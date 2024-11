Nhiều doanh nghiệp về đích nhanh như đi cao tốc

TPO - Chỉ mới 9 tháng nhưng nhiều doanh nghiệp đã vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm nay. Đáng nói, kết quả kinh doanh này đến từ ngành nghề chính chứ không phải bán thanh lý tài sản.

Về đích sớm

Quý III năm nay, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) đạt doanh thu thuần 1.977 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, do tăng từ mảng cung cấp dịch vụ tiện ích điện, nước khu công nghiệp. Doanh thu tài chính cũng tăng 155% lên hơn 135 tỷ đồng, do bán các khoản đầu tư tăng. Kết quả, SIP vẫn lãi ròng gần 302 tỷ đồng, tăng 56%.

Lũy kế 9 tháng, Đầu tư Sài Gòn VRG đạt doanh thu thuần 5.736 tỷ đồng (tăng 20%) và lợi nhuận sau thuế hơn 902 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ). Nguồn thu chính vẫn đến từ mảng cung cấp dịch vụ tiện ích điện, nước khu công nghiệp hơn 4.783 tỷ đồng, tăng 20%. So với kế hoạch năm 2024, SIP vượt kế hoạch doanh thu năm 7% và lợi nhuận 14%.

Tương tự, luỹ kế 9 tháng, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng SCG (mã chứng khoán: SCG) vượt xa so với kế hoạch lợi nhuận 100 tỷ đồng đã được đại hội cổ đông thông qua trong năm nay.

Trong quý III, SCG đạt doanh thu hơn 762 tỷ đồng (tăng gần 92% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 37 tỷ đồng (tăng 180% so với quý III/2023).

9 tháng qua, SCG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 1.396 tỷ đồng (tăng hơn 2,4 lần), lợi nhuận trước thuế hơn 143 tỷ đồng (tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế 129 tỷ đồng. Như vậy, SCG đã cán đích về lợi nhuận và vượt kế hoạch 29%.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu hơn 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 250 tỷ đồng trong 9 tháng qua.

Năm nay, An Gia đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 250 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm trước. Dù vậy, chỉ sau 9 tháng, AGG vượt 10% doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9, An Gia có tổng tài sản hơn 7.204 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho gần 900 tỷ đồng, giảm 55% so với đầu năm do bàn giao các sản phẩm tại nhiều dự án như Westgate (TPHCM), The Standard (Bình Dương).

Tăng trưởng dài hạn

Kết thúc 9 tháng, Công ty CP BCG Energy (mã chứng khoán: BGE) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 1.029 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 504 tỷ đồng (hoàn thành 98% kế hoạch lợi nhuận cả năm).

Theo BCG Energy, các dự án điện mặt trời đã đi vào hoạt động như BCG Long An 1 (40,6 MW), BCG Long An 2 (100,5 MW), BCG Phù Mỹ (330 MW), BCG Vĩnh Long (49,3 MW) đều đạt hiệu suất cao. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu do BCG Energy có thêm 114 MW giai đoạn 2 Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ được vận hành thương mại từ tháng 6/2023.

Ngoài ra, khoảng 75 MW các dự án điện mặt trời áp mái đã vận hành của BCG Energy cũng đạt hiệu suất hoạt động tốt, các dự án điện mặt trời áp mái được hưởng lợi khi giá điện vừa điều chỉnh tăng 4,8% trong tháng 10/2024.

Lợi nhuận của BCG Energy tăng trưởng mạnh còn do hiệu quả trong việc tiết kiệm chi phí tài chính, đặc biệt là sự giảm mạnh của chi phí lãi vay, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tối ưu hóa so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của BCG Energy đạt 20.049 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Sự gia tăng này chủ yếu do các khoản đầu tư mới, đáng chú ý nhất là khoản đầu tư vào Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Dự kiến trong năm nay, doanh thu thuần của BCG Energy sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực nhờ hoàn tất thủ tục công nhận ngày vận hành thương mại 21 MW đầu tiên (trong tổng công suất 49 MW) dự án điện mặt trời Krong Pa 2 tại Gia Lai, cùng với sự đóng góp từ các dự án điện mặt trời áp mái đang thi công. Ngoài ra, để gia tăng tổng công suất điện, BCG Energy đang thực hiện kế hoạch M&A các dự án điện mặt trời đã đi vào vận hành và được hưởng giá FiT 2.

Ở mảng điện rác, BCG Energy đang gấp rút thi công giai đoạn 1 Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa tại TPHCM và nghiên cứu triển khai thêm các nhà máy điện rác tại Long An, Kiên Giang và các tỉnh thành khác.

Công ty CP Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) ghi nhận doanh thu đạt 34.146 tỷ đồng trong 3 tháng qua (tăng gần 13% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 805 tỷ đồng (cao gấp 21 lần cùng kỳ năm ngoái).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, MWG đạt 100.431 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng, gấp 37 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, MWG đã vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm và hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu.

Trong đó, đối với chuỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện máy Xanh trong 9 tháng, tổng doanh thu đạt 66.700 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Chuỗi Bách hóa Xanh đạt 30.300 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 36% so với cùng kỳ.