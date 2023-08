Nhiều sai phạm tại công ty sản xuất bột đá

TP - Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh Nghệ An thành lập đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty TNHH Châu Tiến (Nghi Lộc, Nghệ An)- nơi từng phát hiện 8 công nhân mắc bệnh bụi phổi, 3 trong số đó đã tử vong.

Ngày 14/8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam (Nghệ An) cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh Nghệ An thành lập đã có báo cáo kết quả kiểm tra tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc). Theo báo cáo, Công ty Châu Tiến được cấp phép sản xuất bột đá với quy mô 40.000 tấn/năm và sản xuất bột bả tường 30.000 tấn/năm. Sau khi đầu tư thêm dòng sản phẩm chế biến bột đá vôi trắng siêu mịn, công ty có quy mô 180.000 tấn/năm và chế biến bột đá thạch anh (quartz) với quy mô 150.000 tấn/năm. Nguyên liệu đầu vào là đá cuội silic. Sản phẩm đầu ra là bột đá silic trắng. Quy trình sản xuất bột đá silic tại nhà máy có 3 công đoạn, gồm xử lý ngâm sấy, đọc màu tách hạt; nghiền thô và nghiền tinh. Thời điểm kiểm tra, Công ty Châu Tiến có 34 lao động, trong đó có 28 lao động trực tiếp. Trước đó, Tiền Phong đưa tin, tháng 2, huyện Nghi Lộc có báo cáo về việc phát hiện 8 lao động huyện này làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến mắc bệnh bụi phổi. Kiểm tra quy trình sản xuất của công ty, đoàn liên ngành phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Cụ thể, công ty chưa lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép. Băng chuyền vận chuyển từ lò sấy hơi đốt vào công đoạn nghiền tinh là băng chuyền hở, là nơi phát sinh bụi khi hoạt động. Dây chuyền nghiền đá silic được thực hiện bằng công nghệ “dã chiến” ngoài trời, không có biện pháp thu bụi. Khu vực nghiền tinh, bụi mịn silic phát tán rất nhiều làm ảnh hưởng tới môi trường làm việc và sức khỏe người lao động. Kiểm tra tại sàn và máy móc ở các phân xưởng làm việc đều có bụi lắng đọng nhiều. Công ty có trang bị bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động nhưng chưa đúng với ngành nghề sản xuất theo quy định. Người lao động sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ và khẩu trang, nhưng chỉ đeo nhiều lớp khẩu trang vải không đúng quy định. Tháng 3, công ty đã tổ chức quan trắc môi trường lao động và phát hiện 18 mẫu không đạt tiêu chuẩn. Đoàn kiểm tra kết luận, từ năm 2017-2022, Công ty Châu Tiến thực hiện không đầy đủ theo quy định của pháp luật về quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động; không khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Vào thời điểm đoàn kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận thêm một số trường hợp công nhân mắc các bệnh liên quan đến phổi. Có 4 người tử vong, 5 người đang điều trị bệnh bụi phổi silic và 5 người khác đang điều trị các bệnh liên quan đến phổi. Tổng số người mắc bệnh là 14 người. Sau khi kiểm tra, đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền đối với Công ty TNHH Châu Tiến. Phú Hưng - Cảnh Huệ