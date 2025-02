Nhiều loại trái cây 'xa xỉ' có giá rẻ giật mình

TPO - Nhiều loại trái cây ngoại nhập từng là hàng xa xỉ, “nữ hoàng” của các loại trái cây nhưng hiện tại lại có giá mềm đến bất ngờ, như cherry từng có giá cả triệu đồng/kg nay chỉ nhỉnh hơn 100.000 đồng.

Chiều 26/2, tại chợ Bàn Cờ (quận 3, TPHCM), tiểu thương kinh doanh trái cây chào mời khách hàng mua cherry nhập khẩu về thưởng thức. Dán hẳn bảng giá 60.000 đồng/nửa ký cherry, chị Hương (tiểu thương) cho biết: “Hàng này em vừa nhập về hồi đầu tuần, trái vừa chín tới nên ăn giòn chứ không bị mềm nhũn. Cherry hàng của em “bao ngọt, bao ăn”, giá cả lại rất mềm. Chị mua về cho các bé ở nhà ăn rất tốt”.

Theo lời chị Hương, nhiều năm qua, cứ khoảng tầm tháng 1, tháng 2 là bắt đầu nhập hàng cherry về bán, nhằm làm phong phú thêm sạp hàng trái cây của mình. Tuy nhiên, chưa có năm nào giá cherry lại rẻ như năm nay.

“Những năm trước, giá rẻ nhất cũng phải 300.000 – 400.000 đồng/kg, nhưng nay chỉ nhỉnh hơn 100.000 đồng/kg. Giá rẻ, trái lại ngọt, dễ ăn nên khách mua rất nhiều” – chị Hương nói thêm.

Tại chợ Tân Định, Bến Thành (quận 1), chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ phú Lâm (quận 6)… tiểu thương cũng bày bán cherry rất nhiều. Tuy nhiên, cherry được đóng trong hộp nhựa (khoảng 500 gram) có giá đắt hơn so với hàng đổ trên khay.

“Hàng trong hộp là hàng tuyển, quả to, hàng mới ít hư hỏng nên giá tầm 200.000 – 220.000 đồng/kg. Tuy giá có cao hơn so với cherry đổ đống nhưng tính ra vẫn không cao lắm. Tiền nào của nấy. Loại quả trong hộp khách thường mua làm quà biếu tặng, còn mua về ăn thường chọn hàng đổ đống” – anh Hùng, chuyên kinh doanh trái cây nhập khẩu trên đường Trang Tử (quận 5) cho biết

Tại nhiều siêu thị như Co.op mart, Go! BigC, MM Mega Market, Aeon… cherry cũng được bày bán rất nhiều. Như Co.op mart khuyến mãi cherry Chile chỉ còn 199.000 đồng/hộp. Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với các loại cherry nhập khẩu từ Australia, New Zealand hay Mỹ.

Theo các tiểu thương, cherry giá rẻ hiện nay đều là cherry nhập khẩu từ Chile. Thời điểm này là chính vụ cherry tại Chile và được vận chuyển bằng đường biển nên giá sẽ rẻ hơn so với các loại cherry khác.

Không chỉ có cherry, nhiều loại trái cây nhập khẩu khác như táo, lê, cam… cũng có giá khá mềm tại các siêu thị. Cụ thể, táo nhập khẩu từ Pháp với giá chỉ 49.000 đồng/kg, cam vàng Ai Cập 39.000 đồng/kg, cam Navel 39.000 đồng/kg, nho đen không hạt 179.000 đồng/kg, kiwi xanh giá từ 45.000 - 69.000 đồng/kg… Giám đốc marketing một hệ thống siêu thị lớn tại TPHCM cho biết, trong các đợt khuyến mãi lớn, giá táo nhập từ Mỹ, châu Âu thậm chí còn dưới 40.000 đồng/kg nên tiêu thụ rất mạnh.

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, nơi đây bày bán đủ các loại trái cây nhập khẩu với giá cực rẻ. Cụ thể, cam vàng nhập từ Trung Quốc có giá 300.000 – 500.000 đồng (thùng 10 kg), nho không hạt 150.000 đồng/thùng…

Lý giải nguyên nhân giá cherry Chile liên tục giảm trong thời gian gần đây, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nói rằng, tàu Saltoro chở theo hơn 1.000 container cherry từ Chile sang Trung Quốc để cung cấp cho thị trường này vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tàu lại gặp sự cố kỹ thuật nên sau Tết, lượng cherry này mới cập bến tại Trung Quốc. Vì sự cố đó nên cherry Chile tràn ngập thị trường Trung Quốc, trong đó một lượng cherry cũng đã được nhập vào Việt Nam, nên giá của mặt hàng này có giá cực rẻ.

Hơn nữa, sau Tết Nguyên đán, người bán liên tục giảm giá sâu các loại cherry Chile để giải phóng hàng nhanh bởi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng giảm.

Một lý do nữa khiến “nữ hoàng trái cây” cherry từ giá tiền triệu giảm xuống chỉ còn hơn 100.000 đồng/kg, là do mặt hàng này đang vào vụ. Theo đó, hàng năm cherry Chile có mùa thu hoạch từ tháng 10 cho đến tháng 1 năm sau.

Thời điểm xuất khẩu cherry của nước này thường tập trung từ tháng 11 đến tháng 2, trong đó tháng 1 là tháng quan trọng nhất. Ngành công nghiệp cherry Chile đã có sự tăng trưởng bùng nổ trong những năm gần đây, điều này kéo theo sự sụt giảm đáng kể về giá xuất khẩu.

Theo số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2024, táo là loại trái cây tươi được nhập khẩu nhiều nhất với giá trị 275,3 triệu USD, tăng 18% so với năm 2023. Như vậy, bình quân mỗi tháng, người Việt chi đến 23 triệu USD (hơn 576 tỷ đồng) để dùng táo nhập khẩu. Các loại trái cây nhập khẩu xếp sau đó là nho (161,2 triệu USD), quýt (90,9 triệu USD), lê (53,3 triệu USD) và cherry (48,5 triệu USD).