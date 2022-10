Như Quỳnh tránh nói về bạn trai hiện tại

TPO - Không tiết lộ về bạn trai hiện tại, ca sĩ Như Quỳnh tuy thế khẳng định khi tràn đầy năng lượng tích cực tình yêu sẽ tới.

Sau live show The Best of Như Quỳnh diễn ra vào 20h ngày 12/11 tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM, Như Quỳnh dự kiến tổ chức chương trình riêng tại Hà Nội vào đúng đêm Giáng sinh. Nhà tổ chức chương trình mong muốn mang chương trình đến với nhiều địa phương khác nữa.

Như Quỳnh qua Mỹ từ 1993 và trở về biểu diễn trong nước từ 2018. Chị còn tham gia làm huấn luyện viên chương trình Thần tượng Bolero. Tuy nhiên, đây là lần đầu Như Quỳnh tự tổ chức live show tại quê nhà. Sắp tròn 30 năm chị nổi lên như một hiện tượng với ca khúc Người tình mùa đông. Năm 2007, khi dòng nhạc bolero trở lại, bài Duyên phận của Thái Thịnh một lần nữa hâm nóng tên tuổi Như Quỳnh.

Nhiều người tưởng Người tình mùa đông là nhạc Hoa nhưng Như Quỳnh cho hay nhạc Nhật với tên gốc là Thỏi son được nhạc sĩ Anh Bằng soạn lời Việt. Ngoài giọng hát, cách phục sức của Như Quỳnh khi trình diễn bài hát này cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong khán giả và gần như trở thành một trào lưu thời bấy giờ: Đội mũ nồi, tóc dài đuôi sam…

Thế nhưng Như Quỳnh cho hay chị hoàn toàn không có ý đồ hay sự chuẩn bị gì, mà đó là trang phục được đưa cho vào phút chót. Mọi người phải mặc trang phục trắng cho số ghi hình tại Montréal (Canada) cuối năm 1993. Như Quỳnh chỉ có chiếc váy ngắn màu trắng, không được ''chuẩn dạ hội lắm'' nên khi hát tập thể phải đứng sau mấy hàng chứ không được lên đầu.

Khi ghi hình Người tình mùa đông, chị mới được Thi Vân cho mượn thêm chiếc áo khoác ngắn màu đỏ. Như Quỳnh kể hồi mới sang Mỹ, chị cũng ngại ngần và khá bướng bỉnh nên không chịu duỗi tóc hay làm đẹp theo đề nghị của Lâm Thúy Vân. Nên khi ghi hình chung với tốp nữ, chị không được nổi bật.

Chị cho hay nghệ sĩ hải ngoại yêu thương, nhiệt tình hỗ trợ lẫn nhau. Bằng chứng là nhiều đồng nghiệp về Việt Nam để làm khách mời cho đêm nhạc của Như Quỳnh dù họ cũng chưa rõ mình sẽ làm gì trên sân khấu. Nhưng nhạc sĩ Tùng Châu chắc chắn chịu trách nhiệm tổng đạo diễn âm nhạc. Trấn Thành sẽ xuất hiện mà không dẫn chương trình, có thể anh thể hiện giọng hát bên cạnh đàn chị trong chương trình này.

Ngoài hai khách mời vẫn đang trong vòng bí mật, những cái tên được tiết lộ bao gồm NSND Lệ Thuỷ, ca sĩ Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân, Noo Phước Thịnh, Lương Bích Hữu, các diễn viên Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Minh Dự, Nam Thư… Trước đây ca sĩ, NTK Tường Khuê - người em trai quá cố của Như Quỳnh - chuyên thiết kế áo dài cho chị. Thay thế Tường Khuê trong chương trình này là NTK Việt Hùng.

Khi được hỏi có phải do không tự tin vào giọng hát nên cần nhiều khách mời, Như Quỳnh nói: “Độ tuổi nào cũng có cái đẹp của nó. Hiện tại, tôi sống với năng lượng tràn đầy và không vì đó mà tôi hát ít đi, hát không tốt như trước. Càng ngày, tôi càng thấy mình có thêm trải nghiệm để hát tốt hơn. Khi đứng trên sân khấu, tôi thấy mình được yêu thương và tôi muốn có nhiều cơ hội gặp gỡ khán giả hơn”.

Tối 19/10, tại một phòng trà ở Hà Nội, Như Quỳnh thể hiện giọng hát đầy nội lực khi làm khách mời trong chương trình của danh ca Chế Linh.

Về bạn trai hiện tại, Như Quỳnh không hé lộ gì mà chỉ nói: “Khi mình tràn đầy năng lượng tích cực tình yêu sẽ tới thôi”. Chị trải qua một đời chồng và có một con gái năm nay 15 tuổi. “Cũng chưa chắc cháu có theo nghề của mẹ hay không nhưng cháu nói với tôi nếu làm ca sĩ, con sẽ chọn dòng nhạc nổi hơn mẹ”, chị kể.