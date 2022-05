Nhiều nam thanh niên nhập viện cấp cứu vì tự làm tăng kích thước 'cậu nhỏ'

TPO - ThS. BS Nguyễn Văn Đức – Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp nam bệnh nhân nhập viện vì gặp họa sau khi làm tăng kích cỡ cậu nhỏ bằng phương pháp sử dụng máy massage dương vật tại nhà hoặc bơm silicon.

ThS. BS Nguyễn Văn Đức cho biết mới tiếp nhận một nam bệnh nhân trong tình trạng dương vật sưng phù, có những vết tím dưới da do tự dùng máy massage dương vật. Bệnh nhân cho biết, do kích cỡ nhỏ, mất tự tin với bạn gái nên đã tìm hiểu trên mạng cách tự tăng kích cỡ cậu nhỏ tại nhà bằng máy massage.

Với mong muốn sớm có hiệu quả, bệnh nhân luyện tập hằng ngày suốt khoảng một tháng gần đây. Cho tới khi thấy dương vật có hiện tượng bị sưng, đau và có những vết tím dưới da thì bệnh nhân mới đi khám.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Đức, đây không phải trường hợp hiếm thấy nhập viện sau khi làm tăng kích cỡ cậu nhỏ. Ngoài ra, bác sĩ còn tiếp nhận các nam bệnh nhân ở độ tuổi từ thanh niên tuổi 20 cho tới những người 30, 40 tuổi nhập viện do nâng cấp cậu nhỏ bằng cách tiêm silicon. Như nam bệnh nhân N.K (30 tuổi), nhập viện trong tình trạng dương vật phù nề, có dấu hiệu hoại tử phần bìu dương vật do tiêm silicon nâng cấp dương vật. Bệnh nhân béo phì, cân nặng 85kg, nhưng vì sợ dương vật ngắn nên đã tiêm silicon mong muốn làm to dương vật tại một cơ sở tư nhân.

2 tháng sau khi bơm silicon, bệnh nhân thấy đau tại dương vật kèm theo thâm tím. Mỗi lần quan hệ, bệnh nhân thấy dương vật khó cương cứng và đau. Khi thấy đau tại dương vật ngày càng tăng thì bệnh nhân đi khám. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có những mảng da ở dương vật bị hoại tử. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật lấy silicon bám quanh dương vật, bìu, gốc dương vật và tạo hình lại da dương vật cho bệnh nhân.

ThS.BS Nguyễn Văn Đức cho hay: silicon lỏng sẽ khiến bệnh nhân gặp phải những tình trạng: đau, rối loạn cương cứng, khó sinh hoạt tình dục. Nguy hiểm hơn có thể gây biến dạng, thậm chí hoại tử hay vô sinh nếu silicon lan xuống vùng bìu khiến tinh hoàn bị hoại tử. Tùy cơ địa, liều lượng bơm, số lần chích và kỹ thuật tiêm silicon mà phản ứng có thể xảy đến nhanh hay chậm, nặng hay nhẹ.

Theo ThS. BS Nguyễn Văn Đức: Một số nghiên cứu cho thấy đường kính dương vật đàn ông Việt Nam khi cương cứng có độ dài khoảng 11cm đến 13cm, có chu vi từ 6,5cm tới 8cm lúc bình thường. Đừng lo lắng nếu dương vật của bạn nhỏ hơn kích thước này. Dương vật chỉ được coi là ngắn khi lúc cương cứng chỉ đạt tới 8 cm, và khi bình thường không cương cứng chỉ đạt được 4cm.

Chế độ ăn uống giúp tăng kích thước dương vật

Tăng kích thước cậu nhỏ bằng cách ăn uống lành mạnh, tránh ăn chất béo. Thực phẩm chứa nhiều cholesterol và khi lạm dụng chất kích thích như rượu bia sẽ làm tổn thương động mạch của bạn, gián tiếp làm giảm lưu lượng máu đến dương vật và làm giảm kích thước của nó một cách đáng kể.

Vì vậy muốn làm tăng kích thước dương vật bạn không nên và cần hạn chế sử dụng các thức ăn nhiều dầu mỡ, tránh xa các chất kích thích như cà phê, trà, bia, rượu…

Nếu đàn ông bị béo phì cùng mỡ bụng quá nhiều sẽ làm kích thước cậu nhỏ mất cân đối so với kích thước cơ thể.

Khi lớp mỡ trên xương mu càng dày sẽ làm dương vật ngắn lại, trong khi chiều dài dương vật không thay đổi.

Một số loại thực phẩm hàng ngày tăng kích thước dương vật

Chuối

Trong chuối có hàm lượng Kali rất lớn, nó có tác dụng rất tốt đến tim, giúp tim hoạt động bơm máu đến toàn bộ cơ thể tốt hơn. Từ đó việc bơm máu đến dương vật cũng tốt hơn rất nhiều, và dương vật được cung cấp đủ lượng máu cần thiết để phát triển tốt nhất.

Ăn chuối còn giúp cơ thể giữ nồng độ Natri ở mức trung bình thấp, giúp ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch và một số bệnh liên quan đến tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.

Cá hồi

Trong cá hồi có hàm lượng chất béo rất cao như omega 3. Những loại chất béo này tốt cho sức khoẻ, giúp làm cho độ nhớt trong máu thấp hơn, từ đó việc lưu thông máu trong cơ thể tốt hơn.

Cá hồi cung cấp một hàm lượng rất lớn các chất vi lượng, giúp cho sự hình thành của tinh trùng diễn ra mạnh mẽ, các chú tinh binh của chúng ta sẽ khoẻ mạnh hơn, ít bị biến dạng hơn.

Hành tây

Mặc dù đã được nghiên cứu từ rất lâu, các nhà nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của hành tây trong việc góp phần vào làm to dương vật, kích thước dương vật tăng lên nhanh chóng.

Ngoài ra, hành tây cũng hỗ trợ ngăn ngừa sự đông máu, điều này mang lại lợi thế rất lớn để tăng cường lưu thông máu đến tim và dương vật.

Rau bina

Trong rau bina có chứa một hàm lượng acid Folic rất lớn - đóng vai trò quan trọng trong tăng dòng chảy tự nhiên của máu đến các mạch máu ngoại biên và ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch.

Trong một vài nghiên cứu khác, người ta cũng thấy rằng acid Folic giúp cải thiện sự cương cứng ở những bệnh nhân mắc rối loạn cương dương. Ngoài ra rau bina còn có rất nhiều Magie giúp cải thiện nồng độ Testosteron, làm tăng ham muốn tình dục ở nam giới.

Acid Folic trong rau bina giúp cải thiện sự cương cứng ở những bệnh nhân mắc rối loạn cương dương.

Cà phê

Trong cà phê có chưa caffeine được biết là giúp chữa rối loạn cương dương. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu một ngày uống từ 2 đến 3 ly cà phê có thể giúp điều trị rối loạn cương dương.

Cà phê cũng làm giãn mạch máu ở mô cương dương vật, do đó nó giúp cải thiện kích thước của dương vật.

Mặc dù những loại thực phẩm kể trên giúp ích cho sự phát triển của dương vật, nhưng nếu chỉ ăn một mình những loại thực phẩm này thì sẽ không đủ để giúp làm to dương vật đồng đều nhất. Bạn phải có chế độ ăn uống đầy đủ, không ăn những thức ăn vặt, kết hợp ăn rau, trái cây, ngũ cốc và thịt nạc. Điều này sẽ giúp cơ thể bổ sung các chất dinh dưỡng đầy đủ.