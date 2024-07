Nhiều quận, huyện ở TPHCM đón mưa rất lớn vào cuối tuần

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ hôm nay ngày 13/7 đến ngày 15/7, TPHCM sẽ có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa 48h phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Cụ thể, tại khu vực trung tâm thành phố từ 7h ngày 13/7 đến 7h ngày 15/7 được dự báo có xác suất mưa từ 75-85%, tổng lượng mưa từ 50-90mm, riêng tại Thủ Đức và các quận, huyện như quận 7, quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi dự báo tổng lượng mưa từ 60-100mm.

Riêng tại các huyện ngoại thành như Bình Chánh, Cần Giờ có tổng lượng mưa dự báo từ 60-110mm, xác suất mưa từ 75-85%.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo đợt mưa diện rộng trên khu vực TPHCM khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch, vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay thời tiết biển có nhiều mây, có mưa rào và dông. Tại Huyền Trân đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10, độ cao sóng từ 1.75-2.75m; Trường Sa có gió giật cấp 8, độ cao sóng từ 0.75-1.25m; Phú Quốc có gió giật cấp 8, độ cao sóng từ 0.25-1.25m.

Dự báo trong ngày và đêm nay (13/7), vùng biển TPHCM gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Từ sau 24 đến 48h tới, trên vùng biển TPHCM tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2

“Tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển TPHCM đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho biết, trong 24h qua, khu vực Nam bộ có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 1h ngày 12/7 đến 1h ngày 13/7 một số nơi như: Đồng Ban (Tây Ninh) 124.4mm, Đồi 95 (Tây Ninh) 72.6mm, Kà Tum (Tây Ninh) 65.4mm, Vĩnh Điền (Kiên Giang)35mm, Viên An Đông (Cà Mau) 24mm,...

Dự báo từ ngày 13/7 đến ngày 15/7, khu vực Nam bộ có mưa xảy ra trên diện rộng, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa 48h phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam bộ khả năng kéo dài trong những ngày tới.