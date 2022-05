Nhiều quỹ tài chính lớn toàn cầu sẵn sàng tham gia quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam

TPO - Tối 14/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh (tỉnh Nghệ An), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen” nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022) .

TPO - Dưới cái nắng oi ả đầu hè, hàng chục đoàn viên thanh niên, công an huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) đã xuống đồng giúp các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch lúa.

TPO - Theo Chủ tịch UBND TP. Hội An, hình ảnh Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ngồi trên nóc nhà phố cổ tương đối phản cảm và không phù hợp với việc trùng tu, tôn tạo và nâng cao giá trị của đô thị cổ.

TPO - Nhận định tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thách thức mới nảy sinh, ASEAN và Hoa Kỳ khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.