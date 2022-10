TPO - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM vừa đưa ra khuyến cáo đến người dân liên quan đến tình trạng tích trữ xăng dầu trong nhà.

Theo PC07, hiện nguồn cung xăng dầu có tình trạng thiếu hụt cục bộ do việc nhập khẩu của một số đơn vị bị gián đoạn, việc vận chuyển vừa qua cũng bị ảnh hưởng do tình hình bão lụt ở miền Trung. Do đó, một số cửa hàng bán lẻ đã tạm ngưng hoạt động hoặc kinh doanh gián đoạn do nguồn hàng cung ứng không đáp ứng kịp.

Tình trạng người dân xếp hàng mua xăng vẫn tiếp diễn trên nhiều tuyến đường ở TPHCM. Trung bình mỗi người chờ khoảng 15 - 20 phút để đến lượt đổ xăng, hầu hết mọi người đều đổ đầy bình. Một số phải quay xe tìm cây xăng khác khi chờ đợi lâu. Một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng nhưng không được bán để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

PC07 đánh giá, xăng dầu là loại chất nguy hiểm cháy, nổ cao và có tính chất lý, hóa đặc biệt, nếu được tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp, với đặc tính của xăng dầu thì rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa dẫn đến rò rỉ xăng dầu ra ngoài tạo thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Khi tồn chứa xăng, dầu không an toàn có thể dẫn đến sự cố cháy hoặc nổ. Đám cháy lan rất nhanh (vận tốc cháy lan theo bề mặt có thể đạt đến trên 40m/phút), tỏa ra nhiều khói, chất độc gây nguy cơ tử vong của người trong nhà rất cao, đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp cháy, nổ gây chết người do tích trữ xăng dầu trong nhà.

Việc không đảm bảo các điều kiện an toàn gây ra cháy nổ, thiệt hại đến người và tài sản thì ngoài bị xử phạt hành chính, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

PC07 Công an TPHCM khuyến cáo: - Không tích trữ xăng dầu tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho gia đình. - Trường hợp cơ sở, hộ gia đình cần thiết tích trữ xăng dầu thì cần có biện pháp bảo quản an toàn: + Phải bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không tồn chứa xăng dầu trong khu vực có người ở; khu vực tồn chứa xăng dầu phải tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và thông thoáng để giảm sự bốc hơi, tích tụ của hơi xăng dầu; + Có biện pháp ngăn xăng dầu tràn ra ngoài, cách xa nguồn sinh lửa (bếp đun, đốt rác…), nguồn nhiệt; các thiết bị điện (công tắc, bóng đèn…); trong khu vực chứa xăng dầu phải đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bị chập, cháy, phát sinh tia lửa…; + Ngăn cách và cảnh báo để trẻ em và người khác không tiếp cận được khu vực tồn chứa xăng dầu; - Khi gặp đám cháy xăng dầu cần: + Hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh biết; + Báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo số điện thoại 114, công an hoặc chính quyền nơi gần nhất; + Sơ tán tài sản, phuy xăng dầu lân cận (nếu có) ra vị trí an toàn; + Không chữa cháy xăng dầu bằng nước. + Dùng bình chữa cháy loại bọt, bột để dập tắt đám cháy; + Dùng cát để đắp đê ngăn không cho chất cháy chảy loang; + Dùng chăn chiên thấm nước phủ hoàn toàn bề mặt của đám cháy.