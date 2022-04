Nhiều nơi ở Tây Bắc 'cháy' phòng dịp 30/4

Sẵn sàng đón khách

Những ngày này, các điểm du lịch ở Mộc Châu, Vân Hồ đã bắt đầu nhộn nhịp. Tại Làng homestay ở thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu), không khí tất bật hơn ngày thường.

“Từ 3 tuần trước, các công ty lữ hành, khách quen đã đặt kín 24 phòng ở homestay nhà tôi. Nhiều homestay khác ở đây cũng đã kín phòng. Để đón khách, chúng tôi đã chuẩn bị các dịch vụ như: ẩm thực, vui chơi, giải trí cùng các phòng nghỉ, phòng hát karaoke, phòng tổ chức sự kiện và các dịch vụ cho thuê trang phục, xe cộ đi lại…”, ông chủ Làng homestay Đoàn Văn Thành cho biết.

Theo anh Thành, nếu khách du lịch xác định đi chơi trên cao nguyên Mộc Châu dịp lễ tới đây để không bị “hành xác” thì cần đặt trước phòng nghỉ để tránh tình trạng “cháy” phòng.

“Khách đến ở homestay nhà tôi thường đặt luôn đồ ăn. Tại đây, chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, đảm bảo ngon, an toàn. Nếu khách muốn ra ngoài ăn để thay đổi không khí thì chúng tôi có liên kết với một số nhà hàng để đảm bảo khách du lịch đến ăn không bị “chặt chém”, anh Thành nói.

Các chủ homestay ở Vân Hồ (Sơn La) đang dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị đón khách. Ảnh: Đức Anh

Những ngày này, nhiều chủ homestay ở bản Nà Bai, Phụ Mẫu, xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ) cũng đang tất bật lau dọn, vệ sinh và chuẩn bị đồ lưu niệm từ tre, các tiết mục văn nghệ và lên thực đơn ẩm thực truyền thống để đón khách đến lưu trú vào dịp 30/4 và 1/5. Ông Hà Văn Khương, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Nông nghiệp và du lịch Tạt Nàng ở bản Phụ Mẫu, cho biết, bản Phụ Mẫu có 6 gia đình làm du lịch cộng đồng và tất cả đã kín khách đặt phòng nghỉ dịp 30/4 và 1/5.

“Trong tháng 4, tháng 5, nhiệt độ tại Mộc Châu, Vân Hồ chênh 3-5 độ C so với Hà Nội. Thời tiết ở đây có khi sáng lạnh, có sương mù, gần trưa thì nắng; có hôm trời nắng từ sáng, trưa nắng gắt, đến chiều lại chuyển mưa, tối lại se lạnh như mùa thu. Vì vậy, khách du lịch cần chuẩn bị cho mình những hành trang đầy đủ đảm bảo cho chuyến du lịch được an toàn, đảm bảo sức khỏe”, ông Khương nói.

Cam kết an toàn

Bản Lác, xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) được biết đến là một trong những bản du lịch cộng đồng có tiếng, lâu đời. Có những ngày vào mùa du lịch, bản đón khoảng 1.500 lượt khách trong và ngoài nước.

Trưởng bản Hà Công Hồng cho biết: “Sau hơn một tháng mở cửa, khách du lịch đã bắt đầu quay trở lại khá đông để trải nghiệm, nghỉ ngơi ở bản. Từ hai tuần trước, nhiều homestay ở trong bản đã kín khách đặt phòng dịp lễ 30/4 và 1/5; thậm chí, phòng đã kín đến giữa tháng 5. Mấy ngày nay, chúng tôi đã hoàn thành chỉnh trang cơ sở vật chất, làm đẹp cảnh quan, tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí, tạo sân chơi thư giãn cho du khách. Ngoài ra, các hộ gia đình cũng đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm sẵn sàng đón khách”.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Hà Thị Hòa, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Mai Châu, cho biết, trong quý I/2022, lượng khách đến Mai Châu đạt 87.000. Theo thống kê từ 15/3 đến 15/4, lượng khách đến Mai Châu tăng đột biến, đạt 75.000 lượt.

“Để chuẩn bị đón khách du lịch dịp lễ này, từ cách đây hơn một tuần, UBND huyện Mai Châu đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, dịch vụ… một số khu resort, nhà nghỉ cộng đồng. Tại những khu này, cơ bản khách du lịch đã đăng ký lưu trú kín”.

Theo bà Hòa, dịch COVID-19 đã lắng xuống, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài nên năm nay dự đoán khách sẽ đến đông hơn mọi năm.

“Nếu không đăng ký sớm, một số đoàn khách sẽ không đến được. Nếu đến Mai Châu ở khu du lịch cộng đồng phải đăng ký trước 2 tuần, các khu resot thì cần phải đăng ký trước 3 - 4 tuần”, bà Hòa nói. Các cơ sở lưu trú ở Mai Châu đều thực hiện cam kết đảm bảo an toàn cho du khách, chỗ ăn, nghỉ; đảm bảo “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, bà nói.

Kín phòng nghỉ du lịch biển Sầm Sơn

Qua khảo sát nhanh, phòng nghỉ ở hầu hết nhà nghỉ, khách sạn tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hoá) đã được khách du lịch đặt hết cho dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới.

Theo số liệu thống kê của thành phố Sầm Sơn, trong 2 ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và Khai mạc du lịch biển năm 2022 (23 và 24/4), Sầm Sơn đã đón 275.000 lượt khách, trong đó khách nghỉ qua đêm là khoảng 120.500 người, doanh thu ước đạt hơn 130 tỷ đồng. Tuy mới đầu mùa hè, nhưng chỉ qua 2 kỳ nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương và Khai mạc du lịch biển Sầm Sơn), thành phố này đã đón gần 600.000 lượt khách.

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết, qua khảo sát, các nhà nghỉ, khách sạn ở Sầm Sơn gần như đã kín phòng. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (nghỉ 4 ngày), Sầm Sơn sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách; doanh thu ước đạt 580 tỷ đồng.

Sầm Sơn đã xây dựng chuỗi sự kiện diễn ra trong mùa du lịch như: Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái, kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, khai mạc du lịch biển năm 2022, lễ hội Carnival đường phố, diễu hành môtô phân khối lớn, lễ hội thả diều, các chương trình nghệ thuật thứ 7 hằng tuần - SunFest Thanh Hóa…

Sầm Sơn đã có Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, tích hợp 131 camera giám sát khắp thành phố, nên có thể trích xuất dữ liệu trước đó để xử phạt “nguội” bất cứ lúc nào, khi có phản ảnh của du khách về hành vi “chặt chém”, ép giá, ép khách của tổ chức, cá nhân.