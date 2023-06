Nhiều trẻ đuối nước nguy kịch tại bể bơi

TP - Chỉ tính riêng trong 6 ngày từ 30/5 đến 4/6, tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa (Bệnh viện Nhi Trung ương) đã tiếp nhận 7 trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do đuối nước tại bể bơi và ao hồ. Trong số này, có 3 trẻ ngừng tim kéo dài và 4 trẻ suy hô hấp nguy kịch.

Bé G.B (9 tuổi, ở Hà Nội) là trường hợp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống khỏi tình trạng rất nguy kịch do đuối nước. Chiều ngày 3/6, bé G.B đi bơi cùng mẹ và hai em tại bể bơi gần nhà. Do không biết bơi nên lúc đầu bé G.B mặc áo phao và bơi ở bể trẻ em.

Tuy nhiên khi mẹ không để ý, bé G.B đã cởi áo phao và chạy sang bơi ở bể người lớn và bị đuối nước. Sau đó bé được mọi người xung quanh đưa lên trong tình trạng không tỉnh, không thở, tím tái toàn thân. Rất may mắn, bé G.B được 2 thầy giáo dạy bơi cấp cứu ép tim, thổi ngạt đúng cách. Sau cấp cứu khoảng 15 phút, bé G.B có nhịp thở lại và được chuyển tới cơ sở y tế.

Một trường hợp khác là bé C.T (5 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng không tỉnh, tím tái, ngừng tim, ngừng thở. Trước đó, bé được đưa xuống bể bơi gần nhà họ hàng. Chỉ vài phút sơ suất, bé bị đuối nước, đưa lên bờ đã ngừng tim. Sau khi dốc ngược chạy quanh bể bé mới được đưa đến một bệnh viện cách đó khoảng 5 phút di chuyển.

Tại đây, các bác sĩ đã lập tức hồi sức tim phổi, sau 15 phút tim bé mới đập trở lại. Bé C.T được đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Thời điểm vàng cứu trẻ đuối nước

Bác sĩ, TS. Phan Hữu Phúc, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khoẻ Trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương), cho biết: “Sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đuối nước rất quan trọng vì nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu ô xy. Thời gian chịu đựng thiếu ô xy của não tối đa chỉ khoảng từ 3 đến 5 phút, nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh.

Do đó, khi thấy một trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở, ngừng tim, cần phải hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim) ngay, bởi đây là thời điểm vàng để cứu sống trẻ. Với trường hợp của bé C.T, thời gian bị ngừng tim kéo dài, không được hồi sức tim phổi ngay do sơ cứu sai cách bằng cách dốc ngược chạy. Song, may mắn là nơi trẻ gặp nạn gần kề cơ sở y tế.

Bệnh viện Nhi Trung ương đã áp dụng liệu pháp hạ thân nhiệt chủ động theo đích (dùng các thiết bị đưa thân nhiệt cơ thể trẻ giảm xuống 33-34 độ C trong một vài ngày) để bảo vệ não, tránh não tổn thương nặng hơn, giúp hồi phục trở lại.

“Tuy nhiên hiệu quả của liệu pháp hạ thân nhiệt phụ thuộc vào thời gian trẻ ngừng tim và trẻ có được hồi sức tim phổi kịp thời và đúng cách hay không”, bác sĩ Phúc nhấn mạnh.

Theo các bác sĩ, trong số 7 trẻ chỉ có duy nhất 1 trẻ được sơ cấp cứu ban đầu đúng cách, các trường hợp còn lại đều được cấp cứu ngừng tuần hoàn sai cách. Nhiều trường hợp dù không tỉnh, không thở nhưng vẫn không được cấp cứu ngừng tim ngay, thay vào đó là bế dốc chạy vòng quanh, làm tăng nguy cơ trào ngược và trẻ hít phải các chất dịch từ dạ dày vào phổi.