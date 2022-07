Nhiều hộ dân lao đao vì kế toán doanh nghiệp 'mất tích' cùng hàng chục tỷ

TPO - Hàng chục người dân đã kéo đến Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Giang Nam (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để yêu cầu cung cấp vật liệu xây dựng hoặc trả tiền mà công ty đã nợ trước đó sau nhiều ngày cơ sở kinh doanh đóng cửa, kế toán “mất tích”.

Người dân "ngồi trên đống lửa"

Sáng 14/7, hàng chục người dân mang theo băng rôn có mặt trước Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Giang Nam (tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để yêu cầu cung cấp vật liệu xây dựng hoặc trả tiền mà công ty đã nợ trước đó.

Thời điểm này, Công an thị trấn Tiên Điền đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự đồng thời động viên người dân đến trụ sở công an trình báo.

Theo những người có mặt tại đây, kể từ khi công ty đóng cửa, ông Nguyễn Văn Nam – GĐ Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Giang Nam cùng kế toán là bà Hoàng Thị Bình (vợ ông Nam) “bặt vô âm tín” thì những người ký gửi mua bán vật liệu xây dựng cũng như góp vốn đã đến tại công ty để đòi số tiền đã đóng trước đó.

Chị H.T.H (trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) cho biết, đã cho kế toán Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Giang Nam vay 28 tỷ bằng hình thức góp vốn đầu tư. Số tiền này được chị H. chuyển cho bà Bình qua nhiều lần, thời gian từ tháng 5-12/2021. Theo chị H. vì bà Bình hứa hẹn sẽ trích phần trăm nên đã tin tưởng lấy hết toàn bộ số tiền hai vợ chồng tích góp, vay thêm họ hàng để nộp vào.

Thời gian đầu, bà Bình đều trích phần trăm để trả, tuy nhiên đến đầu năm 2022 đến nay, chị H. gọi điện trả tiền nhưng bà Bình không trả, hứa hẹn lần này qua lần khác. Đến đầu tháng 7 thì không liên lạc được nữa.

Còn anh N.Đ.Đ (trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) phản ánh, bắt đầu xây nhà ở từ đầu năm 2022 và làm hợp đồng mua vật liệu xây dựng tại công ty này. Sau hai lần làm hợp đồng, anh Đ. đã nộp cho công ty số tiền 600 triệu đồng vì vợ chồng chủ doanh nghiệp nói khi giá vật liệu xây dựng tăng cao, nếu muốn tính giá thời điểm hiện tại phải cọc tiền. Tuy nhiên, khi mới cung cấp được hơn 300 triệu tiền vật liệu thì doanh nghiệp đóng cửa.

“Mấy ngày này tôi không ngủ được. Đây là do tôi tin tưởng nên tôi đã đóng hết tiền mua vật liệu. Giờ không liên lạc được, tôi như ngồi trên đống lửa vì tiền làm nhà cũng đang đi vay mượn cả. Nếu mất số tiền này tôi chết còn hơn sống”, anh Đ. tâm sự.

Trên tay cầm bản hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng cùng đơn tố cáo đứng trước trụ sở Công an huyện Nghi Xuân, ông L.Đ.T (trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân) ngậm ngùi: “Tôi cọc 150 triệu tiền vật liệu để xây nhà, họ mới cung cấp được khoảng hơn 40 triệu, còn lại giờ nhà đang làm dở dang không biết như thế nào. Trước đó khi làm hợp đồng thì phía vợ chồng ông Nam bà Bình đưa ra nhiều điều khoản như trúng thưởng, khuyến mại tivi, tủ lạnh nên gia đình tôi mới đóng cọc từng đó tiền”.

Công an đề nghị dừng chuyển nhượng đất

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, những người đến công ty đòi nợ người ít thì vài triệu, có người lên đến vài chục tỷ. Số tiền người dân đóng cho chủ công ty này qua hai hình thức là huy động góp vốn đầu tư và ký gửi, cọc tiền mua bán vật liệu xây dựng. Hiện nay, người làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an không chỉ riêng tại Hà Tĩnh mà còn có ở Nghệ An.

Qua ghi nhận của PV, công ty đặt trụ sở tại nhà riêng của vợ chồng ông Nam, bà Bình. Bên cạnh cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng còn đặt cơ sở mua bán nhà đất, nhận ký gửi làm thủ tục nhà đất. Tất cả hai cơ sở này đã đóng cửa khoảng 1 tuần nay.

Liên quan đến vấn đề này, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an huyện Nghi Xuân đã vào cuộc xác minh.

Công an xác định, hiện bà Hoàng Thị Bình - người bị tố cáo không có mặt tại địa phương. Để phục vụ cho công tác điều tra, Công an huyện Nghi Xuân đã đề nghị UBND huyện Nghi Xuân tạm dừng tất cả các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với bà Hoàng Thị Bình và ông Nguyễn Văn Nam.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân liên quan đến vụ việc trên. Tuy nhiên, có dấu hiệu về hành vi lừa đảo hay không cơ quan điều tra đang phối hợp điều tra làm rõ. Hiện người vợ đang mất liên lạc, còn người chồng chúng tôi đã mời lên để làm việc”.

Liên quan đến nội dung tố cáo của nhiều người, ông Nguyễn Văn Nam - GĐ Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Giang Nam cho biết: "Công an đã mời tôi lên làm việc. Vợ tôi hiện ở đâu tôi không biết, còn vụ việc này công an đang điều tra làm rõ".