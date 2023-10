Nhiều tỉnh, thành Nam bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày hôm nay, các thành phố khu vực Nam bộ đều có chỉ số tia cực tím (UV) ở mức cao đến rất cao, xảy ra phổ biến trong khoảng từ 10 -15h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/10), khu vực Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo trong ngày hôm nay, các thành phố ở miền Nam đều có chỉ số tia cực tím (UV) ở mức cao đến rất cao, xảy ra phổ biến trong khoảng từ 10 -15h.

Theo đó, dự báo chỉ số UV cực đại lúc 12h trưa nay tại TPHCM có thể đạt: 9.1, TP Cần Thơ: 9.3 và Cà Mau: 9.3 (UV>8: nguy cơ gây hại rất cao).

Trong 3 ngày tiếp theo, các thành phố phổ biến đều có chỉ số UV cực đại tiềm năng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao, ngoại trừ: Huế, Đà Nẵng, Hội An, Cà Mau trong ngày 23/10, Hạ Long, Hải Phòng và Hà Nội trong ngày 24/10 có nguy cơ gây hại trung bình.

Trước tình hình tia cực tím duy trì ở mức cao, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân nên hạn chế ở ngoài trời vào buổi trưa. Khi có việc cần đi ra ngoài, người dân cần thực hiện các biện pháp bôi kem chống nắng, che chắn cơ thể và đeo kính râm.

Mưa dông trên biển

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 22/10, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Ngày và đêm 23/10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.