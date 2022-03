Nhiều giá trị thực tiễn cho sinh viên ngành Luật từ cuộc thi Law’s Conquerors 2022

Sau gần 10 ngày khai mạc và diễn ra vòng loại, cuộc thi Law’s Conquerors lần 2 - năm 2022 do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đăng cai tổ chức đã về đích thành công với nhiều dấu ấn được ghi nhận.

Vòng Bán kết và Chung kết cuộc thi đã diễn ra vào sáng ngày 19/3 vừa qua với những phần tranh tài kịch tính cùng sự cổ vũ, động viên của đông đảo giảng viên, sinh viên các trường đại học lớn tham gia sân chơi này.

Trở lại với quy mô mở rộng

Được biết, sân chơi này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020 với sự tham gia của 21 đội đến từ 7 trường đại học. Bước vào mùa thứ 2, quy mô cuộc thi đã được mở rộng đáng kể: số lượng trường tham gia gấp hơn 2 lần (18 trường), số lượng đội thi gấp gần 3 lần (hơn 60 đội). Trong đó, có cả các trường ở khu vực ngoài TP.HCM như miền Trung, Tây Nam Bộ,…

Vượt qua nhiều đối thủ, 9 đội thi xuất sắc nhất từ 6 trường đại học gồm: UEF, Đại học Ngân hàng, Đại học Sài Gòn, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Lang và Đại học Cần Thơ đã được chia thành 3 bảng đấu, bước vào tranh tài vòng Bán kết. Sau đó, 3 đội có phần thể hiện tốt nhất đã tiếp tục bước vào Chung kết.

Những con số trên cho thấy cuộc thi đã được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng sinh viên ngành luật tại các trường đại học ở TP.HCM nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.

Nội dung thi đấu đa dạng mang nhiều giá trị thực tiễn

Tham gia đấu trường này, các bạn được thể hiện bản thân ở nhiều nội dung luật gắn với doanh nghiệp, thương mại, hôn nhân và gia đình, dân sự, hành chính, hình sự,... Không chỉ là cơ hội để thí sinh được củng cố, rèn luyện kiến thức chuyên môn mà cuộc thi còn tạo môi trường thực tiễn bổ ích để các bạn bắt đầu cọ xát cùng nghề nghiệp. Đây cũng chính là nơi để các bạn được học hỏi, giao lưu và lắng nghe những chia sẻ, đóng góp từ phía các luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực.

Đáng chú ý, các câu hỏi bằng tiếng Anh được lồng ghép vào mỗi phần thi, nhất là chặng cuối cùng của vòng Chung kết, các đội phải dùng 100% “công lực” ngoại ngữ của mình để vượt qua thử thách. Bằng hình thức này, cuộc thi đã làm chất xúc tác giúp các thí sinh phát huy khả năng ngôn ngữ.

Nhiều tài năng trẻ có cơ hội bộc lộ bản thân

Trải qua từng phần thi với những áp lực về điểm số, thời gian, kiến thức,... mỗi thí sinh đều đã thể hiện nỗ lực của mình trong “cuộc chiến” giành ngôi vô địch. Mỗi team là sự quy tụ những mảnh ghép với từng thế mạnh khác nhau về diễn tả từ khóa, kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, phản biện,...

Sau nhiều giờ liền diễn ra, các vị trí cao của cuộc thi năm nay đã được ấn định: Giải Nhất thuộc về UEF; Giải Nhì thuộc về đội thi Đại học Cần Thơ và Đại học Nguyễn Tất Thành giành Giải Ba chung cuộc.

Trong đó, thí sinh Nhã Can thuộc đội LC242 - đại diện trường UEF, ghi dấu ấn mạnh mẽ với Ban giám khảo và người theo dõi bằng khả năng sử dụng tiếng Anh “sành sỏi” của mình. Cũng tại cuộc thi, sinh viên này được trao giải thưởng phụ “Giải cá nhân xuất sắc nhất”. “Các đội bạn không chỉ vững chuyên môn kiến thức mà còn rất tự tin, rất giỏi và quyết đoán khi đưa ra những câu trả lời. Giá trị lớn nhất mà em gặt hái được sau cuộc thi là tinh thần đoàn kết. Em không chỉ kết giao được với nhiều bạn đến từ các trường đào tạo luật trên cả nước mà còn giúp em kiểm tra kiến thức, ước lượng khả năng của mình đến đâu để quyết tâm hơn, cố gắng học tập hơn trong các cuộc thi sắp tới. Em đã bước ra vùng an toàn của bản thân, tự tin đối mặt với thử thách” - Nhã Can chia sẻ.

Với những trải nghiệm mà cuộc thi mang lại, tin chắc rằng các bạn sinh viên đã có thêm hành trang mới trên con đường học tập. Đây sẽ là bước đệm để các bạn có thêm động lực, không ngừng nâng cao năng lực và kỹ năng trong nghề nghiệp.