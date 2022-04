Nhiều hoạt động vui chơi giải trí thu hút du khách, giới trẻ Đà Nẵng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

TPO - Bước chân vào công viên Khủng long hay Lễ hội tình yêu tại địa điểm Làng Thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường Bắc , quận Hải Châu, Đà Nẵng), du khách như lạc vào một không gian hoàn toàn khác của kỷ Jura – nơi những loại động vật khổng lồ cổ đại thống trị.

Giới trẻ Đà Nẵng phấn khích xuống phố thưởng thức âm nhạc điện tử

Chiều tối 9/4, tại công viên bờ đông cầu Rồng (Đà Nẵng) diễn ra chương trình trình diễn âm nhạc điện tử “DaNang - The City Of Futureˮ lần đầu tiên, ấn tượng với dàn loa hơn 12 tỉ đồng khiến giới trẻ, du khách thích thú và phấn khích.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao, chương trình biểu diễn âm nhạc điện tử “DaNang - The City Of Futureˮ nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm kích cầu du lịch Đà Nẵng sau thời gian dài đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thông qua chương trình, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng hy vọng, thành phố Đà Nẵng sẽ thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá hình ảnh dải đất thân yêu đã mạnh mẽ vươn lên vượt qua khó khăn do dịch bệnh, tiếp tục là điểm đến thân thiện, an toàn, mến khách và sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế.