ Bụt ngồi cởi trần tủm tỉm” không ạ?

Câu chuyện tiếp theo khiến tôi hơi bị choáng. Bởi cứ ngỡ câu ấy của Huy Cận hoặc mang máng của Chế Lan Viên? Nhưng chất giọng trầm trầm của nhà thơ Huy Cận đã ngoặt sang hướng khác. Hóa ra là của một nhà báo. Mà người ấy từng lọt vào mắt xanh của Huy Cận. Một cái tên lạ hoắc. Đó là Quốc Tru, phóng viên Đài TNVN, con trai một nhà Nho, cụ Tú Chi. Quê cha Ba Vì, quê mẹ Hải Dương. Giỏi ngoại ngữ. Thông thạo tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh. Nhưng có thứ Quốc Trụ thạo hơn, thơ rất khá. Chính Huy Cận đã giới thiệu Quốc Trụ in ấn nhiều nơi. Tiếc thay Quốc Trụ mệnh yểu. Mất khi còn trẻ và tài thơ đang rộ.

Tác giả “Tràng giang” thoắt trở thành một nhà hiền triết khoát hoạt sâu xa. Ông có nhắc lại hai câu của mình “Các vị La Hán Chùa Tây Phương/ Tôi trở về lòng vấn vương”.

Tại sao du khách lại phải vấn vương? Là thời khắc chầm chậm qua mấy trăm bậc đá ong lên, xuống chùa để mà có dịp chiêm nghiệm suy ngẫm thêm những thông điệp triết lý sâu xa của Đức Phật. Rằng Ngài hiện trên mỗi bậc đá, trên lối đi luôn mỉm cười khuyến khích tất tật mọi sự chiêm nghiệm của người đời. Hoặc giản dị hơn như các bạn thấy đấy, dằng dặc các bậc đá lên nhiều chùa trong đó có chùa Hương mà trong đó có nhiều bậc cao lão hành hương. Đường xa ngái. Dốc lên xuống, khúc khuỷu, quanh co. Nhưng đoàn người hành hương không dừng bước. Người thì cất tiếng niệm Phật, người thì khẽ khẽ thành tâm nam mô a di đà… Họ cứ dẻo dai cất bước chừng như trên mỗi bậc đá lên chùa đều có một ông Phật đón đợi khuyến khích?

Nay lại ngồ ngộ thêm cái từ “bậc Việt” của Trần Tuấn…

Những bậc Việt lộ trình leo chùa Hương Tích xứ Hà Tĩnh cũng chập chùng khúc khuỷu gian nan na ná kém chi chùa Hương ở Mỹ Đức xứ Đoài? Chập chùng nhiêu khê dài dặc dễ đến mấy chục ngàn “bậc Việt” lộ trình 3 ngày bộ hành lên đỉnh Phan xi păng từ sườn Tây Sapa thời chưa có cáp treo.

Cũng có khi “bậc Việt” như một đại lượng đo đếm thứ khác?

“Lên Nghĩa Lĩnh đường lên bao nhiêu bậc/ Cũng như đời người bấy nhiêu khúc truân chuyên”. Lần ấy leo ba Đền, Hạ Trung và Thượng lên Đền Hùng giữa những hổn hển mồm miệng tranh nhau thở, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn cũng thốt ra câu ấy.

Rồi đến cả đường lên Giời, các cụ mình thuở nảo nao xa lắc đã chia, đã phân định có cả thảy 9 tầng, nấc. Thông tuệ quyền năng như Chúa Trời cũng chỉ ang áng rằng hình như có các tầng trời? Và Ngài ban ơn bằng câu chú, câu chúc lành “Sáng danh Chúa trên các tầng Giời! Amen!”. Nhưng ngắm ngó thêm cặp đối của Chu thần Cao Bá Quát ở Đền Gióng tự dưng đâm nổi da gà! Bởi Cao Bá Quát phát hiện khí chất cùng tráng chí Việt của vị anh hùng làng Gióng vượt cả 9 tầng Giời!

Phá địch đãn hiềm tam tuế vãn/ Đằng vân do hận cửu thiên đê

(Ba tuổi đánh giặc hiềm đà muộn/ Cỡi lên chín tầng giời vẫn coi là còn thấp)

Tôi ngờ rằng bây giờ Đền-chùa-miếu-mạo nơi thờ phụng thì không nói làm gì nhưng lối dẫn vào những nơi hành chánh nghiêm cẩn đầu não quốc gia, người ta có cách! Cách ấy tuy không xây cất những Nghi Môn (nơi để du khách sửa sang chỉnh đốn lại trang phục, dọn dẹp những ý nghĩ tâm trạng hỗn tạp trước khi quan chiêm, hành lễ) mà tạo ra hệ thống bậc. Thường là số lẻ. Ít thì 3,5,7,15…; Nhiều thì 21, 25, 33…; Nhiều nữa thì có chiếu nghỉ. Ướm chân, dợm mình trên các bậc ấy, các đấng bậc quan khách đã dọn sẵn, đã chuẩn chỉnh cho mình một tâm thế lễ tân và đối ngoại.

Khéo khen viên chức việc nào đó thời Phú Lãng Sa khi thiết kế Nhà Toàn quyền Đông Dương (Nay là Phủ Chủ tịch) đã cho giăng giăng hệ thống bậc lối dẫn lên Nhà họp rất chi là đường bệ nghiêm trang!

Lại cũng chả tiếc chi lời khen cho việc tạo tác các Thềm Rồng Điện Kính Thiên xưa vậy!

*

* *

Bây giờ ngồi gõ những dòng này, tôi thầm khấn thêm câu của Nguyễn Trãi (viết hộ Lê Lợi trong Bình Ngô Đại Cáo - Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng ngầm giúp mới được như vậy). Ấy là đương nhắc đến cái may mắn những 3 lần, trong 6 năm ở tuổi lục, thất thập mà mình leo được lên Cột Mốc Số Không!

Đến được Cột Mốc Số Không là cả một sự trần ai. Phải theo đường trường 500 km từ Hà Nội lên Ðiện Biên Phủ. Rồi tiếp chặng đường núi gập ghềnh, quanh co thêm chừng 260 km nữa mới vào huyện Mường Nhé, nơi có đường biên giới tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Hoặc theo đường Nội Bài - Lao Cai - Điện Biên ngược lên Phong Thổ tuột về Mường Nhé. Từ Mường Nhé lần về A Pa Chải của Sín Thầu có địa danh Cột mốc số 0. Từ A Pa Chải cuốc bộ gần 9 km thì chạm mặt với con dốc 70 độ khoảng 1.000 mét. Leo tiếp gần 300 “bậc Việt” gần như dựng đứng thì mới chạm mặt với Cột Mốc huyền thoại này!

Cột mốc dựng ở Ngã ba biên giới của 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, được 3 quốc gia thống nhất cắm mốc ngày 27/6/2005. Cột mốc được làm bằng đá granit cắm giữa một hình lục giác. Bên ngoài cùng là khối vuông diện tích 5x5m, cột cao 2 mét có 3 mặt quay về 3 hướng. Mỗi mặt có khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia.

Trần ai như thế thì leo một lần là quá đủ? Ấy vậy mà chẳng hay điều gì xui khiến mà đến 3 lần hào hển mặt mày tái xanh tái tử đếm bước trên các “bậc Việt”? Có thể, lần thì nhà làm phim Phạm Ngọc Tiến (Tiến Trọc) khích? Lần thì nhà văn, nhà thơ Nguyễn Như Phong, Hải Đường động viên cùng leo? Hoặc lần thì được người đẹp, thượng tá Lâm Hoa trong Ban công tác Chính trị Công an Điện Biên khuyến khích? Hay cơn cớ duyên do chủ quyền lãnh thổ non sông xui nguyên giục bị?

Những đận đuội, đuối sức chung chiêng với những “bậc Việt” ấy có thoảng nghĩ đến thứ cáp treo, ích tiện nhiều bề? Có lẽ mai này sẽ có cáp treo để nâng niu những bàn chân Việt vượt hàng trăm ngàn “bậc Việt”, để các thế hệ Việt dễ làm cái việc cảm thêm linh khí của Chủ quyền Quốc gia, Lãnh thổ?

Cáp treo? Vèo cái đã chồm hỗm trên đỉnh Bà Nà, chùa Hương, Yên Tử. Mấy chục phút, du khách đủ mọi hạng người hạng tuổi đã chót vót ngự trên tầng mây cao nhất của đỉnh Hoàng Liên được ví như mái nhà Việt.

Nhưng chả thể tìm đâu ra những sải chân đủng đỉnh thư thả khi đếm bước các bậc Việt của du khách ở một quá vãng gần?

Hình như hiện không ít người, cả những bậc trí lự, chữ nghĩa trong đó có học giả Nguyễn Trần Bạt hơi bị… dị ứng với cáp treo.

Xin biên ra một khúc, cuộc trao đổi với vị học giả lúc sinh thời như này.

…Xin chia sẻ cùng ông, bây giờ đang hình thành 2 luồng dư luận rằng, nếu không có Sun (SunGroup) hay Vin (VinGroup) thì những người bình thường làm sao lên được Bà Nà hay Phan xi păng. Và gì nhỉ, phải có những cú đấm, cú hích như Sun như Vin thì mới giữ được môi trường?

Vị học giả cười mà như mếu.

“Tôi đề nghị anh xem chương trình Discovery Asean, trong đó có nói đến chuyện người ta leo lên núi để làm gì. Văn hóa leo núi là của những người châu Âu ưa mạo hiểm, còn với người Tây Tạng thì các pháp sư bảo cấm lên núi, vì núi thiêng. Con người buộc phải tỉnh táo, giữ nghiêm các giới hạn, các cảnh giới. Phải giữ cho nghiêm đời sống tinh thần và phải kính trọng trời đất chứ không thể sàm sỡ.

Con người có tài mấy cũng không bao giờ bằng trời đất được. Thiên nhiên mất hàng triệu năm mới đẽo được một hòn đá thành hình hài, còn bây giờ mấy anh đại gia thi nhau đục đẽo đủ kiểu.

Chúng ta tưởng tiền là quý, chúng ta tưởng nhanh nhẹn là quý, chúng ta tưởng năng động là quý. Sự năng động có thể quý đối với việc làm ra một số lượng vật chất nào đó, nhưng chưa chắc nó đã duy trì được sự yên tĩnh cần thiết và vốn có của đời sống, mà cái đấy chính là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất của đời sống, của sự phát triển. Anh biết rằng trong những tiêu chuẩn về môi trường, ngoài môi trường hiểu theo nghĩa tự nhiên, nó còn được hiểu theo nghĩa tinh thần. Môi trường tinh thần không yên tĩnh thì nhân cách con người rất khó hình thành một cách lành mạnh”.

Nghe vậy thì biết vậy! Tôi chả thể làm tín đồ để xiển dương loại hình cáp treo hay phản đối. Mà nhân đương nổi cơn lẩn mẩn, lan man các bậc Việt, tôi ngờ rằng “bậc Việt” là một công cụ, một thông điệp để… sống chậm. Để tìm tòi chiêm nghiệm thêm nhiều cái ý nghĩa của sự hằng sống lẫn chất lượng sống.

Chầm chậm đi một chút rồi sẽ tới mình trong nhịp sống hối hả thời nay?