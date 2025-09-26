Nhức nhối thanh thiếu niên tụ tập gây rối trên đường phố Đà Nẵng

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) sẽ tăng cường lực lượng triển khai việc khép kín các tuyến đường trọng điểm để ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự trên địa bàn.

Cổ xúy thanh thiếu niên gây rối để livestream kiếm tiền trên mạng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập làm việc hàng chục đối tượng trong đó có nhiều đối tượng đang độ tuổi thiếu niên trong vụ gây rối trật tự công cộng gây xôn xao dư luận xảy ra vào đêm 21/9.

Trước đó, các nhóm với nhiều thanh thiếu niên hẹn nhau trên mạng để tụ tập, điều khiển xe máy trên các tuyến đường 2/9 - Cách Mạng Tháng 8 (Trung tâm TP Đà Nẵng) gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội, làm xấu đi hình ảnh du lịch thành phố. Đặc biệt, ngoài các đối tượng gây rối còn có các đối tượng tham gia để livestream trên mạng xã hội, cổ xúy các thanh thiếu niên vi phạm pháp pháp luật và kiếm tiền trên các ứng dụng.

Hơn 30 đối tượng liên quan đến vụ gây rối đã được triệu tập, trong đó có đối tượng cổ xúy, livestream kiếm tiền trên mạng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Vụ việc đã được Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm. Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương rốt ráo điều tra, phân loại các đối tượng. Ngoài hơn 30 đối tượng đã được triệu tập, lấy lời khai, Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh triệu tập làm việc hơn 30 đối tượng khác có liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý.

Thượng tá Nghĩa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, ngay rạng sáng 21/9 Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo trinh sát, huy động lực lượng thường trực tại đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Khu vực 1, công an các địa phương tiến hành xác minh, truy xét ngay trong đêm.

Ngay trong ngày, hàng loạt đối tượng tham gia vụ việc đã được xác định. Các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, mang hung khí gây rối đã bị triệu tập làm việc, lấy lời khai.

Ngoài ra, có các đối tượng cổ xúy thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe máy lạng lách đánh võng gây náo loạn đường phố để chia sẻ trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội để kiếm tiền cũng đã được Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định và triệu tập, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Hình ảnh gây rối trật tự rạng sáng 21/9.

Theo Thượng tá Nghĩa: Khi triệu tập làm việc nhiều thiếu niên khai do được hội nhóm trên mạng xã hội livestream, rủ rê lôi kéo nên tham gia để thể hiện mình, dẫn đến vi phạm pháp luật. Thậm chí có đối tượng là sinh viên năm nhất, đang ở phòng trọ nửa đêm xem mạng xã hội thấy tụ tập đông nên tham gia chạy theo dẫn đến vi phạm.

"Đây là vụ việc có số lượng đối tượng đông, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tổ chức phân loại, tách riêng các vụ để xử lý nhằm răn đe theo đúng tinh thần chỉ đạo xử lý quyết liệt, không có vùng cấm của Giám đốc Công an thành phố. Bên cạnh chế tài hình sự, các vi phạm về an toàn giao thông cũng sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định hiện hành", Thượng tá Nghĩa cho biết.

Tăng cường tuần tra, ngăn ngừa từ xa

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương ở trung tâm TP Đà Nẵng đã triệt xóa nhiều vụ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó nổi lên là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản… ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Hầu hết các đối tượng gây án trên đều chưa đủ 18 tuổi, nhiều trường hợp bỏ học, thường xuyên tụ tập, lêu lổng kết giao với bạn bè xấu.

Trong đó, từ khi thực hiện sáp nhập địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã xử lý 8 vụ với 74 đối tượng thanh thiếu niên vi phạm.

Ngăn ngừa thanh thiếu niên vi phạm rất cần sự chung tay của gia đình và xã hội.

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa cho biết, là lực lượng chủ công trong việc xử lý các đối tượng tội phạm đường phố, lực lượng 911 của Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức 7 tổ đội, mỗi đội từ 15-18 cán bộ chiến sĩ tuần tra khắp các tuyến đường trọng yếu.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ nghiên cứu lại các địa bàn để tổ chức sắp xếp kế hoạch, lên lịch tuần tra cụ thể. Cùng với đó sẽ phối hợp với công an các địa phương lập danh sách theo dõi các cháu từ cơ sở để ngăn ngừa từ xa. Đồng thời, lực lượng 911 phối hợp với công an địa phương sẽ tăng cường việc tuần tra khép kín các cung đường trọng tâm.

Theo Thượng tá Nghĩa, đối với thanh thiếu niên, nhận thức pháp luật còn hạn chế do đó để ngăn ngừa rất cần sự chung tay của gia đình, các đoàn thể xã hội, chính quyền địa phương.

"Phía trước các em là tương lai, bắt và xử lý các em thì rất dễ, nhưng việc răn đe giáo dục để các em tránh xa vi phạm, tránh xa tệ nạn, xây dựng lối sống văn minh rất quan trọng. Song hành với việc trấn áp, xử lý cần sự chung tay của gia đình, xã hội để hạn chế tối đa vi phạm là rất cần thiết", Thượng tá Nghĩa nhắn nhủ.