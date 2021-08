Nhiều quan chức Trung Quốc bị kỉ luật vì làm bùng phát ổ dịch ở Trương Gia Giới

TPO - Tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN – Úc trong sáng 4/8, Ngoại trưởng Úc Marise Payne thông báo Úc đang triển khai gói đầu tư khoảng 500 triệu AUD hỗ trợ phục hồi toàn diện ở khu vực, cam kết triển khai sáng kiến an ninh y tế và tiếp cận vắc-xin trị giá 523 triệu AUD.

TPO - Ngày 3/8, Phái đoàn Thường trực New Zealand tại Liên Hợp quốc gửi Công hàm số 08/21/02 lên Tổng thư ký Liên hợp quốc để khẳng định lập trường pháp lý của New Zealand về một số khía cạnh của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 liên quan đến Biển Đông.

TPO - Tại hội nghị trực tuyến sáng 4/8, ASEAN và Mỹ khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục đi đầu thúc đẩy hợp tác đa phương ứng phó COVID-19.