Nhiều giải đấu độc quyền và đẳng cấp đến với khán giả Việt Nam

Những người hâm mộ thể thao Việt Nam đón nhận tin vui khi MyTV ra mắt hai kênh thể thao quốc tế SPOTV và SPOTV2 phục vụ khán giả.

Chiều 16/1, lễ ra mắt hai kênh thể thao quốc tế SPOTV và SPOTV2 độc quyền trên MyTV, đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu cột mốc MyTV là đơn vị đầu tiên chính thức đưa trở lại các kênh thể thao quốc tế, sau hơn 2 năm vắng mặt tại thị trường Việt Nam.

Với thông điệp “Nhập cuộc, thỏa đam mê”, SPOTV và SPOTV2 sẽ mang đến cho người hâm mộ thể thao cơ hội trải nghiệm nhiều giải đấu quốc tế độc quyền như: đua xe mô tô Grand Prix (MotoGP); quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) và vô địch Wimbledon; vô địch cầu lông thế giới (BWF World Tour, BWF Major Events); Golf Major The Open và The Masters; vô địch bóng bàn thế giới (World Table Tennis)…

Giải bóng đá vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) cũng đang hiện diện và sẽ độc quyền trên 2 kênh này từ mùa giải 2024 - 2025. Những người yêu mến Ronaldo sẽ có cơ hội theo dõi siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu.

Ngoài ra, kênh còn phát sóng các giải đấu đa dạng như bóng rổ, bóng chuyền, trượt băng, điền kinh,… và nhiều giải đấu hấp dẫn khác.

Thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông Eclat (Hàn Quốc), SPOTV và SPOTV2 hiện đã có mặt tại 10 quốc gia trong khu vực, trên 14 hạ tầng PayTV lớn nhất như Astro & TM (Malaysia), TrueVisions (Thái Lan), Singtel & StarHub (Singapore), Sky Cable & Cignal (Philippines), Univision (Mông Cổ), Macau Cable TV (Ma Cao, Trung Quốc), PCCW (Hong Kong, Trung Quốc), MNC Vision, K.VisionFirstUseetv (Indonesia)…